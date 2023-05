La Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana designó al doctor Rafael Ramírez Rivera como presidente en propiedad de la institución universitaria, quien ha estado ocupado el cargo de forma interina desde hace un año.

“Reconocemos que el doctor Ramírez Rivera cuenta con un sinnúmero de cualidades y experiencias para continuar posicionando a la Universidad Interamericana como la institución educativa líder que ha demostrado ser. Desde su presidencia, continuaremos aportando grandemente a nuestra sociedad como lo hemos venido haciendo por 111 años”, expresó el presidente de la Junta de Síndicos, José R. Muñoz Ávila, en declaraciones escritas.

La decisión de la Junta de Síndicos se tomó ayer, martes. El funcionario llegó a la presidencia hace exactamente un año, luego que el cuerpo rector cancelara el contrato del expresidente Manuel Fernós el 24 de mayo de 2022.

PUBLICIDAD

Previamente, Ramírez Rivera fungió como rector del recinto de Arecibo de la Interamericana por 14 años. Fungió como presidente y director ejecutivo de Humacao Community College, administrador de la Escuela de Carreras Técnicas de Antilles College en San Juan, presidente y director general de Columbia College, fue director de la Oficina de Licencias y Acreditaciones del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y presidente de Huertas Junior College, informó la institución académica.

El ahora undécimo presidente de la Interamericana cuenta con un bachillerato y una maestría en Economía de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en Administración Educativa del recinto Metro de la Universidad Interamericana. Asimismo, ha sido parte del Programa de Investigación de Verano de la Universidad de Oxford, del Institute for Management and Leadership in Education (MLE) en la Escuela Graduada de Educación de la Universidad de Harvard, así como en la Escuela Graduada de Negocios de la Universidad de Stanford y en la Universidad de Bolonia.