Pablo Sepúlveda, de 66 años, era solo un adolescente cuando ya batallaba con el uso y abuso de alcohol y sustancias controladas. En medio de esa lucha contra la adicción, tuvo dos hijos –una hembra y un varón– con los que perdió contacto siendo estos unos pequeños.

Contó que tenía cerca de 30 años cuando decidió abandonar el hogar de su progenitora en Mayagüez –donde también vivían los menores– para trasladarse a San Juan. No tenía planes, trabajo, ni un techo donde dormir. Lo único que tenía claro es que tenía que alejarse para salvar su vida. “Mi mente no estaba clara… lo menos que yo pensaba era abandonarlos, no era escapar de los nenes, era irme del sitio”, recordó Sepúlveda.

Desde ese momento, han pasado más de tres décadas, pero no fue hasta hace ocho años que Sepúlveda logró reconectar con su hija, Diana, gracias a las redes sociales. Había redirigido su vida y tenía un hogar después de una larga estadía en la calle. Sabía que era el momento de dar el paso, pero admite que había temor. La posibilidad del rechazo lo detenía. El tiempo, sin duda, había dejado huellas en ambos, y él lo sabía.

PUBLICIDAD

“Busqué en Facebook y, en un momento dado, la conseguí, pero no me atreví a comunicarme rápido porque empecé a pensar: ‘¿Qué hago ahora? ¿Llamo o no llamo? ¿Le escribo o no le escribo?’”, compartió Sepúlveda. Cuando finalmente lo hizo, sin embargo, del otro lado de la pantalla lo que recibió fue un: “Ay, papi, qué bueno”. Se sintió aliviado.

Entonces, ¿no hubo reproche?

—Se acuerda de par de cositas que pasaron cuando estaba chiquita. A veces, ella lloraba cuando yo iba a salir a la calle y me daba sentimiento y le decía: ‘Dale, mi amor, busca las chancletas y te vas conmigo’. Pero, entre medio del alcohol y la cuestión, como yo no confiaba, le agarraba la mano y me la llevaba a comprarle un dulce y refresco, y una cervecita para mí, pero no le soltaba la mano hasta que viraba pa’ la casa… creo que esa fue la marca que hice en ella para que no me perdiera nunca el amor que me tiene, o que siempre me ha tenido, a pesar de lo que pasó.

Después de ese primer mensaje, hubo otras comunicaciones hasta que finalmente se vieron a través de una videollamada. “Se veía bien diferente, ya estaba grandecita, ya está casada y to’… trabaja, le gusta trabajar y tiene su casita por allá afuera”, comentó evidentemente emocionado.

El pasado 6 de enero, Día de Reyes, finalmente pudieron verse frente a frente, cuando Diana llegó de sorpresa a su residencia. “No me esperaba aquello, me descontrolé bien terrible. Casi como que no lo creía, porque yo pensaba que nunca iba a venir para acá… y llegó acá y apareció, y sabe Dios si, en algún momento dado, aparece de nuevo. Pero tuvimos un buen día, compartimos, no como yo quisiera, porque hubiera querido que hubiese sido más tiempo, pero algo es algo”, señaló el hombre.

PUBLICIDAD

Con su hijo, no ha podido reconectarse.

Sepúlveda reconoce que los abandonó, pero sostiene que “tampoco fue mi intención”. Las circunstancias y la inestabilidad por la que atravesaba, entonces, no le permitieron tomar las mejores decisiones. “Eran tiempos bien difíciles, complica’os”, rememoró.

El hombre vivió prácticamente la mitad de su vida en la calle, hasta 2011, principalmente en las áreas de Miramar, Santurce y Puerta de Tierra, en San Juan. Un arresto y su paso por la cárcel lo llevaron a hacer una promesa a Dios que hoy cumple: transformar su vida de una vez y para siempre.

“De tan solo pensar que me voy a quedar en la calle, rapidito mi mundo se derrumba. No pienso que sea en el sentido que me vaya a escocotar de nuevo, pero me va a preocupar, me va a poner bien triste de nuevo ir para la calle… pero sé que eso no va a pasar porque estoy bien firme”, afirmó Sepúlveda.

El hogar que ha ocupado desde 2011 lo consiguió gracias al apoyo de La Fondita de Jesús, organización que también lo alimentó, aconsejó y atendió durante sus años experimentando el sinhogarismo. “Empecé a ser persona sin hogar tan pronto me fui de casa de mi mamá”, comentó Sepúlveda. “Era duro… buscaba cartoncitos, me tapaba y, con todo y eso, el viento me los tumbaba y amanecía entripa’o”.

San Juan, Puerto Rico, Junio 14, 2023 - PR HOY - FOTOS para ilustrar una historia para el Día de los padres: hombres que estuvieron viviendo en la calle, y que han logrado recuperarse y reencontrarse con sus hijos. EN LA FOTO Pablo Sepúlveda (exadicto y exdeambulante y participantes de la Fondita de Jesús ) se reencontró con su hija luego de salir del vicio y la calle . FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Como Sepúlveda, son muchos los padres que enfrentaron o enfrentan el sinhogarismo alejados de sus hijos y anhelando un futuro diferente.

Josué Maysonet, director ejecutivo de La Fondita de Jesús, indicó que son los problemas de salud mental y el uso y abuso de sustancias controladas lo que mayormente lleva a los hombres a la calle, ya sea por decisión –en vías a evitar posibles situaciones de violencia doméstica– o como consecuencia de su conducta. No obstante, recientemente, es el desalojo, como causa del desempleo y aumentos en el alquiler, otra de las principales causas.

PUBLICIDAD

“Muchos de ellos caen en la delincuencia y terminan presos en ese tiempo en el que salen de su hogar y comienzan su proceso individualizado para reintegrarse y reconectarse con sus familias. Ahí, intervienen trabajadores sociales y manejadores de casos, porque muchas veces necesitan ese apoyo y ese diálogo”, dijo Maysonet.

El más reciente conteo de personas sin hogar estimó en 1,077 la población que carece de un techo permanente en el norte del país, una cifra que, además de representar un alza de 51 casos en comparación con los datos de 2022, revela que el 52.6% de los encuestados enfrenta el sinhogarismo por primera vez.

Los datos recopilados por el Sistema de Cuidado Continuo PR-502 (Continuum of Care Competition o COC, por sus siglas en inglés), a través de 24 pueblos de la zona norte, develaron, también, que los hombres representan la mayoría de las personas sin hogar, con un 73.4%.

Perder la comunicación con sus hijos y otros familiares es consecuencia, entre otros factores, de su constante movilidad entre pueblos o porque carecen de las herramientas necesarias para recuperar esas relaciones.

“El que papá logre estabilizarse física y emocionalmente, y logre esa relación nuevamente con sus hijos e hijas, es un logro extraordinario que cada vez que nos ocurre es algo maravilloso y nos llena… porque, más allá de proveer unos servicios, lo que queremos es que cada ser humano, cada papá, logre integrarse a la sana convivencia, con una vida digna y pueda reencontrarse con su familia”, dijo Maysonet.

PUBLICIDAD

Sepúlveda, ¿cómo piensa pasar el Día de los Padres?

—Casi nunca he celebrado eso, casi nunca lo he celebrado. Fui feliz porque mi hija me vio, fue a casa, me vio, hablamos, esa alegría todavía me dura y esa alegría nunca se me va a apagar. Me estoy refugiando en el Señor ahora mismo y sé que, pues, voy a estar bien. Voy a estar en la iglesia el domingo (hoy).

Otros rumbos

La historia de Osvaldo Fernández, de 72 años, es un tanto diferente. Agraciadamente –como él mismo comparte–, no ha tenido que vivir en la calle, a pesar de que hace ocho años perdió su hogar a causa de un incendio. “Yo creo que he tenido una bendición porque un señor que es veterano me llevó a su casa y después otro amigo me dijo: ‘Ven para acá’. O sea, yo he tenido esa suerte”, expresó.

Al igual que con Sepúlveda, la conversación con Fernández fue en la sede de La Fondita de Jesús. Se trata de un hombre “aventurero”, amante del mar y la lectura y de compartir las experiencias –buenas y no tan buenas– que le ha tocado vivir.

Osvaldo Fernández perdió su casa hace ocho años a causa de un incendio, pero ha logrado mantenerse en comunicación con sus hijas y va de vez en cuando a La Fondita de Jesús. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Yo no tengo diabetes, no tengo cáncer, lo que tengo es problemas en los ojos nada más. Camino bastante, nado, me voy a El Escambrón los domingos y nado como una o dos horas”, compartió el hombre. “Yo soy como el pesca’o, que si lo sacan se muere”, añadió Fernández.

A pesar de los rumbos por los que lo ha llevado la vida, especialmente durante la juventud –época en la que navegaba por largos períodos–, Fernández ha logrado mantener comunicación con sus hijas. Contó que solo se distanciaron por un tiempo –cuando estas eran unas niñas– en el que se fueron a vivir con una tía.

PUBLICIDAD

“Duraron dos años sin hablarme… pero (ahora) tenemos una muy buena relación. Lo que pasa es que no me gusta estarlas llamando (a decir): ‘Mira, envíame esto’, porque ellas se preocupan”, comentó el hombre, que tiene cuatro nietos.

“Me siento bien y me siento con buen ánimo”, sostuvo Fernández, quien visita con cierta regularidad La Fondita de Jesús.

Gilberto Meléndez, nacido en Nueva York y criado en La Perla, en San Juan, conoció lo que eran las sustancias controladas cuando tenía solo 13 años. “Yo hice de todo, cocaína, heroína, Percocet”, indicó el hombre, que hoy, como parte de su proceso de recuperación, está bajo tratamiento de metadona.

Meléndez, de 66 años y padre de tres, conoció la vida en la calle luego de salir de la cárcel. Entonces, recordó, no tenía dónde ir. “No fue fácil. Ha sido una vida dura, entiendes, pero nada, seguiré para adelante”, mencionó.

Meléndez es uno de los participantes del programa de vivienda transitoria de La Fondita de Jesús. Desea seguir adelante, dejar por completo el tratamiento de metadona –una vez así se lo recomienden los especialistas– y reencontrarse con el menor de sus tres hijos, que reside en Estados Unidos y no ve hace 15 años.

“Mis hijos están bien. Los tres me llaman y yo los llamo. Hay uno que me llama casi todos los días por la mañana. Pero el más chiquito es el que me ha hecho falta porque ya son 15 años que no lo veo”, expuso Meléndez.

Sobre qué hará este Día de Padres, Meléndez aún no está seguro. “A lo mejor, vaya para la iglesia. Eso es lo que yo hago los domingos”, dijo.