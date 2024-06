“Mi meta es luchar por tener el nene”: padres sin hogar celebran desde La Fondita de Jesús

“Soy voluntario aquí y este es el mejor lugar para tener una vivienda permanente. Se lo recomiendo a todos los que están en la calle. Me di la oportunidad y aquí me ayudaron rápido. Muchos de nosotros corremos muchos lugares buscando ayuda” , sostuvo Maysonet.

El padre de dos mujeres habló justo ayer, jueves, con una de sus hijas, y aseguró que La Fondita le ayudó a reconectar con su familia y tener “un techo seguro”. No podrá compartir con ella este domingo, ya que trabaja ese día como guardia de seguridad.

“Han venido hijos y otros familiares que no saben dónde está su papá o algún familiar y llegan hasta aquí. Tratamos lo más que podemos, según la privacidad y confidencialidad, porque muchos participantes llegan aquí confiando solo en nosotros” , planteó Rodríguez.

Además, en la actividad de este viernes, uno de sus trabajadores sociales les brindó un taller a los presentes sobre paternidades saludables. “Orientamos a los padres y los que no lo son, porque el mensaje siempre llega a quien menos uno se lo imagina y son personas nuevas que recibimos diariamente”, expresó, en tanto, la directora de servicios.

“Sabemos que nuestra población no siempre tiene un espacio seguro y adecuado. A lo mejor, no tiene comunicación con sus familiares, amigos o hasta sus propios hijos, así que hacemos este tipo de dinámica para conmemorarles y celebrarles”, dijo Rodríguez.

“Me gusta comprar y preparar aquí (la comida). Le tenemos filete de bacalao, viandas y aguacate. (...) Cuando me ven en la calle, me llaman y me dicen: ‘¿Cuándo vas a La Fondita?’. Se siente la satisfacción, el ánimo y el jolgorio. Les tenemos música y arreglamos el salón”, describió Levis.