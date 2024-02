La Policía y el Cuerpo Consular unen esfuerzos para asistir a víctimas inmigrantes de violencia de género en Puerto Rico

“Esto no es así con las personas procedentes de otros países, que generalmente desconocen las protecciones que Puerto Rico puede proveerles, y por eso estamos aquí, para dialogar sobre los recursos existentes para apoyar a las víctimas, sin importar su lugar de origen”, añadió López Figueroa.

“Si esa persona voluntariamente quiere traer su orden de protección para que, si está aquí por una cuestión de seguridad, es tener un repositorio, sería un repositorio, (porque) obviamente no le podemos dar ejecución legal, porque el sistema no lo permite . Pero sí conocer cuál es el problema de esa persona. Que, si esa persona tiene un incidente aquí, se identifica que es una víctima sobreviviente de violencia de género”, planteó.

“ Esa historia lo que queremos es cambiarla y darle los servicios para que aquí, en Puerto Rico, no vuelva a ese ciclo de violencia de género. Si tenemos esa información, podemos tomar acción más rápido”, agregó.

Por otro lado, la representante de Colombia señaló que una preocupación real de las víctimas que acuden al consulado es el hecho de que su estatus migratorio no está definido, por lo que, en ocasiones, optan por mantenerse en el escenario de violencia por miedo a sufrir represalias peores.

Sobre ese particular, tanto la Policía como la procuradora de las Mujeres fueron enfáticos en que no miran el estatus migratorio de una víctima que requiere asistencia. Mientras, Espada indicó que la víctima inmigrante no necesita una orden de protección de Puerto Rico para recibir los servicios que necesita.