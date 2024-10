La EPA multa a AES Puerto Rico por fallas en el monitoreo de las cenizas que llegan a cuerpos de agua

No fue posible obtener, de inmediato, comentarios de AES Puerto Rico.

Tan reciente como en agosto, la EPA había multado a AES por otros $3.1 millones , como parte de un acuerdo por violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio . En ese caso, la EPA descubrió que la empresa no monitoreaba adecuadamente las emisiones de mercurio, partículas y ácido clorhídrico, y que no informaba adecuadamente las emisiones de mercurio como se requería.

En esta ocasión, la dependencia del gobierno estadounidense enumeró tres incumplimientos de parte de AES con la Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos: no informar oportunamente los resultados de los análisis estadísticos de los datos de monitoreo de aguas subterráneas, no notificar al público sobre excedencias significativas sobre las normas de protección de aguas subterráneas en su sitio web y no monitorear ciertos pozos de agua subterránea, al menos, dos veces al año.