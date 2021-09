La menor de seis años que falleció en Puerto Rico por el COVID-19 se contagió con la enfermedad en su entorno familiar, por lo que salubristas urgieron a padres y madres a proteger con más recelo a sus hijos, mientras las autoridades federales evalúan si dan paso a la vacunación en menores de 5 a 11 años.

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, quien confirmó cómo se contagió la menor, lamentó la muerte de la niña de la región de Fajardo. Indicó, además, que tenía condiciones preexistentes que provocaron que el coronavirus SARS-CoV-2 la atacara severamente.

“Aunque la tasa de positividad está bajando, tenemos dos grupos donde baja menos: los mayores de 75 años, que son un grupo vulnerable; y el grupo de 0 a 9 años. Ese grupo no se puede vacunar, pero no tiene movilidad así que, si los llevan a un lugar de escenario mixto, donde hay vacunados y no vacunados, fue porque un familiar lo llevó. Si dejan entrar personas a la casa que podrían estar contagiadas, es porque un familiar lo permitió”, señaló.

El pediatra reiteró su llamado a que los padres y familiares con niños menores de 12 años se vacunen para proteger a este grupo, que no contará con la protección de la vacuna hasta que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) decida si, en efecto, la vacuna de Pfizer es segura para esta población.

“Hay que crear una burbuja en la casa, hay que vacunarse todos. Esos contagios comunitarios que se dan en los nenes eventualmente podrían llegar a las escuelas, así que necesitamos que el entorno familiar de ese nene que no se puede vacunar -aunque parece que estamos cerca al fin de que se apruebe una vacuna pediátrica- se vacunen, para mantener una burbuja y una protección a estos nenes que todavía no se pueden vacunar”, precisó.

En esa línea, Ramos destacó que la orden administrativa emitida por el Departamento de Salud para limitar los lugares a los que pueden asistir los menores de 12 años no se da en el vacío. El decreto prohíbe la entrada de este grupo de edad a eventos que propicien las aglomeraciones.

En tanto, la infectóloga Iris Velázquez Gómez señaló que las personas tienden a bajar la guardia cuando están en la familia, lo que provoca contagios en estos núcleos. “Con quien debemos tener las medidas más estrictas es con nuestras familias”, aseveró.

“Siempre digo, los niños son nuestra responsabilidad. Puerto Rico no tiene inmunidad de rebaño, así que la manera que tenemos de proteger estos niños es vacunándonos todos los adultos que podamos. Ojalá que no, pero es posible que esto continúe. Seguramente alguien en la familia no usó mascarilla y por eso tenemos una niña muerta”, lamentó.

Para octubre la autorización de la FDA

El doctor Ramos estimó que la FDA podría tomar una decisión sobre la vacuna para los niños de 5 a 11 años en octubre. Esta población asciende a unos 200,000 en Puerto Rico, indicó.

“La FDA tiene que convocar a su panel asesor, se presentan todos los estudios y el panel vota a favor o en contra de la vacuna. Si vota a favor, iría al Comité de Prácticas de Inmunización de los CDC, que entonces saca las guías finales y el Departamento de Salud entonces emite las consideraciones clínicas para los proveedores, para poder empezar a vacunar”, explicó Ramos sobre el proceso de autorización de la vacuna.

Pfizer reveló este lunes que los niños de 5 a 11 años que participaron en su estudio mostraron niveles de anticuerpos tan fuertes como los de adolescentes y adultos jóvenes, con una dosis mucho menor para combatir el COVID-19. Entre los efectos secundarios a esta dosis reducida, la farmacéutica enumeró molestias en el brazo y fiebre.

La farmacéutica solicitaría la autorización de uso de emergencia (EUA, en inglés) de la vacuna para este grupo de menores antes de que culmine septiembre. Aunque la FDA otorgó la aprobación total a la vacuna de Pfizer, los adolescentes de 12 a 15 años aún continúan recibiendo las dosis por uso de emergencia.

La autorización a esta vacuna se hace más urgente, en momentos en que aumentan los contagios de la peligrosa variante delta y los niños regresan a las clases presenciales. Tan solo en Estados Unidos, los contagios pediátricos han aumentado cerca de un 240% desde julio, señaló Pfizer.

“Son excelentes noticias”, destacó por su parte Velázquez Gómez. “Su efectividad y seguridad es similar a la de los adultos. Fue un estudio de más de 2,000 participantes. Sería un régimen similar a los adultos, dos shots con 21 días de diferencia y con una dosis menor. Podemos estar confiados en que si la FDA le da luz verde, lo más probable vamos a tener un EUA para esta vacuna pronto y para niños mayores de seis meses a fin de año”.