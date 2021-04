El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, informó este lunes que no se activarán protocolos o medidas especiales en los aeropuertos de la isla para los vuelos y pasajeros procedentes de la ciudad de Orlando, Florida, luego que durante el fin de semana se llevaran a cabo dos eventos multitudinarios sin medidas básicas para prevenir los contagios de COVID-19.

“Continuamos con los cernimientos médicos en los aeropuertos, continuamos con las preguntas de rigor asociados con los síntomas de COVID-19, con el requisito de traer la prueba molecular (negativa), con el requisito de llenar la declaración de viajeros”, sostuvo Reyes en declaraciones a El Nuevo Día, al sostener que se continuará aplicando las mismas medidas a todos los viajeros por igual, independientemente del lugar de procedencia.

Imágenes compartidas a través de las redes sociales retrataron a miles de personas sin distanciamiento físico y sin utilizar mascarilla, aglomerados durante la celebración de los eventos multitudinarios Guaya Guaya Fest y el Día Nacional de la Zalsa, celebrados en Orlando.

PUBLICIDAD

La preocupación ante la aglomeración de miles de personas en las actividades en el Central Florida Fairground se acentuó al tomar en cuenta que hay una cantidad desconocida de individuos que viajaron desde Puerto Rico a dicha ciudad para participar de los eventos, que regresarán a la isla, o individuos que estuvieron allí que no residen en Puerto Rico, pero que podrían viajar al archipiélago puertorriqueño en días posteriores.

Entre la tarde del domingo y la madrugada del martes se espera la llegada de 26 vuelos procedentes de Orlando a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, tres al aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, y uno adicional que llegaría la mañana del lunes al Merceditas en Ponce, según la aplicación Flightradar24, que retrata el tráfico aéreo. Sin embargo, solo a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín, durante el mismo periodo estaba programada la llegada de unos 243 vuelos procedentes principalmente de diversas ciudades de los Estados Unidos.

“Mi primera recomendación es, a la gente, que no participe en eventos de aglomeraciones. Habrá momentos para hacerlo, pero este no es el momento, igual que no sales a volar una chiringa en medio de un huracán”, subrayó el doctor Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica, en entrevista ayer con este medio.

La regla en vigor actualmente es que todo viajero al llegar a la isla debe presentar un resultado negativo de COVID-19 mediante prueba molecular (PCR) o de lo contrario, cumplir con un periodo de cuarentena. Salud reforzó esa medida mediante una orden administrativa que entra en vigor el miércoles, firmada por el secretario designado Carlos Mellado, que elimina la cuarentena y establece una multa automática de $300 a todo viajero que entre al país sin la prueba negativa.

PUBLICIDAD

La persona tendrá 48 horas para realizarse la prueba en Puerto Rico y que se le levante la multa. No obstante, hasta hoy no estaba claro cómo la agencia implementaría esa multa o qué sistema utilizaría.

En lo que va de abril, a Puerto Rico han llegado 333,876 viajeros, de los cuales 169,226 (51%) no presentaron a su arribo una prueba negativa PCR.

En reacción a las imágenes de los eventos en Orlando que circulaban en redes sociales, el secretario sostuvo que, “a los que llegan de viaje, mi exhortación es a que no visiten a sus familiares en un período de 14 días, período de incubación del virus”.