La organización caritativa Toys for Tots, entidad de la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, emitió una directriz para que no se permita la participación del inversionista residente radicado en Puerto Rico, Brock Pierce, en ninguna actividad futura del programa que reparte juguetes a niños de pocos recursos, entre otros servicios.

El teniente coronel retirado y vicepresidente de operaciones de la Fundación Toys for Tots, David Cooper, confirmó a El Nuevo Día que redactó una carta en la que ordenó que Pierce, quien se mudó a Puerto Rico a finales del 2017 al beneficiarse de la antigua Ley 22 (hoy día contenida en la Ley 60), ya no puede estar afiliado al Programa Toys for Tots.

La controversia sobre la participación de Pierce con la entidad surgió el pasado 4 de enero, cuando el activista David Galarza publicó en su cuenta de Instagram que el criptoinversionista fue nombrado vicepresidente y portavoz de Toys for Tots pese a, citamos la publicación en redes, “ser una persona acusada de pedofilia”.

La publicación provocó que la cuenta oficial de Toys for Tots comentara, en la publicación de Galarza, que Pierce “ya no estaría afiliado con el programa” y que “(Pierce) nunca ha sido un asociado ni vicepresidente de la fundación”. “Tomamos la seguridad y bienestar de los niños con suma seriedad”, añadió la organización en su contestación a la publicación.

Cabe resaltar que la acusación de pedofilia lanzada por Galarza no es cierta. Si bien Pierce fue incluido, en el 2000, en una demanda civil radicada en Los Ángeles (número de caso LC053103) por tres exempleados de la compañía Digital Entertainment Network (DEN) imputando al empresario y a los otros dos cofundadores de DEN, Marc John Collins-Rector y Chad Shackley, de agresión sexual y otros crímenes, la realidad es que los demandantes luego retiraron a Pierce de la demanda y se disculparon públicamente con él.

Hasta la fecha, Pierce nunca ha sido acusado por el gobierno federal de crímenes relacionados con su tiempo como vicepresidente de DEN o por las acusaciones contenidas en la demanda civil, considerada como la primera compañía dedicada a la producción de programas de televisión para transmitir por internet (una primera versión de lo que sería Netflix) mejor recordada por su impresionante implosión durante la burbuja de inversiones en tecnologías del Internet. Además de ser un cofundador, Pierce, con apenas 17 años, fungió como vicepresidente de DEN.

Pese a que Pierce nunca ha sido acusado de crímenes relacionados con agresión sexual o de conducta sexual inapropiada, Cooper indicó, mediante contestaciones a preguntas de El Nuevo Día enviadas por correo electrónico, que optó por terminar la relación entre Toys for Tots y el empresario.

“Hasta antes de recibir los enlaces (a historias de la demanda de DEN y de una entrevista en la que Pierce explicó por qué fue incluído en la demanda), la Fundación Toys for Tots del Cuerpo de Marines no tenía conocimiento de las acusaciones de agresión sexual y/o conducta sexual inapropiada esbozadas contra el señor Pierce durante su tiempo con DEN”, resaltó Cooper en el correo electrónico.

Al preguntarle a Cooper si Toys for Tots permitiría la participación de Pierce en actividades futuras, el vicepresidente de operaciones de la fundación indicó que “como una actividad oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el programa Toys for Tots de la Reserva del Cuerpo de Marines, y la Fundación, deben reflejar los estándares más altos del Cuerpo de Marines de nuestra nación y de los oficiales que llevan el uniforme. Debido al historial del señor Pierce, estoy redactando una carta ordenando que al señor Pierce no se le permitirá estar asociado con el programa”.

El Nuevo Día constató, mediante comunicados de prensa enviados en el 2020 y 2021, que Pierce, identificado en los escritos como vicepresidente del capítulo de Nueva York, Long Island y Puerto Rico de Toys for Tots, participó en varios eventos de entrega de juguetes en la isla. Cooper añadió que la Fundación solicitó a Pierce que removiera los títulos que se adjudicó.

“El señor Pierce ha sido un voluntario por varios años en nuestras campañas en apoyo a la zona metropolitana de Nueva York. Mediante su conexión con Puerto Rico, también apoyó las campañas locales del fuerte Buchanan. Al contar con más de 55,000 voluntarios entre 830 campañas, no tengo conocimiento sobre la fecha exacta en la que el señor Pierce se unió como voluntario”, dijo Cooper.

Tan reciente como el 19 de diciembre de 2022, Pierce participó en un evento de Toys for Tots para recolectar juguetes celebrado en Times Square, en la ciudad de Nueva York. El evento fue reseñado por la filial ABC7 de la American Broadcasting Company (ABC).

“El voluntario que sirve como el coordinador que supervisa la campaña de la Organización Comunitaria Local (LCO) a la que el señor Pierce donó su tiempo y recursos fue notificada, la semana pasada, de la publicación (de Galarza) en Instagram. Él (supervisor) resaltó (en la publicación) que ‘el señor Pierce no sería más un voluntario para la campaña a futuro’”, subrayó Cooper.

“Como Vicepresidente de Operaciones de la Fundación, tanto mi personal como yo tenemos la responsabilidad de apoyar los 833 LCOs que operan en toda la nación. Al ser notificado (de la situación) hoy (lunes, 9 de enero de 2023), determiné que debía llevar a cabo una investigación y recopilar toda la información disponible antes de tomar una decisión en cuanto al futuro del señor Pierce como voluntario en nuestro programa. Dada la información con la que cuenta la Fundación, notificaremos oficialmente al señor Pierce que no estará autorizado para fungir como voluntario en el programa”, añadió el oficial retirado del Cuerpo de Marines.

Cooper reiteró que la Fundación no permitirá que Pierce siga asociado con el programa pese a que nunca fue, ni ha sido, acusado de cometer un crimen.

La saga de DEN y Jeffrey Epstein

Tras la radicación, en agosto de 2000, del pliego acusatorio de un gran jurado de Nueva Jersey, la Fiscalía del estado sostuvo que Collins-Rector huyó a España, donde se radicó en la ciudad de Marbella junto con Shackley y Pierce. Agentes de Interpol ejecutaron, el 17 de mayo de 2002, una orden de allanamiento y registro en la residencia de Marbella y arrestaron a las personas que vivían en la misma, incluyendo a Shackley y Pierce.

Sin embargo, Shackley y Pierce fueron puestos en libertad poco tiempo después y nunca se les radicaron cargos. Collins-Rector luchó por más de dos años para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, acción que, en última instancia, perdió. El hombre se declaró culpable, cumplió una condena (reducida por el tiempo servido en prisión en España) de unos cuantos meses y se registró como un agresor sexual en la base de datos de los Estados Unidos.

Con relación a la demanda de los exempleados de DEN, Pierce explicó, en una entrevista en el portal The Daily Beast por motivo de su candidatura independiente de 2020 a la presidencia de los Estados Unidos, que fue demandado porque se negó a participar en el pleito como demandante.

“Dos de los demandantes me pidieron unirme, pero como me rehusé, decidieron incluirme en la demanda para desacreditarme y para reforzar su caso. También ofrecieron a muchas personas el 50 por ciento de lo que recibieran de la demanda para participar en el pleito. Necesitaban personas para corroborar su historia. Eventualmente, como rehusé participar como demandante, pues también me demandaron. Tiempo después, los tres demandantes se disculparon ante mí, frente a audiencias, y dijeron que yo no hice nada. Sus casos (contra mí) fueron desestimados”, dijo Pierce a The Daily Beast.

El criptoinversionista añadió que pagó sobre $21,000 ($21,600) para cubrir los honorarios del abogado de uno de los demandantes para completar el trámite de desestimación del pleito, y resaltó que el pago no fue un acuerdo.

En cuanto a su mudanza a España, Pierce explicó que hizo el viaje en el 1999 “por razones personales”, y que pasó dos años desarrollando su negocio.

Pierce también habló sobre su participación en la conferencia “Mindshift”, celebrada en el 2011 en Islas Vírgenes, evento coauspiciado por Jeffrey Epstein quien, para la fecha de la conferencia, ya había sido convicto por solicitación de prostitución de una menor y se registró como un depredador sexual.

“Nunca había escuchado el nombre de Jeffrey Epstein. Su nombre no estaba en el portal (de la conferencia). Fui invitado para participar en un panel sobre el futuro del dinero junto con ganadores del premio Nobel. Me dije ‘¿ganadores del premio Nobel? Suena fantástico. Hablaré felizmente sobre el futuro del dinero con ellos’. No tenía idea de quién era Jeffrey Epstein. Si hubiese sabido lo que sé ahora, claramente no hubiese aceptado la invitación. Pero participé en un evento coauspiciado por él (Epstein)”, respondió Pierce en la entrevista del 23 de septiembre de 2020.