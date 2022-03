La familia del niño Jariel Rodríguez Pérez solicitó la ayuda de la ciudadanía para sufragar los costos de un trasplante de corazón que el menor de ocho años necesita tras ser diagnosticado con fallo cardíaco secundario a consecuencia de una miocardiopatía restrictiva.

Su padre, Javier Rodríguez Vega, explicó a El Nuevo Día que todo comenzó el jueves de la semana pasada, cuando Jariel experimentó dolor de estómago, náuseas y vómitos. “La maestra nos llamó para decirnos que se sentía mal y lo llevamos al CDT de Las Marías. Allí lo trataron y encontraron que todo estaba bien, y le colocaron un suero para tratar con las náuseas. Luego de llegar a la casa, nos dijo que tenía mucho dolor en el área del estómago, así que lo llevamos al Hospital San Antonio de Mayagüez y le dieron medicamentos para tratar con los vómitos”, resaltó Rodríguez Vega.

Sin embargo, durante el proceso de tratamiento, los doctores le realizaron a Jariel un estudio con sonograma que encontró que su vesícula estaba severamente inflamada. Este descubrimiento también llevó a los doctores a notar que el ritmo cardíaco del niño mostraba fluctuaciones.

“Me le hicieron placas y otras pruebas y detectaron que tenía una arritmia cardíaca (latidos irregulares del corazón). Encontraron que una de las válvulas de su corazón no está trabajando bien, cerraba, pero no se expandía bien, y al ocurrir eso, no bombea lo suficiente. Al día siguiente los doctores me dicen que en Mayagüez ya no podían hacer nada más y ordenaron transferirlo al Centro Médico de Mayagüez”, indicó Rodríguez Vega.

Tras ser transportado mediante ambulancia aérea al Hospital Pediátrico Universitario del Centro Médico en Río Piedras, los médicos realizaron más pruebas y encontraron que el corazón de Jariel había aumentado de tamaño por cuatro pulgadas.

Próximamente, contó Rodríguez Vega, los médicos realizarán una biopsia (en la que extraen un pequeño pedazo del corazón) y otros estudios de rigor para luego transferir al niño, en unas dos semanas, a una institución hospitalaria especializada en Pennsylvania, donde se le realizará el trasplante de corazón una vez sea colocado en la lista para aguardar por la disponibilidad de un órgano donado.

Rodríguez Vega indicó que los costos para realizar la operación podrían ser extremadamente altos, razón por la que solicita la ayuda del pueblo para costear los gastos.

“La operación se realizaría en Estados Unidos porque en Puerto Rico no hacen trasplantes de corazón pediátricos. Si desea ayudarnos, puede aportar mediante ATH Móvil al teléfono 787-673-6296. También estamos montando una campaña en el portal GoFundMe que esperamos tener activa próximamente”, recalcó Rodríguez Vega.