La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) defendió nuevamente la contratación de McKinsey & Co., a pesar de que la consultora no informó al tribunal todos los clientes con los que hace negocios mientras, a nombre del ente, también evalúa los contratos que estas empresas tienen con el gobierno puertorriqueño.

La JSF sí pondera hacer algunos cambios, no precisados, a los procesos que ha establecido en la evaluación de contratos gubernamentales, se informó.

Tanto el presidente de la JSF, David Skeel, como el asesor general legal del organismo, Jaime El Khoury, indicaron que la relación contractual con McKinsey & Co., que debe renovarse en las próximas semanas, no estaba para discusión, pero indicaron que, ante los nuevos desarrollos, analizarían la política de revisión de contratos que tiene el organismo.

Skeel y El Khoury ofrecieron la posición de la JSF en una rueda de prensa al concluir la trigésimo sexta reunión pública del ente y durante la cual ofrecieron detalles del presupuesto que recién entró en vigor.

“Nuestros procedimientos (en torno a McKinsey) indicaron que no había conflicto, que McKinsey no tenía conflicto. Dada la información que tenemos ahora, vamos a dar una mirada a nuestro proceso de revisión de contratos y estoy seguro de que vamos a incluir salvaguardas adicionales”, indicó Skeel, quien aseguró que el asunto de la consultora se ha examinado a la saciedad.

Como parte de las medidas para mantener en control las finanzas públicas de Puerto Rico, la JSF revisa todos los contratos que otorga el gobierno y que totalizan $10 millones o más. Entre otras cosas, como consultor de la JSF, McKinsey también interviene en ese proceso.

El Khoury explicó que, tan pronto surgieron nuevos informes de conflictos de interés por parte de McKinsey, la JSF revisó sus procesos internos y concluyó que no existe conflicto, pero agregó que el ente aguardaría por el análisis del Síndico de Estados Unidos para determinar los pasos a seguir.

Anteriormente, luego de McKinsey y sus subsidiarias fueran objeto de diversas investigaciones y multas por parte de reguladores federales, la JSF encomendó a Luskin, Stern & Eisler LLP un análisis de la relación contractual con la firma.

Luskin concluyó que McKinsey hizo las divulgaciones necesarias al organismo fiscal, pero también indicó que la consultora debió tomar medidas en torno a las inversiones que tenía en bonos de Puerto Rico, a través de su filial MIO Partners, pues ello podría interpretarse como un conflicto.

El mes pasado, el directivo de la JSF Justin Peterson arremetió contra la consultora y dejó entrever su interés por que el organismo prescinda de sus servicios.

Mientras, en Puerto Rico, la JSF parece aferrada a McKinsey, la semana pasada, la senadora Maggie Hassan (D-Nueva Hampshire) hizo un llamado para que el gobierno federal desista de contratar a la firma y evalúe los posibles conflictos que esta pueda tener por su supuesto rol en la crisis de opioides que se experimenta en Estados Unidos.

La factura de McKinsey

Considerando los reportes de facturación de los casos de Título III ante el tribunal, prácticamente 10 centavos de cada dólar invertido por Puerto Rico en su reestructuración han sido pagados a McKinsey.

Hasta mayo del año pasado, cuando ya transcurrían 12 períodos de facturación, la consultora había facturado unos $107 millones a la JSF, y, para el año pasado, sin haberse facturado todos los procesos vinculados a la confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, los costos de la reestructuración ya rondaban $1,000 millones.

El mes pasado, McKinsey & Co. y otros profesionales que trabajan en los casos de Título III de Puerto Rico presentaron al tribunal una serie de informes, que detallan sus relaciones de negocios para determinar si estas firmas podrían incurrir en conflictos de interés. Las divulgaciones son resultado de la Ley para la Precisión de Divulgaciones en la Recuperación de Puerto Rico (PRRADA, en inglés), estatuto federal que enmendó la ley Promesa.

En términos generales, para implementar PRRADA, la JSF preparó una lista de Partes con Interés Material (MIP, en inglés) en la reestructuración de la isla. Esta lista sirve de referencia para analizar las divulgaciones de las firmas y profesionales que prestan servicios en el proceso de quiebra de Puerto Rico. La información es analizada por el tribunal, en especial por el Síndico de Estados Unidos, que tiene a su cargo examinar los informes e informar sus hallazgos a la jueza Laura Taylor Swain, quien preside la reorganización financiera de la isla en el plano judicial.

Si bien McKinsey cumplió con la divulgación, la firma no especificó que tiene relaciones de negocios con múltiples suplidores del gobierno de Puerto Rico, entre ellos, Puma Energy, New Fortress Energy, Quanta Services, Citigroup –cuya filial de Mercados de Capital también asesora a la JSF–, Molina Healthcare y ManPower Group, entre otros. El diario The Wall Street Journal dio a conocer el asunto temprano esta semana.

Varias de las empresas que McKinsey asesora han hecho negocios con el gobierno puertorriqueño por mucho tiempo, incluso antes de la llegada de la JSF.

Pero, al presentar sus informes al tribunal, McKinsey & Co. no habría especificado que, como parte de sus labores en la JSF, evalúa los contratos de estas empresas, muchos en procesos de extensión o renovación.

McKinsey reconoció al diario estadounidense que debió incluir en sus informes al tribunal la relación con Puma.

El Nuevo Día preguntó a El Khoury si la JSF no ha ponderado excluir a la consultora de los procesos de revisión contractual hasta que se produzca alguna determinación del tribunal.

El Khoury respondió que ese es uno de los asuntos que se ha considerado. Indicó que no se había tomado ninguna decisión “categórica”, pero “obviamente, tenemos nuestros procesos de revisión de conflictos vigentes y van a ser utilizados cuando llegue un contrato” para revisión.