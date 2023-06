La xilacina, un potente tranquilizante aprobado por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para uso veterinario, fue uno de los relajantes aparentemente utilizado para drogar y causarle la muerte a Keishla Rodríguez Ortiz, según ha trascendido esta semana en el juicio contra Félix Verdejo Sánchez.

Según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), este analgésico no narcótico para uso animal es un depresor del sistema nervioso central que puede causar somnolencia y amnesia, además de reducir el ritmo respiratorio, cardíaco y la presión arterial a niveles peligrosamente bajos.

Estudios han encontrado que, en la calle, esta sustancia, conocida como “tranq”, se agrega con frecuencia a opioides ilícitos, como el fentanilo, para extender sus efectos eufóricos. La mayoría de las muertes por sobredosis vinculadas con la xilacina y el fentanilo también incluyeron otras sustancias, como cocaína, heroína, benzodiacepinas, alcohol, gabapentina, metadona y opioides recetados.

Este poderoso relajante muscular y analgésico es clasificado como no narcótico, lo que significa que es una sustancia de acción rápida que calma el dolor una media hora después de tomarlo. No es un opioide, por lo cual no responde a la naloxona, un antídoto contra la sobredosis de opioides.

Según el NIH, en Estados Unidos la xilacina estuvo vinculada con el 19% de todas las muertes por sobredosis de drogas en Maryland, en el 2021, y con el 10% en Connecticut, en el 2020.

En febrero de este año la FDA anunció que había tomado medidas para restringir el ingreso ilegal a Estados Unidos de ingredientes farmacéuticos activos de xilacina y medicamentos en formas farmacéuticas terminadas con el fin de abordar una creciente preocupación de salud pública: la fabricación de medicamentos ilegales y las crecientes muertes por sobredosis.

“Reconocemos los efectos en la salud pública de la xilacina, que contamina estos medicamentos ilícitos, y continuamos asegurándonos de que el producto legítimo esté restringido solo para uso veterinario”, afirmó la doctora Tracey Forfa, directora del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA, en comunicado de prensa para anunciar este esfuerzo.

Mientras, el pasado martes, durante el sexto día del juicio contra Verdejo Sánchez, trascendió que la causa de muerte de Rodríguez Ortiz fue “una acción sinergética de trauma facial con la suma de xilazina, fentanilo y agua”. También se informó que, en un análisis toxicológico durante la autopsia de la joven de 27 años, que estaba embarazada, se encontró etanol, fentanilo y xilacina en su cuerpo.