Ante el alto volumen de pruebas de COVID-19 que se están realizando en Puerto Rico, el Laboratorio Clínico Toledo detuvo este miércoles el recogido de muestras dentro de los 900 clientes que tiene y comenzó a priorizar a quién se le hará el examen molecular del virus.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la presidenta del laboratorio de referencia, la licenciada Ilia Toledo, quien indicó que en apenas dos semanas se duplicó la cantidad de muestras que recibe a diario.

“Nosotros sí tenemos reactivos, pero el volumen de muestras que estamos recibiendo es tan alto que no vamos a tener la capacidad de sacarlas a tiempo. Nosotros estamos recibiendo sobre 3,000 a 4,000 pruebas diarias. Anoche aquí se recibieron 4,400 pruebas y el lunes sobre 3,000”, detalló.

Toledo explicó que al momento el laboratorio está procesando pruebas recibidas el viernes, por lo que ya existe un atraso marcado en la emisión de los resultados. Precisó que hasta la semana pasada podía entregar resultados en 24 horas, pero ahora ese tiempo se extendió a por lo menos tres días.

“Hemos tomado la decisión de detener por ahora el recogido de muestras a ciertas facilidades y concentrarnos a darle prioridad a hospitales, pacientes de trasplantes y pacientes que lo ameriten porque es una verdadera emergencia”, estableció.

Indicó que el alto volumen de muestras se debe al aumento en el porciento de positividad de las pruebas de COVID-19, pero también a la realización de clínicas de pruebas del virus y pacientes que se realizan la prueba para propósitos de viaje. Según la profesional, esto “agota” su capacidad para procesar pruebas.

“Ahora mismo estamos bien selectivos a quien se le hace la prueba y nuestra prioridad en este momento es sacar el trabajo que tenemos desde finales de la semana pasada y principios de esta y ponernos al día para entonces nuevamente a aceptar muestras”, estableció al indicar que en su laboratorio principal y sucursales limitó a 100 la cantidad de muestras que tomarán.

Cuestionada sobre si en realidad su compañía tiene suficientes reactivos para atender las muestras que lleguen una vez se pongan al día, Toledo dijo categóricamente que sí.

“Al momento tenemos reactivos y esperamos que hoy nos entreguen una orden adicional. Además, como nosotros no solo corremos por un instrumento, sino que tenemos tres, dos métodos manuales y dos automatizados, nos permite en ambas plataformas correr pruebas. Pero como el volumen es tan alto, y la demanda es más del doble de lo que podemos recibir, ahí es que tenemos que poner el detente de no recibir más muestras”, recalcó.

Toledo añadió que, aunque intentaron referir las muestras recibidas a laboratorios de referencia en Estados Unidos, “tampoco es viable”, ya que estas instalaciones están emitiendo resultados entre 10 a 14 días.

Ante este panorama, la licenciada exhortó a todos los ciudadanos a que se traten como si fueran casos sospechosos del virus.

“Realmente, se tienen que quedar en su casa, todo el mundo tiene que mantener distancia y ser prudentes de no ir a ningún tipo de reunión que vaya una persona que vaya a contaminar a los demás. Ahora mismo te puedo decir que estamos en bien alto riesgo todo el mundo porque el porciento de casos ha subido”, dijo.

De acuerdo con los datos del Departamento de Salud, Puerto Rico suma hoy 3,043 casos positivos confirmados de COVID-19, 7,336 contagios probables y 171 muertes por el virus. La cantidad de hospitalizados también subió a 254, la cifra más alta desde el inicio de la emergencia.

“Esto se puede duplicar porque ahora estamos viendo los efectos del 4 de julio, la gente reunida en la playa y en distintos eventos. Este es el resultado de no haber sido prudentes ni responsables en la comunidad, este es el resultado”, señaló.

Escenario que se repite

Toledo indicó que la situación que enfrente en su laboratorio en el resto de los laboratorios de referencia en la isla como lo son Quest Diagnostics, Inmuno Reference y Laboratorio Clínico Landrón.

“Esto es general y no tan solo aquí, sino en Estados Unidos. Allá el tiempo de respuesta son más de 14 días y a eso es lo que no quiero llegar, no quiero darle un resultado a un paciente luego de seis días”, acotó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Laboratorios de Puerto Rico, Juan Rexach, dijo que la iniciativa de Laboratorio Clínico Toledo debe ser emulada por el resto de los laboratorios, por lo que la entidad que dirige presentó unas recomendaciones al Departamento de Salud para determinar a qué tipo de pacientes se le debe realizar la prueba del COVID-19. No obstante, el licenciado indicó que no las harán públicas todavía.

“Queremos reunirnos con Salud primero porque puede prestarse para confusiones y evitarle eso a la gente”, indicó.

Rexach aceptó que en las pasadas semanas el número de pacientes que acuden a realizarse la prueba de COVID-19 en los laboratorios ha aumentado. Precisó que, por ejemplo, un laboratorio de Bayamón amaneció hoy con una larga fila de personas esperando a las afueras del establecimiento.

“Hasta ahora los laboratorios nos han comunicado que están en su capacidad y tienen equipos para manejar la ola. En el caso de este laboratorio de Bayamón, la fila estaba antes que el laboratorio abriera y es la primera vez que le sucede”, dijo.

Sobre por qué el país no se pudo preparar con reactivos suficientes para atender un repunte de casos de COVID-19, Rexach expresó que los laboratorios hicieron lo que pudieron.

“Esta situación de los reactivos es una situación que está fuera del control de Puerto Rico. Dependemos de que estas compañías determinen cuántos reactivos envíen a Puerto Rico. Estas negociaciones han sido bastante intensas. Sé que, en la medida que pudieron, los laboratorios de referencia se prepararon”, dijo. “No nos vamos a quedar sin pruebas”, aseguró.