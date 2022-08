Si bien la evidencia recopilada hasta la fecha no permite establecer que exista un riesgo inminente sobre la salud de la mayoría de las personas, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) puso sobre alerta a los residentes y líderes políticos de cuatro municipios donde operan plantas esterilizadoras de dispositivos médicos, instalaciones que emiten una sustancia química conocida como óxido de etileno (EtO) que, se considera, eleva las probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer en casos de exposición continua y a largo plazo.

La directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, Carmen Guerrero, puntualizó ayer que estudios realizados por la dependencia federal concluyeron que, en una población expuesta continuamente al EtO por 70 años, la incidencia de cáncer puede incrementar en 100 casos por cada millón de personas, o el equivalente a un caso adicional por cada 10,000 habitantes.

En Puerto Rico, ninguna de las plantas esterilizadoras que generan emisiones de EtO ha operado por tanto tiempo, pero Guerrero señaló que la función de la EPA es alertar antes que sea tarde.

“Hay algunas comunidades donde, por la exposición a este gas a largo plazo, el riesgo es alto. Como este riesgo es demasiado alto, las comunidades tienen el derecho de estar informadas, y es nuestro deber proveer esta información nueva que la EPA tiene”, manifestó a El Nuevo Día.

El subdirector de la División, José Font, agregó que, por regla general, la EPA aspira a que ningún contaminante coloque en riesgo a más de una persona por cada millón de habitantes.

Al momento, la instalación esterilizadora que más emisiones genera en Puerto Rico es Steri-Tech, en Salinas, que, a su vez, figura entre las que más EtO libera en todo Estados Unidos. A esta empresa le siguen, de acuerdo con los datos que recopiló la EPA, Edwards Lifesciences, en Añasco; Customed, en Fajardo; y Medtronic, en Villalba. Steri-Tech, precisamente, es la que más tiempo lleva esterilizando equipo médico con EtO al comenzar a usar el compuesto en 1986, es decir, hace 36 años.

Puerto Rico al tope

En todo Estados Unidos, la EPA identificó 23 plantas esterilizadoras que registraron emisiones a niveles que colocan a sus comunidades en una posición de riesgo a largo plazo, siendo Puerto Rico la jurisdicción con mayor número de estas instalaciones.

“Aunque importante para esterilizar cosas, se sabe que el EtO causa cáncer. Cuando las personas inhalan el EtO a lo largo de muchos años, puede incrementar el riesgo de cáncer en la sangre y, en el caso de las mujeres, de cáncer de mama”, advierte la EPA.

En su portal cibernético, la Asociación de Tecnología Médica Avanzada (AdvaMed), organización internacional que agrupa a fabricantes de dispositivos médicos, cuestiona los métodos que la EPA ha utilizado en el pasado para medir los peligros de salud asociados al uso de EtO en la esterilización de productos, argumentando que las emisiones generan un “valor de riesgo” menor a los niveles del compuesto que se encuentran en la naturaleza.

El presidente de AdvaMed, Scott Whitaker, expresó, el 3 de agosto, luego del aviso de la EPA, que era “vital” que la dependencia federal se expresara de manera “absolutamente clara, comprehensiva y precisa” sobre las implicaciones del uso de EtO para evitar “presiones políticas desinformadas”.

Guerrero enfatizó, sin embargo, que la prioridad de la EPA es proteger la salud ciudadana, y que los estudios que, en esta ocasión, redundaron en la alerta reciente se fundamentaron en la información provista por cerca de un centenar de plantas de esterilización en Estados Unidos.

“Siempre las políticas públicas siguen a la ciencia. La ciencia siempre está más avanzada”, dijo Guerrero.

Descartan incumplimiento

El gerente de Edwards Lifesciences, Manuel Palma, recalcó que la advertencia lanzada por la EPA con relación a las operaciones de 23 plantas en territorio estadounidense no implica que las manufactureras hayan incurrido en incumplimiento con las regulaciones.

“Hemos completado un proyecto nuevo con una inversión bien sustancial, donde básicamente con la EPA (hemos logrado) llevar al siguiente nivel (el cumplimiento con) las propuestas de emisiones que la EPA tendría para el futuro. La EPA está hablando de que hará una nueva regulación que saldría en los próximos años y nosotros, junto a ellos, trabajando bien de cerca, ya el sistema completo fue instalado en la planta y se hicieron recientemente las pruebas”, sostuvo Palma.

En el caso de Edwards Lifesciences, sus operaciones se especializan en la manufactura de catéteres, incluyendo unos pensados para el uso en neonatos que, según Palma, son los únicos que se fabrican a nivel mundial. Si bien la tecnología ha avanzado y existe la posibilidad de esterilizar equipo médico sin necesidad de recurrir al EtO, señaló que ciertos productos todavía requieren su uso.

“Está (la tecnología) del ‘electron beam’, está gamma, que es por radiación, y ya un 70% del volumen del producto que se esterilizaba en Añasco se pudo convertir a una tecnología del ‘electron beam’. Ahora bien, hay productos que, por su configuración, por su uso y los materiales que involucran, no se puede esterilizar de otra forma que no sea EtO”, sostuvo.

Palma explicó que la primera fase de las medidas para limitar las emisiones de EtO consistió en la conversión a la esterilización con ‘electron beam’ de los productos aptos para ello, un proceso que comenzó en 2016. Más recientemente, el enfoque ha sido el diseño de sistemas que logren reducir en 99.9% las emisiones del EtO en los casos que se requiera su uso.

“Eso es parte del ‘performance test’ (pruebas de desempeño) que hicimos la semana pasada. Estamos completando los resultados, que entendemos que los tendremos en las próximas semanas, para entonces, en conjunto con EPA, poder cerrar el protocolo de validación y activar el sistema. Estamos ‘targeting’ (apuntando a) casi cero (emisiones)”, puntualizó.

Reglamentación más estricta

Guerrero resaltó que la reglamentación más estricta de la EPA podría estar lista para finales de 2023, tras atravesar los trámites de participación pública y comentarios, aunque luego de promulgada se debe conceder un período de implantación a los miembros de la industria, que puede extenderse “años adicionales”.

El alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez, reconoció que la comunicación que recibió de la EPA con relación a las operaciones de Customed en el municipio le tomó por sorpresa, y levantó las alarmas ante el desconocimiento sobre las posibles consecuencias pasadas y futuras de la exposición de la comunidad al EtO.

En su caso, Meléndez adelantó que la División Legal subcontratará a un ingeniero ambiental que asesore de manera independiente al ayuntamiento sobre los posibles riesgos, al tiempo que solicitará una reunión con el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. El alcalde aseguró que no titubearía para entablar acciones legales contra Customed, si concluyera que su presencia representa un riesgo para la salud de los fajardeños.

“Yo no sé cuántos empleos generan, no sé cuánto esa compañía representa en términos de patentes municipales, pero mi posición va a ser que si es nocivo –como ya en la carta me estás diciendo–, si no tienen forma de meterle unos filtros o mejorar las emisiones de gases, cierren y se vayan”, aseveró Meléndez, quien dijo estar interesado en que el Departamento de Salud le provea un análisis de la prevalencia de cáncer en las comunidades cercanas a Customed, que se estableció en Fajardo en 2005.

“Al comunicar riesgos, siempre se va a generar una preocupación en la ciudadanía. No controlamos ese sentimiento, pero sí deben saber que tenemos esta información nueva, que (el riesgo) es a largo plazo, estas facilidades no llevan en operaciones más de 35 años, así que esa exposición continua de 24 horas, siete días a la semana, es conservadora y no se ha dado”, señaló, entretanto, Guerrero, al puntualizar que el enfoque de la EPA no es “cerrar plantas”, sino promover la adopción de tecnologías más eficientes y seguras.

Continúa el diálogo

Guerrero, quien se reunió el jueves con la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, dijo que espera dialogar en las próximas semanas con los otros tres alcaldes, y programar, entre finales de agosto e inicios de septiembre, encuentros comunitarios para atender e informar a los vecinos de estas plantas.

“Le solicitamos a la EPA que, a corto plazo, complete un estudio de monitoreo para validar la información que fue provista por la propia facilidad. A largo plazo, que se enmienden los reglamentos para ajustar los niveles de cumplimiento. Con relación a Steri-Tech, (exigimos) que implemente con carácter de urgencia la tecnología y equipo necesario para eliminar la contaminación”, expresó Bonilla.

“El análisis de la EPA indica que el aire cerca de las instalaciones de Steri-Tech, Inc. no excede los puntos de referencia de salud a corto plazo, por lo tanto, no representa un riesgo a la salud”, puntualizó, por su parte, Andrés Vivoni, gerente general de la planta, al precisar que la empresa igualmente busca elevar de 99% a 99.9% su control de emisiones.

De otro lado, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, donde ubica Medtronic, se expresó algo más reservado que su homólogo fajardeño, pero igualmente señaló que está “alerta” ante el aviso que emitió la EPA a inicios de mes.

“No puedo estar tranquilo, tengo que estar alerta, pendiente a que ocurran esas charlas educativas para garantizar que la gente esté satisfecha e informada. Entonces pudiera estar tranquilo. Una vez Medtronic comience a moverse a otros productos, entonces estaría más tranquilo”, subrayó el alcalde, aunque reconoció que existen ciertos dispositivos para los que no hay alternativa actualmente.

Según Hernández, la manufacturera emplea a casi 2,000 personas, incluyendo un por ciento “alto” de residentes en Villalba, y sus operaciones representan un “30% de la economía” del pueblo.

Por escrito, la directora de Comunicaciones de Medtronic, Erika Winkels, sostuvo que han operado en Villalba por 50 años “cumpliendo consistentemente” con las regulaciones ambientales.