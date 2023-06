Un padre que no pidió ser padre

Para entonces tenía 17 años, una melena tostada por el sol, una tabla de surf, el sabor del salitre pegado a su piel, una bicicleta roja con la que rodaba desde Guaynabo hasta la playa de Vega Baja mientras desafiaba el tráfico, el viento y el hollín, y las ganas de aventurar típicas de cualquier adolescente. No, no preñó a ninguna chica. Tampoco pidió renunciar a la vida usual de un joven de su edad y asumir las funciones de padre de familia. Pero la vida, tan antojadiza, le endilgó tamaña responsabilidad, y él no la evadió.