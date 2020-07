La renuncia del comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), José R. Burgos, informada ayer, martes, por La Fortaleza respondió a que es uno de los funcionarios que el Departamento de Justicia refirió al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) por presuntas irregularidades que no han sido precisadas, confirmaron tres fuentes a El Nuevo Día.

Ayer, cuando la gobernadora informó sobre la dimisión, alegó que las razones del funcionario eran estrictamente personales. No obstante, en el comunicado de prensa emitido por la mandataria, quien también fue referida al PFEI por presuntas irregularidades, se precisa que Burgos en su carta de renuncia afirmó que el “ambiente político” le impedía realizar sus labores de la forma en que se había comprometido a hacerlas.

“Aunque no se me ha solicitado la renuncia, el ambiente político actual no me permite llevar a cabo mis funciones de la manera que me había comprometido y propuesto. Cuando acepté este cargo llegué con el deseo de reorganizar, reestructurar y devolverle la confianza al Negociado de parte del pueblo de Puerto Rico”, indica la misiva de renuncia citada por La Fortaleza en una comunicación escrita. La versión completa de la carta de renuncia no fue publicada en su totalidad por el gobierno.

“El lleva renunciando desde que le dijeron que lo referían al PFEI”, contrastó una de las fuentes de información consultadas sobre el tema.

Al momento no ha sido posible obtener una reacción de Burgos sobre el tema. Se desconoce, además, si en el referido Justicia incluye una recomendación para que se designe un fiscal especial independiente en su caso o sugiere el archivo de la pesquisa.

“Lamento profundamente la decisión que tomó el general Burgos de renunciar como Comisionado del NMEAD. Sus razones son estrictamente personales y así lo ha expresado en su carta. Puerto Rico pierde un gran servidor público que aceptó esta encomienda con el más alto sentido de responsabilidad, entrega y dedicación”, expresó ayer, martes, la gobernadora en la comunicación en que se anunció la renuncia.

Hoy, el senador Nelson Cruz admitió que también fue referido al PFEI, en su caso por las denuncias sobre la distribución de suministros para los damnificados por los terremotos de enero con criterios electorales o partidistas. El senador indicó que inicialmente pensaba que era testigo en el caso y no sospechoso.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced es la otra funcionaria que se conoce que fue referida como parte de los seis referidos que Dennise Longo Quiñones completó justo antes de renunciar a su puesto tal y como se lo pidió la mandataria.