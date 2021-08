La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) convocó una marcha para este viernes, 27 de agosto, para exigir justicia salarial y rechazar el acuerdo de la Asociación de Maestros con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que recorta significativamente las pensiones que recibirán los educadores al momento de su jubilación.

La marcha partirá a las 3:30PM desde la Plaza Colón en San Juan hasta La Fortaleza, informó el gremio mediante comunicación escrita.

“La Federación de Maestros reclama elevar el salario base de los docentes del Departamento de Educación a $4,000.00 mensuales. Los educadores llevamos más de 12 años sin aumentos. Hace cinco años la Asociación firmó un Convenio Colectivo que no incluía aumentos ni beneficios para el magisterio. El salario que recibimos no permite un nivel de vida digno. No puede haber un sistema educativo de excelencia con un personal docente pobremente remunerado”, señaló Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.

“Un salario justo y condiciones de trabajo dignas permite retener a los maestros y maestras que destacan en su trabajo. Ofrece las condiciones adecuadas para realizar una labor libre de tensiones. Requerimos que se restituya la carrera magisterial, el pago por la preparación académica y los pasos por mérito”, añadió.

La Federación de Maestros hizo claro su rechazo al acuerdo entre la Asociación y la JSF sobre el retiro. “Este fue derrotado ampliamente en una votación en junio de 2019 pero la Asociación de Maestros y la American Federation of Teachers (AFT) insisten nuevamente en imponerlo”, explicó Martínez Padilla.

“Este acuerdo reduce las pensiones y eleva la edad de retiro a 63 años, 8 más que al presente. No permite la compra de tiempo de la licencia de vacaciones para poder jubilarse antes de los 30 años de servicio. Elimina completamente las pensiones vitalicias de un 75% que aún gozan muchos maestros y maestras. No devuelve beneficios perdidos a los jubilados”, señaló.

“A cambio la Asociación asegura cinco años adicionales de cuotas sin posibilidad de elecciones sindicales y un arreglo para que los maestros se vean obligados a ingresar a PROSSAM, el plan médico propiedad de esa organización patronal. La Asociación de Maestros y la Junta de Control Fiscal federal se han puesto de acuerdo para arrebatarnos nuestros derechos y tenemos que rechazarla”, aseguró la líder sindical.

La FMPR exige también “condiciones de trabajo justas”.

“El magisterio debe tener las condiciones de trabajo adecuadas para cumplir su función de enseñanza. Debe eliminarse el trabajo administrativo. Las evaluaciones no pueden ser punitivas, sino para reforzar la formación de los educadores. Debe reducirse la cantidad de estudiantes por salón para permitir una atención individualizada e incrementar la calidad de la enseñanza”, planteó Martínez Padilla.

El sindicato afirmó que “en medio de una pandemia, las condiciones de seguridad y salubridad tienen que garantizarse al pie de la letra, porque lo contrario sería aumentar la posibilidad de contagios y posibles brotes, que pueden resultar en situaciones severas de salud” y que “esta preocupación estará presente en la agenda de lucha de la organización magisterial”.