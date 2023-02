Hace seis años, en 2017, Mara Borrero recibió un diagnóstico para el cual nadie está preparado. A los 39 años, y con dos hijos pequeños, se enteró que tenía cáncer de mama triple positivo en el seno izquierdo, una noticia tan inesperada como impactante. Hoy, a los 45, recuerda la angustia que enfrentó y cómo, a pesar de eso, decidió que no se iba a dejar vencer y que debía tomar acción urgente. Pero acepta que ha sido un proceso muy difícil, aunque desde el primer momento “decidí luchar por vivir”.

“Desde entonces, todos los días mi norte ha sido luchar por vivir, aunque a veces los tratamientos no funcionaban y la enfermedad se iba complicando. Pero no perdí la fe. Yo sabía que cuando me llegara y me tocara el momento, iba a encontrar la sanación. Y entonces, luego de cuatro años de tratamiento, mi cuerpo respondió”, relata satisfecha la paciente, mientras enfatiza en la importancia de nunca perder la fe.

El resultado de una mamografía de rutina, realizada en marzo del año pasado, también alertó a Carmen Sánchez de que algo no andaba bien. Una biopsia confirmó el diagnóstico de carcinoma ductal in situ en uno de sus senos, un tipo de cáncer de mama no invasivo que se inicia en los conductos lácteos. Una noticia que causó mucha preocupación y estrés a esta ama de casa de 42 años.

“En mi familia hay un historial fuerte de cáncer, pero nunca pensé que me fuera tocar a mí, aunque ya tenía como una corazonada. Me derrumbé en ese momento, no me deprimí porque sé la diferencia entre la tristeza profunda y la depresión, pero lo primero que me vino a la mente fue que me iba a morir”, rememora Sánchez, quien destaca que en estos momentos ya tiene más tranquilidad, así como estabilidad emocional y espiritual.

Ambas pacientes, que reciben tratamiento en el Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, aceptan que se trata de un proceso difícil y angustioso que causa mucha ansiedad, estrés y preocupaciones. Pero sentirse apoyadas por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, las ha ayudado a seguir adelante.

“Ellos me orientaron muy bien y un factor muy importante es que me aclaraban cada una de mis dudas y eso me dio tranquilidad para entregarme por completo a mis tratamientos, llena de fe. Eso te da seguridad dentro del proceso porque sabes que estás llegando a un lugar donde hay calor humano, que te reciben como si fueras parte de su familia”, explica Borrero, quien luego de recibir quimioterapia y radioterapia, hoy día está en inmunoterapia, un tratamiento que puede estimular o inhibir el sistema inmunitario y ayudar al cuerpo a combatir el cáncer, las infecciones y otras enfermedades, según lo define el Instituto Nacional del Cáncer.

De forma parecida se expresa Sánchez, quien comenzó quimioterapia en septiembre del año pasado, luego de pasar por una mastectomía bilateral y un proceso de reconstrucción de seno. “Sigo en tratamiento, pero ya estamos en la recta final, como yo digo, en conteo regresivo y a ley de dos quimioterapias”, añade esperanzada, al resaltar que su fe en Dios y en sus médicos le ha dado la tranquilidad que necesita para estabilizarse emocionalmente.

Mara Borrero y Carmen Sánchez son dos pacientes diagnosticada con cáncer de mama que se atienden en Auxilio Centro de Cáncer, del hospital Auxilio Mutuo. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Primeramente, mi fe en Dios me ha ayudado a superarlo todo. Dios puso su mano porque todo ha sido muy organizado, una cosa detrás de la otra”, agrega la paciente, quien cree que estar en un centro como ACC lo ha facilitado debido a que en un solo lugar tiene todo lo que necesita para su tratamiento.

Pioneros contra el cáncer

Precisamente, en estos días Auxilio Centro de Cáncer (ACC) del Hospital Auxilio Mutuo conmemora veinte años de su fundación y de convertirse en una entidad pionera en el área de servicios de salud multidisciplinarios para atajar este mal que sigue en aumento en la población de Puerto Rico.

Según se ha publicado en este diario, el cáncer sigue ganando terreno entre las enfermedades de mayor incidencia en la isla, con aproximadamente 16,000 casos al año y unas 5,000 muertes anuales, según datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (RCCPR) en el período entre el 2015 y 2019.

Cabe destacar que el tipo más prevalente en hombres es el cáncer de próstata, con un 38%, mientras que, en mujeres, es el cáncer de seno con 29.7 %. Pero ambas enfermedades tienen la mayor tasa de mortalidad.

“La situación de cáncer en Puerto Rico no es muy diferente a la de Estados Unidos, con excepción del cáncer de próstata que aquí tiende a ser más virulento”, explica el oncólogo Fernando Cabanillas, fundador y director médico de Auxilio Centro de Cáncer creado en 2002, un concepto único en Puerto Rico que reúne un equipo de profesionales de la salud especializado que permite hacer un diagnóstico y tratamiento completo dentro del mismo espacio.

El médico rememora que un paciente suyo, Marvin Kimmel, que había sido diagnosticado en 2001 con un “linfoma del manto avanzado” se ofreció a traerlo a la isla en su avión privado. “él me relató que su médico en Florida le había advertido que no comprara guineos verdes”. Cuando le preguntó por qué le había dicho eso, el paciente se echó a reír y le explicó “que no iba a vivir suficiente tiempo para verlos madurar”.

“En aquel tiempo ese diagnóstico era equivalente a una sentencia de muerte, pero afortunadamente en MD Anderson recién habíamos desarrollado el primer tratamiento eficaz para ese tipo de cáncer y alcanzó remisión completa. Marvin murió en 2014 a los 87 años”, relata el docto Cabanillas quien dice que narra esta anécdota porque Marvin Kimmel fue el primer benefactor del Centro de Cáncer y quien hizo un generoso donativo “que nos ayudó a arrancar nuestras operaciones”. Por eso, explica, el salón de conferencias de la organización lleva su nombre.

“Hoy el Centro de Cáncer es el primer y único centro de su clase, fuera de los Estados Unidos, en ser certificado por ‘Quality Oncology Practice Initiative’ (QOPI), un afiliado de la American Society of Clinical Oncology”, señala satisfecho el doctor Cabanillas, especialista en linfomas, un término general que se usa para describir cánceres que se originan en el sistema linfático.

El oncólogo recuerda que se trata de un proyecto que se comenzó a gestar cuando él decidió, después de 28 años de servicio en el Hospital MD Anderson, en Houston, Texas, que ya era “hora de regresar a Puerto Rico” para traer un enfoque de tratamiento multidisciplinario “que es lo que debe caracterizar la oncología”.

El médico se refiere a la importancia de tener en el centro un equipo de médicos especializados, como oncólogos, radiólogos, oncólogos médicos “que son los especialistas que dan la quimioterapia o terapia sistémica”, además de cirujanos oncólogos y psicólogos, entre otros especialistas.

“También tenemos una entrenadora personal, Paca Benítez, porque sabemos que el ejercicio mejora la supervivencia en muchos tipos de cáncer, a veces hasta más que la quimioterapia. Además, establecimos una relación estrecha con el Centro de Imágenes de la Mujer (donde se hacen las mamografías y las biopsias para cáncer de seno) y con el Centro de Radioterapia y el Departamento de Trasplante de Médula Ósea”, explica el doctor Cabanillas, quien está convencido de que eso permite no solo intercambiar ideas sobre tratamientos, sino también facilitar el manejo de la enfermedad de cada paciente.

“La idea era cambiar la forma en que se veían a los pacientes que, en aquel momento, no era la mejor”, recuerda el director médico de ACC, quien pone el ejemplo de las personas que llegaban a una oficina médica a las 6:00 a.m. para hacer un turno, pero tenían que esperar cuatro o cinco horas para ser atendidos.

Por eso, subraya que, desde los inicios del centro, se propuso que los pacientes se verían por orden de cita. Además de utilizar protocolos de investigación terapéutica “para promover avances en el manejo de los diferentes tumores” y estimular la medicina académica.

Fue un cambio de paradigma en el cuidado y tratamiento de personas con cáncer que, en sus inicios, también enfrentó retos y resistencia, acepta el oncólogo. Pero resalta que no tomó mucho tiempo en que se dieran cuenta de que “lo que queríamos era dar calidad de tratamiento y mejorar el manejo de los pacientes”. Pero, de la misma forma, el especialista destaca que no se han limitado al cáncer porque cuando surgió la pandemia de Covid-19 “nosotros diagnosticamos el primer caso en la isla y, además, llevamos a cabo investigaciones en este tópico con resultados muy interesantes”.

La paciente Mara Borrero durante su tratamiento de inmunoterapia en el Centro del Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo. (Ramon "Tonito" Zayas)

Tratamientos de avanzada

El doctor Cabanillas explica que los tratamientos de cáncer suelen ser más complicados porque dependen del tipo de tumor y de cuán avanzada esté la enfermedad. Por ejemplo, dice que no es lo mismo el tratamiento a un paciente con cáncer de mama, que una leucemia o un linfoma, que tiende a ser más invasivo y se reproduce mucho más fácil que, el cáncer de mama, que puede estar más localizado.

De hecho, señala que la cirugía no tiene prácticamente uso en el manejo del linfoma, mientras que en el cáncer de mama “el tratamiento quirúrgico es primordial”.

Por otro lado, la oncóloga Margarita Bruno -quien es parte del equipo médico de ACC-, señala que cada vez con más frecuencia surgen nuevas terapias dirigidas para tratar el cáncer. “Cuando yo empecé lo que había eran unas drogas de quimioterapia y todo este ‘boom’ de inmunoterapia y terapias dirigidas no estaban”.

Según explica la oncóloga, la terapia dirigida se utiliza cuando se identifica alguna mutación genética en el tumor del paciente, lo que se trata con fármacos que actúan sobre genes y proteínas específicos que intervienen en el crecimiento de las células cancerosas. El doctor Cabanillas agrega que el mejor ejemplo de terapia dirigida se descubrió hace más de diez años, cuando se descubrió “Gleevec”, la primera medicina que “identifica un defecto molecular que tiene ese tumor en específico” que, en ese caso, trata la leucemia crónica mielógena.

Pero, sobre todo, a dos décadas de haber fundado el Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, el doctor Cabanillas se siente más que satisfecho de los logros y de atender a 36,000 pacientes. “Creamos un concepto nuevo en Puerto Rico, de manejo multidisciplinario, con modalidades nuevas de tratamientos que creo que, además de ayudar a nuestros pacientes, también ha servido de modelo para otros”.

La doctora Bruno también señala la ventaja que provee tener un espacio que permite la discusión de los casos con colegas de diferentes áreas médicas en tiempo real. De la misma forma, la licenciada Aleyda Aponte, gerente de ACC, resalta que, en momentos de crisis en Puerto Rico, el centro nunca ha dejado de prestar servicios. “Al otro día del huracán María contamos con la mayoría del staff, incluyendo los médicos y pudimos continuar con los tratamientos de los pacientes inmediatamente”.

La gerente pone el ejemplo de las barreras con las que se topan los pacientes con cáncer, ya sea con la cubierta de su plan médico o para acceder a los medicamentos de alto costo”. “Aquí tenemos un personal que, inmediatamente que se detecta una barrera, se activa la orientación al paciente sobre lo que debe hacer con su plan médico. Tenemos un enlace con la Sociedad Americana contra el Cáncer que tiene una ‘patient navegator’ que nos ayuda en los pasos que tiene que hacer. Además, contamos con el programa “Adopte a un paciente”, a cargo del doctor Cabanillas, para nunca dejar a ese paciente solo o esperando mucho tiempo, porque sabemos que ese tiempo es vital”.

“El abrazo también es medicina”

Ese es el título de la nueva campaña de Auxilio Centro de Cáncer para que cada paciente que llega al área de quimioterapia reciban la “manta calma” “porque en el tratamiento de quimioterapia simboliza un abrazo”.

“Es una manta muy calientita que pesa unas diez libras y significa que los estamos recibiendo durante su tratamiento para que se sientan abrazados en todo ese proceso. Es un símbolo de todo el apoyo y el amor que el personal y la facultad de ACC le brinda”, explica la licenciada Aleyda Aponte, gerente del Centro, quien indica que está científicamente comprobado que la manta puede calmar la ansiedad durante los tratamientos.

Para más información sobre Auxilio Centro de Cáncer puedes llamar al (787) 758.2000 ext. 3509 y 3508. También puedes visitar su página en internet para más detalles: https://www.auxiliomutuo.com/servicios/cancer