La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) otorgará el premio de Humanista del Año 2020 al doctor Fernando Cabanillas, médico, científico investigador de cáncer y escritor puertorriqueño que se ha destacado por su orientación a la ciudadanía a través de sus columnas periodísticas en temas de salud pública durante la actual pandemia del COVID-19.

La ceremonia de reconocimiento se llevará a cabo a las 6:30 p.m. del 21 de octubre en el Teatro Bertita y Guillermo Martínez del Conservatorio de Música. Cabanillas ofrecerá una conferencia que tocará temas relacionados a la pandemia, indicó la FPH mediante comunicación escrita.

Al dar a conocer la designación, la directora ejecutiva de la FPH, Margarita Benítez, expresó que “del diálogo entre las ciencias y las humanidades surge la comprensión de las complejidades de la condición humana, y de ahí, la compasión, quizás la más noble de las emociones. La trayectoria profesional y personal del doctor Cabanillas es claro ejemplo de su vocación de entender y explicar las ultimidades de la vida y la muerte, y su capacidad de sentir con nosotros. En estos tiempos convulsos que vivimos, la figura del Dr. Cabanillas cobra especial relieve al personificar los atributos que requiere esta época”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Cabanillas reaccionó emocionando a la distinción.

“Este es un reconocimiento que me sorprendió porque no me consideraba una persona erudita al compararme con ilustres puertorriqueños que han recibido este premio, como Concha Meléndez, Margot Arce de Vázquez y Jaime Benítez. Están en una categoría mucho más allá de lo que yo esperaba estar. Estoy muy orgulloso y agradezco la designación no solo de parte mía sino también de parte de la clase médica. Soy el primer médico que ha sido nombrado para este premio”, resaltó Cabanillas.

“En la conferencia magistral trataré de demostrar como uno puede combinar dos facetas, la parte humanista y la parte de la medicina. Hablaré de varios aspectos históricos de la pandemia, de la llamada peste bubónica, que fue devastadora, mucho más que la del COVID-19. Y se pudo controlar prácticamente por completo. Ya no hay peste bubónica en el mundo entero, con excepción de uno que otro caso. A la misma vez, hablaré de cómo compara eso con el COVID-19. Va a ser muy interesante e ilustrativo comparar cosas como las mutaciones, que han sido constantes en estas infecciones que nos atacan. Hay una cantidad de información fascinante cuando uno se pone a comparar estas dos enfermedades”, comentó Cabanillas.

El renombrado médico laboró por 28 años en el Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas, en Houston, donde dirigió el departamento de linfoma y mieloma. Allí lideró importantes investigaciones científicas en el área de la hemato-oncología, que le valieron reconocimiento internacional. Tras esa exitosa trayectoria regresó en el 2002 a Puerto Rico para desarrollar y dirigir el Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo.

PUBLICIDAD

Cabanillas ha tenido éxito como escritor en el mercado puertorriqueño al publicar dos ediciones de su libro Consejos de Cabecera, en el que recoge parte de sus columnas periodísticas semanales en El Nuevo Día. En las mismas trata temas de salud, en particular con énfasis en la prevención del cáncer. Su estilo es ameno, con un lenguaje coloquial, accesible al público, incluso con un toque de humor.

Como científico tiene más de 350 publicaciones académicas en revistas científicas. Ha recibido numerosos reconocimientos como la Medalla de Plata de la Sociedad de Medicina Oncológica de Sudáfrica, distinguido varios años en Best Doctors in America; el premio de Distinguished Faculty Achievement 1994 del Centro de Cáncer MD Anderson; Profesor del Año 2002 en la Universidad de Texas, Centro de Cáncer MD Anderson; y se le dedicó en 2014 la convención anual de la Sociedad de Médicos Graduados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo su grado de maestría en 1970. Su bachillerato en biología fue en la UPR.

Durante este periodo de pandemia, Cabanillas ha sido uno de los médicos más vocales a la hora de orientar al público sobre las medidas para prevenir los contagios, educar sobre los tratamientos disponibles contra el COVID-19 y explicar por qué es importante la vacunación, incluyendo la próxima fase de una tercera dosis.