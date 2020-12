La Guardia Nacional de Puerto Rico planifica lanzar un sistema de citas para la operación de los centros regionales de vacunación contra el COVID-19 a través de la isla, que se estrenaría en la segunda localidad de este tipo en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La apertura de este centro sería mañana martes o el miércoles, sostuvo el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes.

“Estamos preparando las facilidades para abrir. También estamos organizando un sistema de citas, estamos en los toques finales para poder anunciarlo y asegurarnos de que comenzamos mañana”, afirmó Reyes en entrevista con El Nuevo Día.

Para el sistema de citas, el ayudante general sostuvo que la Guardia Nacional se encuentra en comunicación con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, dado que esta entidad cuenta con un registro electrónico de sus miembros. En el caso de Caguas, el plan hasta el momento es citar a unas 40 personas por hora. Para la operación, estarán funcionando entre diez y 12 estaciones de vacunación.

PUBLICIDAD

El objetivo, explicó Reyes, es “ser más efectivos (en la operación), que sea más fluido y no sea tan tedioso para las personas”. Aseguró que busca evitar que los individuos que asisten a vacunarse pernocten incluso desde la noche anterior en los predios del centro para asegurar un turno de vacunación ese día.

La proyección de la Guardia Nacional es que el sistema de citas funcione a través de una aplicación que está en proceso, aunque esperan que esté lista en los próximos días. Esa aplicación se utilizaría en los 11 centros de vacunación que la Guardia Nacional abrirá a través de la isla.

Además de Caguas, se espera que esta misma semana inicie operaciones el centro regional de vacunación en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina de Arecibo, donde se encuentran hoy efectivos de la Guardia Nacional como parte de los preparativos del lugar. “Había una situación con el sistema de aire acondicionado en el coliseo, esperamos que se corrija esa situación”, indicó Reyes.

El funcionario dijo que el proceso de habilitar los 11 centros podría extenderse hasta el 15 de enero. “La cantidad de centros que vamos a abrir la dicta el flujo de inventarios de vacunas”, apuntó. Se proyecta la apertura del centro en Ponce para la próxima semana.

“Ya hemos visitado también Aguadilla, Mayagüez, Humacao y Barranquitas, que serían los próximas cuatro centros”, manifestó el ayudante general. Además de los mencionados, habrá centros en Fajardo, Guayama y Bayamón.

Suben total de vacunas en San Juan

Respecto al centro de vacunación en el Coliseíto Pedrín Zorrilla en San Juan, Reyes informó que ajustó nuevamente el límite de vacunados por día a 800, a partir de mañana. Hoy y los pasados días se ha utilizado un límite aproximado de 650.

PUBLICIDAD

En San Juan, la queja principal ha sido que las personas que asisten a vacunarse han tenido que incluso que pernoctar en algunos casos desde la noche anterior para asegurar un turno de vacunación. Según el ayudante general, una de las causas detrás de las largas filas es que continúan llegando personas desde distintas partes de la isla, aunque el enfoque del centro en esta etapa con los profesionales de salud de San Juan y pueblos aledaños.

“Ese centro de San Juan no es para Ponce, está llegando gente de toda la isla”, apuntó Reyes, al hacer un llamado a las personas a esperar por la apertura de los centros en su región, en lugar de llegar a San Juan. También reiteró que se le está otorgando un turno posterior a las personas que se encuentren en la fila de vehículos y que no logran entrar cuando se alcanza el límite del día, pero que muchas no asisten al día siguiente a pesar de tener la cita.

“De los 200 (con turno de ayer para hoy), llegaron 108. Si haces una cita o hiciste un turno, utilízalo”, subrayó Reyes.

Mientras, en las instalaciones de la Guardia Nacional en el Viejo San Juan, efectivos adiestran hoy a unos 60 estudiantes voluntarios de las escuelas de Medicina del país, que estarán ofreciendo apoyo en la administración de la vacuna en los distintos centros. En total, hasta el momento, el funcionario indicó que hay unos 120 estudiantes anotados. Habrá también una sesión de adiestramientos el miércoles.

PUBLICIDAD

De otra parte, la Guardia Nacional confirmó que distribuyó hoy 21,400 dosis de la vacuna de Pfizer a los 65 hospitales en la isla, para culminar con la fase vacunación de su personal. Una vez culmine esa etapa, las instituciones hospitalarias continuarían apoyando a la Guardia Nacional en la vacunación de profesionales de la salud que trabajan fuera de los hospitales.