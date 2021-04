Si por un lado son nefastas las imágenes que capturan la ausencia de medidas básicas ante el COVID-19 en los eventos multitudinarios Guaya Guaya Fest y el Día Nacional de la Zalsa, celebrados en Orlando, Florida, este fin de semana, la participación en actividades de tipos diversos que conllevan aglomeración y las posibles cadenas de contagio a partir de esas participaciones, que pasan desapercibidas ante el ojo público, deben provocar el mismo nivel de preocupación.

El llamado de alerta que hace el doctor Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, ocurre en un contexto de pandemia que parece haber desaparecido del imaginario de individuos que se rehúsan a practicar las medidas de prevención, como el distanciamiento físico y el uso de mascarilla, mientras el promedio de muertes diarias a causa del mortal coronavirus ya alcanza –nuevamente- los nueve en Puerto Rico.

“Si bien lo que uno conoce preocupa, me preocupa como científico mucho más lo que uno no conoce. ¿En qué otras actividades multitudinarias han estado participando personas de las cuales no conocemos?”, apuntó Colón Ramos, al calificar, sin más, como “irresponsable”, la celebración de eventos multitudinarios como los observados en medio de una pandemia que no está bajo control.

La preocupación ante la aglomeración de miles de personas en las actividades en el Central Florida Fairground en Orlando se acentúa al tomar en cuenta que hay una cantidad desconocida de individuos que viajaron desde Puerto Rico a dicha ciudad para participar de los eventos, que regresarán a la isla, o individuos que estuvieron allí que no residen en la isla, pero que podrían viajar al archipiélago puertorriqueño en días posteriores.

Entre la tarde del domingo y la madrugada del martes se espera la llegada de 26 vuelos procedentes de Orlando a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, tres al aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, y uno adicional que llegaría la mañana del lunes al Merceditas en Ponce, según la aplicación Flightradar24, que retrata el tráfico aéreo. Sin embargo, solo a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín, durante el mismo periodo estaba programada la llegada de unos 243 vuelos procedentes principalmente de diversas ciudades de los Estados Unidos.

“Mi primera recomendación es, a la gente, que no participe en eventos de aglomeraciones. Habrá momentos para hacerlo, pero este no es el momento, igual que no sales a volar una chiringa en medio de un huracán”, subrayó el científico y profesor de la Universidad de Yale.

Colón Ramos también indicó que, si usted tiene conocimiento de algún familiar o amigo que participó de estos o cualquier otro evento multitudinario o que implique aglomeración de personas, le recomiende a ese individuo aislamiento preventivo y realizarse una prueba diagnóstica de COVID-19. “Yo no entraría en contacto con esa persona”, apuntó.

Puerto Rico enfrenta todavía un alza en contagios y hospitalizaciones por causa del COVID-19 registrado desde marzo, con al menos seis variantes del SARS-CoV-2 –la cepa del virus que causa la enfermedad de COVID-19- circulando en la isla. El científico sostuvo que, lo que ha mostrado la vigilancia genómica es que estas variantes se han estado regando a nivel local “y probablemente son responsables en gran medida del alza que se ha visto”. Urgió, además, no dejar de prestar atención a las actualizaciones a nivel global. En los pasados días, por ejemplo, se identificó en Perú una nueva variante (C.37), mientras se disparan los casos en la India.

“Para poder atacar todo eso, más allá de festivales específicos, tenemos que tener los sistemas de vigilancia para detectarlo, venga de donde venga y cuando venga”, subrayó.

“Por eso enfatizo en los sistemas de vigilancia de epidemiología molecular y los sistemas en el aeropuerto, para asegurarse (que los viajeros) lleguen con la prueba negativa, esa es la clave”, señaló Colón Ramos.

Salud aún no explica cómo implementará multas

La regla en vigor actualmente es que todo viajero al llegar a la isla debe presentar un resultado negativo de COVID-19 mediante prueba molecular (PCR) o de lo contrario, cumplir con un periodo de cuarentena. Salud reforzó esa medida mediante una orden administrativa que entra en vigor el miércoles, firmada por el secretario designado Carlos Mellado, que elimina la cuarentena y establece una multa automática de $300 a todo viajero que entre al país sin la prueba negativa. La persona tendrá 48 horas para realizarse la prueba en Puerto Rico y que se le levante la multa. No obstante, hasta hoy no estaba claro cómo la agencia implementaría esa multa o qué sistema utilizaría. La Policía de Puerto Rico descartó una colaboración con Salud en cuanto al establecimiento de dicho sistema.

En lo que va de abril, a Puerto Rico han llegado 333,876 viajeros, de los cuales 169,226 (51%) no presentaron a su arribo una prueba negativa PCR.

Sin ofrecer detalles, en declaraciones escritas, Mellado se limitó ayer a recordar que “este miércoles comienzan medidas más restrictivas en el aeropuerto como parte de las estrategias implementadas para evitar los contagios en la Isla. Mientras tanto, las medidas en el aeropuerto continúan y es deber de cada ciudadano seguirlas”.

En reacción a las imágenes de los eventos en Orlando que circulaban en redes sociales, el secretario sostuvo que, “a los que llegan de viaje, mi exhortación es a que no visiten a sus familiares en un período de 14 días, período de incubación del virus”.

“El que se realicen la prueba nos ayuda a identificar a tiempo los casos positivos, que podamos brindarle a tiempo el tratamiento adecuado y detengamos que contagien a familiares y amigos”, añadió.