La abrupta transición de los sistemas educativos primario y superior hacia la educación a distancia ha sido atropellado, aun en el mejor de los casos, y ha retado los límites de gobiernos e instituciones educativas por igual. Aun así, regresar a cómo se daban clases antes de la pandemia por coronavirus no debe ser una opción, coincidieron educadores y funcionario de gobierno latinoamericanos.

“El mensaje es claro, aquellos países que simplemente vuelvan a la normalidad prepandemia habrán perdido una enorme oportunidad. El desafío es ahora construir a partir de las innovaciones y los cambios forzados, difíciles, que se han ampliado en este periodo, extenderlos y mejorarlos”, apuntó el economista argentino Ariel Fiszbein, director del Programa de Educación del Diálogo Interamericano.

La interrupción de clases presenciales en marzo, cuando se decretó la pandemia de COVID-19 en el mundo y múltiples gobiernos impusieron cuarentenas para evitar los contagios, representó un reto para el cual las instituciones educativas no estaban preparadas, reconoció la ministra de Educación de Ecuador, Monserrate Creamer, durante el Foro de Educación de Latinoamérica, auspiciado por Microsoft.

Apenas el 40% de los estudiantes del sistema escolar de Ecuador tienen acceso fiable a internet y equipo tecnológico, detalló Creamer. La cifra sube a poco cerca del 50% de los estudiantes en Costa Rica, indicó la viceministra académica del Ministerio de Educación Pública de ese país, Melania Brenes Monge.

En Puerto Rico, entre 2014 y 2018, el 56% de los hogares estaban suscritos a servicio de internet de banda ancha, según el Negociado del Censo de Estados Unidos.

Las cifras sobre el acceso a educación a distancia de los estudiantes del sistema escolar público de la isla nunca han estado claras, pues el Departamento de Educación se deja llevar, principalmente, por la “asistencia” de los alumnos a los cursos o el contacto con los maestros.

Al igual que en Puerto Rico, la transformación a educación a distancia en otros países de América Latina requirió de horas de adiestramientos para maestros para que pudieran “traducir” sus clases presenciales. Por ejemplo, Creamer destacó que impactaron a 165,000 docentes con 83 tipos diferentes de recursos, incluyendo a los maestros de educación intercultural bilingüe que atienden 14 nacionalidades.

“No ha sido el mismo currículo, ha sufrido transformación”, señaló Brenes Monge. “El país cuenta con política, con aspiración de aprendizaje de hacia dónde trazar el camino aun en tiempos de contingencia como los que estamos viviendo. No se ha perdido de vista lo que se quiere alcanzar, lo que ha cambiado son los métodos”, agregó.

La rápida transición apresuró una incursión en el mundo virtual que hace tiempo se discutía, indicó el rector de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, Héctor Aiassa.

“La inclusión de esta situación, de una pandemia, que no dio margen para ningún congreso, taller, simposio, debate acerca de pasar o no pasar a la virtualidad, simplemente hubo que pasar a la virtualidad, nos permitió un acelerado aprendizaje. Y, sin el ánimo de hacer futurismo, estoy convencido que, en nuestro caso particular que es la formación de ingenieros, en la pospandemia (la enseñanza) no volverá a ser la misma”, indicó Aiassa.

No obstante, aún se evalúan cuáles serían las mejores estrategias para garantizar que todos los estudiantes tienen el mismo acceso y la misma oportunidad de educarse fuera de un salón de clases. En Puerto Rico, esto se ha intentado con la entrega de dispositivos electrónicos a todos los estudiantes de escuelas públicas y con un subsidio para el pago de internet.

“Tenemos mucho que hacer todavía para proveer acceso y conectividad a los estudiantes”, reconoció el vicepresidente global de Educación para Microsoft, Anthony Salcito.

“Pero igual tenemos una oportunidad tremenda, en este mundo de educación a distancia, de expandir nuestra conexión global, de llevar a estudiantes a otros salones, a otras culturas, y fomentar el rol del aprendizaje colaborativo”, añadió.