A pesar de las limitaciones que existen en la cantidad de pruebas diagnósticas de COVID-19 disponibles debido a escasez de reactivos, la tasa de positividad del virus en Puerto Rico sigue escalando y se encuentra actualmente entre un seis a doce por ciento de las muestras procesadas en el país, según el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.

Ante ello, el gobierno se mantiene vigilante y esperanzado en que las medidas tomadas en la última orden ejecutiva que emitió la gobernadora Wanda Vázquez ayuden a controlar el nivel de transmisión antes de considerar una reapertura de las escuelas y otros sectores de la economía del país.

Así lo anunció González Feliciano, quien en entrevista con El Nuevo Día aseguró que la meta es tratar de que la tasa de positividad del virus no se exceda del cinco por ciento de las pruebas procesadas.

“Vamos a ver como esto se maneja en esta próxima semana… Si nos pasamos del cinco por ciento posiblemente nos tengamos que extender en el rango de restricciones en este momento”, aseguró el titular.

El funcionario advirtió, además, que Puerto Rico no está abierto al turismo.

“Estamos en alerta tres del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) que dice que si no tienes ninguna emergencia, no vengas a Puerto Rico”, manifestó al reiterar que el mensaje que se le debe dar a familiares que vivan fuera del país es que, a menos que tengan una emergencia, no viajen para acá hasta que la situación de este virus no se estabilice.

El secretario admitió, mientras tanto, que las hospitalizaciones de pacientes contagiados con este virus sigue aumentando, tal como se ha perfilado en proyecciones que han estado realizando para monitorearlas. Sin embargo, comentó que los hospitales del país aún tienen la capacidad para manejarlas, pues representan solo un cinco por ciento de su capacidad de camas hospitalarias.

Mientras tanto, urgió al uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos como medidas de prevención de esta enfermedad.