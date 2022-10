Orgullo, satisfacción y agradecimiento son las tres palabras que pasan por la mente de Rosa González cada vez que recuerda el momento en que su hijo aterrizó por primera vez en su carrera como piloto comercial en la pista del aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Gabriel Romero González, de 32 años, aterrizó el pasado lunes en la pista de Carolina en un Boeing 737 de la aerolínea American Airlines. Allí su madre lo esperaba con gran emoción en el estacionamiento con cámara en mano. Tras publicar el emotivo momento en su página de Facebook, no se hicieron esperar las muestras de cariño hacia el joven piloto y se viralizó con cientos de ‘shares’ y decenas de miles de visualizaciones.

“Captain Gabriel Romero you are always welcome to your island... Nice landing”, fue parte del mensaje que compartió González junto a las imágenes.

La orgullosa madre subrayó que compartió la historia de perseverancia de su hijo, con la intención de que otros jóvenes se motiven y vean como ejemplo a su hijo Gabriel, reconociendo que la carrera de piloto “es sacrificada, requiere mucha pasión, disciplina y ayuda porque es muy costosa”.

“Nosotros somos una familia trabajadora, de clase media, pero con mucho sacrificio, con la ayuda de mi esposo, mi padre y mis hermanos pudimos llegar”, puntualizó la maestra de profesión en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Romero González comenzó su carrera como piloto a los 16 años. Sin embargo, su sueño comenzó a los dos años, cuando según su madre, en vez de jugar con “carritos”, lo hacía con aviones.

“El Gabriel llegar a Puerto Rico fue la culminación de un sueño de niño deseando ser piloto específicamente de la línea American Airlines y esa culminación de poder llegar a su patria para mí fue un momento muy emotivo e indescriptible”, exclamó González, quien es madre de tres hijos.

González expuso que detrás del momento en que su hijo aterrizó en la pista ocho, del aeropuerto Luis Muñoz Marín: “hay mucha historia”. “Este día (refiriéndose al pasado lunes, 3 de octubre), me hizo revivir en mi mente ese momento en que yo lo traía pequeño al Aeroparque y él se paraba en la baranda que yo estaba y él me decía: ‘yo voy a venir un día así en un avión como ese siendo yo el piloto’”, añadió.

Por su parte, en declaraciones escritas, Romero González, quien finalizó su carrera como piloto en Embry Riddle Aeronautical University en el estado de la Florida, precisó que: “La meta es inspirar, ya que con tanta noticia negativa que se ve algunas veces, a uno se le quita las ganas de ver los noticieros. De verdad estoy sorprendido de lo ocurrido y de la magia de las redes sociales”.

Actualmente, Romero González se desempeña como primer oficial en la aerolínea American Airlines y tiene como base la ciudad de Miami, Florida.