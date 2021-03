La vicepresidenta del Senado, Marially González, se desligó de su preparación profesional como psicóloga al ser cuestionada en torno a las llamadas terapias de conversión, y declinó asumir una postura a favor o en contra de que esta práctica se lleve a cabo en Puerto Rico.

“En estos momentos represento lo que es el Senado de Puerto Rico. Represento al distrito de Ponce”, afirmó González en declaraciones a El Nuevo Día, cuando se le preguntó cuál era su sentir, como psicóloga, en cuanto a las terapias de conversión. Actualmente, se discute en la Legislatura el Proyecto del Senado 184, que busca prohibir las terapias de conversión en la isla.

“Estamos en proceso de citar a todos los sectores interesados en el tema para poder conocer más a fondo las posiciones en relación al proyecto”, dijo. La senadora del Partido Popular Democrático (PPD) adelantó que mañana se reunirá con portavoces de la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico, entidad que se opuso en el pasado cuatrienio a una medida que también buscaba prohibir las terapias de conversión en la isla, similar al Proyecto 184. González también dijo que se reunirá con “personas del movimiento LGBTTIQ”.

“Tenemos que ver lo que dice el proyecto, hay unas cosas en el proyecto que no han sido claras”, dijo la senadora, quien sin embargo no pudo explicar a qué partes de la medida hacía referencia. Aunque no la medida no trata sobre el libre ejercicio de una religión, González afirmó que “hay que verificar lo que es la posición de la Iglesia versus Estado”.

“Vamos a ver si es constitucional”, apuntó la legisladora, electa por primera vez este pasado noviembre.

La llamada terapia de conversión o reparativa es definida como cualquier intento de cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona.

Sobre estas prácticas, la Asociación de Psicología de Puerto Rico sostuvo en una ponencia en el 2018 que “se ha demostrado científicamente que las terapias reparativas (de conversión, de reorientación, entre otras modalidades) no reducen, ni elimina los síntomas psicológicos de la persona. Por el contrario, dichas modalidades de tratamiento añaden sintomatologías muy peligrosas; tales como las ideas e intentos suicidas. Estas terapias nacen de un paradigma no apoyado por la teoría psicológica (con origen usualmente religioso)”.

Asimismo, las principales organizaciones profesionales de psicología, psiquiatría y trabajo social han reiterado y evidenciado científicamente que estos métodos son dañinos, en sus diversas modalidades, colocando en potencial peligro de daño emocional y físico a sus víctimas, principalmente niños y jóvenes. Se trata de una práctica que existe en Puerto Rico, evidenciaron relatos publicados por El Nuevo Día, así como por diversos individuos a través de las redes sociales.

En su presentación como senadora, González destacó que posee un grado doctoral en Psicología Escolar de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro, y que ha laborado en el sector privado como psicóloga “evaluando, ofreciendo terapias y consultoría a niños, jóvenes y sus familias”.

Su perfil en la página del Senado de Puerto Rico destaca que “su gran interés por el bienestar de la niñez la llevó a trabajar como Supervisora de Salud Mental en los Programas Head Start y Early Head Start adscritos al Departamento de la Familia”.

“Además, funge como recurso de adiestramiento en la agencia en la que labora en temas relacionados a la salud mental entre los que se destacan: Resiliencia, Promoción de la No Violencia, Manejo de Comportamiento Retante en Niños, Primeros Auxilios Psicológicos y Estrategias de Medicina Psicocorporal para trabajar con trauma”, lee su descripción.