La Fondita de Jesús reparte almuerzos de Acción de Gracias a personas sin hogar: “Tienen una familia aquí”

“Vine a La Fondita para volver a caer en lo que yo era antes, porque la situación que yo tuve no me dejaba ni salir de casa. Llegué aquí, empecé a coger tratamiento y me ayudaron con todas las herramientas. En el transcurso, técnicamente, como no estaba trabajando, la renta se empieza a acumular y ahí fue que ellos me ayudaron con la vivienda”, verbalizó Santa, quien, en sus días libres, es voluntario en el centro que le ayudó a retomar su vida.