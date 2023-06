Desde muy temprano en su vida, el doctor Fernando Cabanillas Escalona se sintió atraído por las ciencias, específicamente por la biología, aunque en algún momento también tuvo la idea de ser abogado. Pero no tardó mucho en dejarse cautivar por la oncología, una pasión que lo llevó a estudiar medicina en la Universidad de Puerto Rico y luego continuar su especialización en hematología y oncología a través de un programa de becas en Puerto Rico y en MD Anderson Cancer Center, en Houston, Texas. Una etapa que se extendió por 28 años y en la que dirigió el departamento de linfoma/mieloma y estuvo a cargo de importantes investigaciones científicas en el área de la hematología y oncología, que le valieron reconocimiento internacional.

A su regreso a Puerto Rico, en 2002, ese convirtió en director médico de Auxilio Centro de Cáncer, del Hospital Auxilio Mutuo, donde mantiene su práctica como especialista en linfoma, un tipo de cáncer que comienza en las células del sistema linfático. En estos días, además, el investigador fue distinguido con el premio “Giants of Cancer Care 2023″, en la categoría de linfoma, un prestigioso galardón que se entrega anualmente a líderes mundiales en el campo de la oncología para reconocer las aportaciones en la investigación y en el manejo de pacientes con cáncer que redundan en mejor calidad de vida.

El galardón, que desde 2013 ha reconocido a 140 profesionales que investigan y luchan contra el cáncer es, sobre todo, una distinción de la que Cabanillas se siente “profundamente honrado y agradecido”.

“Me siento orgulloso de que me hayan otorgado el premio, pero más aun porque soy el único puertorriqueño que se lo ha ganado trabajando y haciendo investigación en Puerto Rico”, afirma el oncólogo, quien también fue reconocido como uno de los mejores investigadores de la medicina en Estados Unidos, con un “D-Index” de 97, que toma en cuenta la cantidad de artículos publicados y el promedio de veces en que se citan sus artículos en la literatura médica que, en su caso, ha sido unas 41,236 veces. El “D-Index” también evaluó el puesto que se ocupa en relación con otros científicos, que a Cabanillas lo ubica en el 3% de entre119,000 investigadores médicos en Estados Unidos.

El oncólogo Fernando Cabanillas muestra su premio Giants of Cancer Care 2023. (Josian Bruno )

En tono jocoso, el médico compara esta premiación con la que tienen los mejores deportistas al “ser inducido al Salón de la Fama del Béisbol, junto leyendas como Babe Ruth, Mickey Mantle, Willie May y, por supuesto, Roberto Clemente”. En su caso, fue en el Salón de la Fama de la Oncología, que incluye, según cita, “a figuras legendarias como Emil J. Freireich (su mentor), Vincent de Vita, George Canellos, Bernier Fisher, Robert Kyle, Steve Rosenberg, Janet Rowley, Bert Vogelstein, Larry Einthorn y, por supuesto, Edith Pérez, de Puerto Rico”.

Un científico “gigante”, de 5 pies con 4 pulgadas de estatura, como él mismo se describe, que también les recordó a los presentes en la premiación que tenía “la distinción de ser el ‘gigante’ más pequeño en la historia del premio”.

A lo largo de su vida profesional ha tenido innumerables logros y distinciones. Pero, a su juicio, una de las contribuciones más importante que ha hecho, según explica, ha sido desarrollar tratamientos efectivos para pacientes de distintos tipos de linfoma que tienen recaída de la enfermedad, además del desarrollo de tratamiento curativo para los linfomas de grado bajo que se consideran incurables.

“En general, el futuro del tratamiento del linfoma parece prometedor con los avances en terapias dirigidas, inmunoterapias, medicina de precisión y esfuerzos de investigación colaborativa. Estos avances tienen el potencial de transformar el panorama de la atención del linfoma y mejorar significativamente los resultados de los pacientes”, augura el oncólogo, quien, durante pandemia, fue uno de los médicos que se encargó de orientar al público sobre las medidas para prevenir los contagios, educar sobre los tratamientos disponibles contra el COVID-19 y explicar por qué era importante la vacunación, además de también hacer investigaciones que se tradujeron en tratamientos para ciertos pacientes que fueron muy efectivos en su momento.

Otro recuerdo de la niñez, compartido por Marian Cabanillas. (Suministrada)

El científico como padre

Rodeado de sus tres perros, en el acogedor apartamento que comparte con su esposa, Myrta Narváez, el padre de Marian Cabanillas, -directora general del plan de salud del gobierno de Texas, United Healthcare-, y de María Eugenia Cabanillas, endocrinóloga oncológica en MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, se muestra relajado y conversa sin el estrés de la oficina médica o de pacientes esperando.

De hablar pausado, sonrisa tímida y mirada inquisitiva, el oncólogo parece tener un singular sentido del humor que afloran en algunos momentos inesperados, pero su pasión por el tema del cáncer y su especialidad, linfoma, se nota desde un principio. Sobre todo, al mencionar sus esfuerzos en lograr nuevos y mejores tratamientos para los pacientes.

El oncólogo Fernando Cabanillas con su esposa, Myrta Narváez y sus hijas Marían y Maríaen una foto de hace más de 30 años. (Suministrada)

Hoy, que se celebra el Día de los Padres, la hija mayor del doctor Cabanillas, Marian, dice sentirse más que afortunada de la familia en la que nació. Y resalta que más que un padre estricto, fue exigente, sobre todo, con los estudios de sus hijas.

“Yo siempre he dicho que me saqué la lotería el día que nací porque, obviamente, tengo padres que han sido muy dedicados. Somos una familia pequeña, pero muy unida. Recuerdo que él llegaba exhausto a casa después de un día de trabajo, pero se sentaba conmigo a ayudarme porque yo tenía problemas con las matemáticas”, recuerda entre risas la ejecutiva, quien dice que “él siempre tenía expectativas de que nosotras íbamos a contribuir a la sociedad de una manera importante”. Destaca, por ejemplo, que tanto su padre como su madre “siempre han valorado la justicia y han enfatizado en ayudar a los que necesitan apoyo”, algo que aprendió desde muy pequeña a través de ellos. “Por eso yo también siempre pensé que cualquier cosa que hiciera en mi vida, debía ser algo que contribuyera a la sociedad de una manera positiva”.

Marian señala que su familia se mudó a Texas cuando ella tenía unos 2 años “y aunque nos criamos en Estados Unidos, era muy importante -quizás más que los estudios- que en la casa se hablara español”. De hecho, dice que su padre las multaba con 25 centavos por cada palabra que decían en inglés, dinero que descontaba de la mesada que les daba mensualmente. Una práctica que hoy agradece porque fue su manera de que “no perdiéramos la cultura y el idioma”. Otra enseñanza que Marian valora de su padre es que siempre le decía “seas lo que seas, siempre debes ser una digna representante de Puerto Rico y cuando digas que eres boricua, te sientas orgullosa’”.

Es lo que hizo luego del paso del huracán María, cuando dejó su trabajo por seis meses para enfocarse en ayudar a la isla. “Los primeros aviones que entraron a Puerto Rico en ese momento fueron de Texas; fueron 13 aviones que entraron con medicamentos y lámparas solares. Mucha gente me preguntaba por qué lo hacía y yo les decía que desde muy pequeña mis papás me enseñaron que siempre tenemos que apoyar a la isla”.

El doctor Fernando Cabanillas con su nieto Raúl Ramos Cabanillas. (Suministrada)

Mientras que la doctora María Cabanillas, profesora y directora docente de Investigación Clínica en el Departamento de Neoplasia Endocrina, galardonada el año pasado con el premio Jack y Beverly Randall por sus avances en el tratamiento del carcinoma anaplásico de tiroides, decidió temprano en su vida que quería seguir los pasos de su padre, aunque también le gustaba mucho el arte, faceta en la que tuvo ciertos logros y reconocimientos. Fue cuando, como a los 17 años, ya con planes firmes de estudiar en la Escuela de Medicina, decidió hablar con su padre para decirle que quería estudiar arte.

“Yo tenía mucho temor de lo que me iba a decir y, en realidad, él no tuvo la reacción que yo me imaginaba. Yo pensaba que iba a estar triste y decepcionado. Pero me dijo: ‘si eso es lo que quieres, si es lo que te hace feliz, los tienes que hacer’, pero finalmente me decidí por la medicina”, rememora María, tras recalcar que su progenitor “ha sido un padre excepcional”.

“Nosotras éramos un poco rebeldes y como en los años 80, nos dio por pintarnos el pelo de colores, algo que ahora está muy de moda, pero en ese tiempo no se veía mucho. Mami no sabía ni qué hacer con nosotras, pero papi siempre le decía ‘déjalas tranquilas, eventualmente lo van a dejar’. Era estricto, pero tenía la habilidad de ver los problemas como una oportunidad. Esa mentalidad creo que yo la tengo, veo un problema como algo que tiene solución”, expresa la endocrinóloga. En ese sentido, afirma que él les enseñó que la “vida es difícil, pero todo se puede lograr con esfuerzo y trabajo”.

Para el doctor Cabanillas, son dos hijas de las que se siente muy orgulloso. Cuando las nombra se le ilumina el rostro, al igual que cuando habla de su único nieto, pero de inmediato resalta el trabajo de su esposa, Myrta Narváez, en la crianza de las hijas. “Él es un padre fabuloso, él se ha ocupado mucho de sus hijas, pero no era muy alcahuete con ellas”, dice sonriente, mientras asegura que ella era la encargada de poner el orden. “Ese era mi departamento”, agrega entre risas. Mientras que el médico enfatiza que “mi esposa merece un enorme reconocimiento por haber criado a dos hijas de gran éxito”.

Distinciones y aportaciones

Algunos de los premios que ha ganado el doctor Fernando Cabanillas a lo largo de su carrera:

- Premio “Giants of Cancer Care 2023″ en la categoría de linfoma, un programa anual de OncLive que reconoce las aportaciones de profesionales sobresalientes en la investigación y el manejo de pacientes con cáncer, cuyos descubrimientos han ayudado a mejorar la calidad de vida de pacientes con la enfermedad.

- Humanista del año 2020, de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades

- Premio Gerald P. Bodey 2009 del Centro de Cáncer MD Anderson en Houston

- “Profesor del Año 2002″ en la Universidad de Texas, Centro de Cáncer MD Anderson

- En el 2014 le dedicaron la convención anual de la Sociedad de Médicos Graduados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico

- Premio de “Distinguished Faculty Achievement” en 1994 del Centro de Cáncer MD Anderson

- Por varios años ha obtenido la distinción “Best Doctors in America”

- Es el autor de la columna “Consejos de cabecera”, que se publica todos los domingos en la sección Por Dentro de El Nuevo Día, donde discute temas de salud, con destaque particular en la prevención del cáncer. También tiene una recopilación de esos artículos publicados en el libro “Consejos de cabecera”.