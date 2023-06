El empresario Carlos R. Cobián tiene en sus manos su máximo proyecto de vida, con el que no se toma el riesgo de fracasar. Es uno inigualable, de valor incalculable y del que obtiene la mejor remuneración: una fuente inagotable de amor, quienes le llaman “papá”.

Entre retos y malabares, su rol como progenitor de Carlos Hernán y Carlos Ignacio, de 15 y 12 años, ha ido evolucionando, de acuerdo con las etapas en que se encuentran. En todas, la comunicación ha sido parte esencial de su proceso de crianza.

“Ahora mismo, mi rol de papá de dos ‘teenagers’ en la casa, es más de un coach y un mentor. Cada uno de los niños en esta etapa quieren esa independencia, quieren sentirse que ellos ya son más grandes y es un malabar entre educarlos, darles libertad, pero también ponerles límites. Establecer ese balance de que tú quieres o puedes disfrutar, pero tienes que trabajar”, destacó el director general de las compañías Cobián Media y Gravital Agency.

De acuerdo con Cobián, en estos momentos eso significa estudiar, que sean responsables y saquen buenas notas. Esto, sin dejar de lado que sean buenos seres humanos y que, si se van a dedicar a un deporte, que lo hagan con excelencia.

“No me veo como su amigo. Yo no soy su mejor amigo. Yo creo que un papá es papá y un amigo son los amigos. Definitivamente, estoy desarrollando una relación con ellos de amistad, pero no soy amigo porque los papás tenemos que poner controles y no quiero confundirlos”, aclaró.

El entusiasta comunicador pone de manifiesto lo que fue aprendiendo de sus padres, pues deja claro que los hijos son reflejo de las acciones de sus progenitores, más allá de las palabras.

“Mi papá era una persona que se dejaba sentir cuando llegaba a un sitio. Mi papá medía 6′2′', siempre caminaba muy recto, hablaba muy correctamente, saludaba a todos y tenía el don de gente. Era una persona muy orgullosa de lo que hacía. Fue banquero por 30 años y estaba muy orgulloso de su trabajo. Era una persona muy correcta, muy trabajadora y muy orgulloso de su esposa y de su familia. Así que cuando él llegaba a un sitio, eso se veía, que era una persona muy segura de sí misma, muy orgullosa de quién era él como profesional, como líder y por la familia que tenía”, subrayó acerca de su progenitor Carlos Cobián, quien falleció a finales del 2019.

Mientras acepta que la figura de su papá ha sido bien influyente, también resalta la figura de su mamá Enid “Jinny” Rodríguez, a quien describe como una mujer excepcional, excelente madre y ejemplo para él.

“Creo que parte de mi éxito y cuando digo éxito, me refiero a felicidad... Yo soy una persona que me siento bastante realizado desde muy pequeño, porque mis papás nunca, nunca, nunca me obligaron o me metieron en la cabeza o me impusieron una carrera. Mi papá lo que hizo fue que me apoyó. Así que, desde muy pequeño, cada vez que yo tenía una pasión por algo, tenía un interés por hacer algo, mi papá y mi mamá lo que hicieron fue apoyarme. Tenía ideas, y por más locas que fueran o por más incómodas que pudieran ser para ellos, porque les iba a afectar de alguna manera, ellos siempre me apoyaron”, manifestó.

Lo que sí siempre le inculcaron es que tenía que ser un ser humano extraordinario, bueno, honesto, íntegro y que procurara hacer algo que verdaderamente le apasionara, lo disfrutara y lo ejecutara con excelencia. Eso es parte de lo que también le ha ido transmitiendo a sus vástagos.

“A mis hijos siempre se los digo: ‘Yo no les pido mucho. Lo único que les pido es que salgan bien en la escuela, que sean aplicados y que aprendan. Se aprende del éxito y del fracaso, pero que aprendan. Y la otra cosa que les digo es que sean seres humanos de bien, que vengan a nuestro país a construir y crear valor, no a destruir. Les digo que busquen su pasión, esas cosas que les gustan, porque cuando haces algo que te gusta, pues automáticamente das tu 100%”, acotó el emprendor.

Cambio radical ante la ausencia física de mamá

Su rol como papá se hizo más necesario y latente cuando a principios del 2020 les tocó atravesar la pérdida física de quien fuera su esposa, la psicóloga clínica y profesora Joy Lynn Suárez, a causa del cáncer. En el proceso de aceptar esa dura realidad que les acechó en ese momento, de sufrir su partida y de desarrollar herramientas para manejarlo, hubo que hacer ajustes en el hogar.

“Hace tres años, al perder a mi esposa, fue un cambio radical para mí y en mi hogar, en donde yo era más el empresario, ella era educadora, era psicóloga clínica, y nos balanceábamos las tareas en el hogar. Yo estaba muy enfocado en mis empresas y siempre estaba para mis hijos, para el apoyo, el cariño, y demás. Pero, definitivamente, al estar fuera la figura de la madre, pues yo he tenido que hacer mucha introspección y decir: ‘Ok, qué cosas son las que hace una madre, que los niños necesitan, y cómo yo dentro de mí busco ese lado más tierno de compasión, empatía y cariño”, compartió.

Sabiendo que es imposible sustituir a la madre de sus hijos, Cobián compartió que tuvo que buscar dentro de sí mismo para ofrecer muchas de las cosas que ella ofrecía, incluyendo ese balance emocional. Ya no hay quien pase la mano mientras el otro regaña, a papá le toca impartir ambas.

“Es un trabajo de un balance muy difícil, pero siempre se hace con amor, de manera honesta y desarrollar una buena comunicación con tus hijos, para que las cosas fluyan. Yo no tengo problema con ser extremadamente vulnerable y honesto con ellos. Eso me ha ayudado a decirles el porqué de las cosas. No es simplemente ‘no puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro’. Te tienes que armar de paciencia y tienes que explicar el porqué de las cosas. Ha sido un reto, pero yo voy a lo que sea”, dijo con la misma pasión que le ha distinguido a lo largo de su trayectoria.

Los hermanos Carlos Ignacio y Carlos Hernán Cobián Suárez en una de las actividades que disfrutan hacer con su papá Carlos Cobián. (Josian Bruno )

Dinámicas que juntos gustan disfrutar

Un hogar más cómodo, funcional y, sobre todo, divertido, fue una de las cosas que procuró al momento de elegir una residencia, en la que pudieran tener un área de diversos juegos, incluyendo también la parte de los videojuegos. En ese mismo espacio, Cobián tiene su equipo musical, donde pone de manifiesto sus habilidades como “disc jockey”, una faceta que desarrolló desde su juventud.

“Definitivamente somos una familia que el entretenimiento lo tenemos en las venas. Nos gusta entretenernos y entretener a los demás. Mis dos hijos son bien diferentes en personalidades y gustos. A uno le gustan más los deportes en equipo, como el soccer y el baloncesto, al otro le gusta más el tenis. Aunque a los dos les gustan, uno es muy aficionado de los videojuegos, mientras que al otro le gusta mucho más la música. Así que los dos son musicales, algo que tenemos en común”, señaló este DJ, que durante la pandemia hizo transmisiones en directo a través de las redes sociales, por donde ofrecía sus originales mezclas de música para animar a toda una comunidad digital en tiempos de encierro e incertidumbre.

Actividades en el exterior, como ir a la playa, así como salir de vacaciones, también están entre sus cosas preferidas. Como a Cobián le gusta cocinar, es una tarea que disfrutan entre los tres, en compañía también de su inseparable perro, llamado Jake. Mientras destaca que a Carlos Ignacio le gusta todo tipo de música, plantea que Carlos Hernán tiene un gusto más particular y exquisito para la música.

“Tiene que salir porque a su mamá le encantaba y era bien buena en la música, y a mí ni hablar. Al mayor le gusta mucho el hip hop, el R&B, el indie rock, la electrónica y me está enseñando a mí un montón de música. Está haciendo unos ‘playlists’ brutales y en verdad me lo estoy tripeando un montón. Hemos ido a muchos conciertos juntos, pues le encantan. Ya me ha dicho que en su ‘bucket list’ tiene festivales a los que quiere ir y yo también tengo mi ‘bucket list’ de festivales. Así que tenemos algo en común bien chévere. El menor, al ser más deportista, quiere ir a juegos de ‘soccer’ y de NBA, así que hay que trabajar duro para poder llevarlos”, expresó.

Lecciones a diario

Una dosis de mucha paciencia, combinada con amor incondicional es el mayor regalo que le dan sus hijos, pase lo que pase. A esa poción familiar le añade grandes dosis de comunicación. De ese modo, son muchas las lecciones que papá aprende a diario de ellos. Temas como nuevas tendencias, modas y tecnología suelen abarcarse también.

“Todos los días aprendo de ellos. En esta etapa, he aprendido a ‘sobrecomunicarme’. Muchos de los problemas sociales, entre pareja, socios y familiares es por la falta de comunicación. Así que yo con ellos me sobrecomunico, según los estándares, me comunico mucho. A veces ellos no quieren hablar, los ‘teenagers’ llegan a una etapa en que no quieren, pero no importa, yo les hablo a ellos. He aprendido también que no se enseña por lo que tú le dices, sino que se enseña con el ejemplo. Les digo las cosas y a veces pienso que no me están escuchando, pero veo cómo modelan conductas y ahí hay una satisfacción”, destacó.

Siendo un hombre visionario, con una carrera de casi 30 años emprendiendo, deja en evidencia que sus dos hijos son el proyecto más importante en su vida.

“Tengo muchos negocios de diferentes tipos, la mayoría exitosos, pero he tenido fracasos también. Y una de las cosas que pasa en los negocios es que, si tienes un negocio exitoso, tú lo puedes vender. Si tienes un negocio que fracasa, tú lo puedes cerrar. Si algo no te sale bien, pues tratas otra cosa, pero con los hijos, tú no puedes hacer eso. Es el proyecto más importante de mi vida porque no lo puedo vender, no lo puedo cancelar, no lo puedo pagar. En este proyecto, fracasar no es una opción. Así que para mí, definitivamente, el proyecto más importante de mi vida son mis hijos”, detalló.

Sus preocupaciones son las que pueden predominar en muchos padres y madres, que elijan una ruta incorrecta, que no vayan alineadas a lo que son los valores. Su anhelo, según mencionó, es que sean líderes de transformación, personas que llegan al mundo a verdaderamente crear valor, a hacer un impacto y dejar el mundo mejor de como ellos lo encontraron.

“Les recalco que tienen que ser buenas personas, que no vinieron aquí a capturar valor y a servirse, sino a agregar valor y servir. También que tienen que ser agradecidos. Lo segundo es que vayan por los buenos pasos con el tema de la adicción, las drogas, el alcohol. Eso me preocupa y lo hablo mucho con ellos, de que tenemos que ser responsables, que en la vida todo se puede hacer, pero con moderación y control. A ellos les hablo siempre bien honestamente, bien claro y no tengo ningún problema”, puntualizó Cobián.