La cantidad de viajeros residentes de Puerto Rico y visitantes que se realiza la prueba molecular de COVID-19 ha aumentado desde la pasada semana, aseguraron este martes varios laboratorios ubicados en diferentes partes de la isla.

“Definitivamente ha aumentado, por la preocupación de los 300 dólares, sobre todo”, afirmó la licenciada Gina Escuotto, supervisora del Ashford Medical Laboratory, ubicado en la zona turística de Condado en San Juan.

El pasado miércoles entró en vigor la orden administrativa 499, firmada por el secretario designado de Salud Carlos Mellado, que impone una multa de $300 a los viajeros que lleguen a la isla sin presentar un resultado negativo mediante prueba molecular de COVID-19, y que en 48 horas no acudan a un laboratorio local a realizarse el examen y así evidenciarlo a la agencia.

“Todavía hay un poco de desinformación”, sostuvo Escuotto, al señalar que hay viajeros, principalmente extranjeros, que han mostrado dudas sobre si pueden acudir a cualquier laboratorio a realizarse la prueba y qué hacer luego que obtienen el resultado. Asimismo, no todos tenían a la mano o habían recibido el documento creado por Salud especialmente para los viajeros, que funciona como una orden médica.

“Deben informar un poco más en el aeropuerto sobre lo que tienen que hacer”, recomendó la licenciada. Tanto el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, como el Rafael Hernández y el Mercedita, en Aguadilla y Ponce respectivamente, reciben vuelos del exterior. En los tres hay personal de la Guardia Nacional y Salud recibiendo a los viajeros, realizando cernimiento y asistiéndolos en el proceso de completar una declaración de viajero, un requisito de entrada a Puerto Rico.

En el Laboratorio Northwestern Medical en Aguadilla también han recibido viajeros que han presentado en días recientes el nuevo documento diseñado por Salud, que facilita que la persona no tenga que acudir a un médico particular para recibir una orden médica.

Marisol Méndez Colombani, propietaria del laboratorio, explicó que se trata principalmente de residentes de la isla que viajan al exterior y a su regreso no traen evidencia de prueba realizada. “La gente local no la traen y acuden al laboratorio, hemos tenido el aumento”, apuntó. Méndez estimó el aumento en tráfico en un 20%, un crecimiento observado durante las pasadas semanas, más allá de la entrada en vigor de la nueva medida de Salud. “El aumento también ha sido porque ha habido más exposición (al virus)”, sostuvo.

En el sur de la isla la experiencia es similar. “Sí los hemos tenido, se ha visto el aumento con las órdenes del secretario de Salud y también en llamadas, todo el mundo llamando para la prueba”, relató María Rodríguez Morales, del Laboratorio Toledo en Ponce, quien sostuvo que se trata principalmente de viajeros locales. “Las llamadas, son residentes de Puerto Rico que van a viajar o que llegaron de un viaje”, explicó.

Rodríguez indicó que el primer día hubo un inconveniente con el documento otorgado por Salud que presentó un viajero, dado que no incluía información indispensable para poder facturar la prueba a los planes médicos, como el número de licencia médica.

En Luquillo. en la zona este, el presidente de la Cooperativa de Laboratorios Clínicos, Alberto Valentín, manifestó que no ha notado un aumento particular en el tráfico en su laboratorio, pero sí en el uso del nuevo documento que Salud le provee al viajero. “Es un método efectivo, le da la posibilidad al viajero de no tener que ir al médico antes (de ir al laboratorio) a buscar orden médica”.

Consistente el aumento

El presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Alexis Amador, dijo a este medio que el pasado viernes había emitido a Salud una comunicación con recomendaciones, particularmente respecto al documento creado para los viajeros, que funciona como orden médica, para que se añadiera la información que faltaba. El licenciado relató que Salud acogió las recomendaciones y el documento se editó.

Amador sostuvo que realizó un sondeo en laboratorios clínicos y de referencia, para indagar sobre cómo se está reflejando la nueva medida de Salud, y dijo haber recibido respuestas consistentes.

“Están viendo un aumento en viajeros y una disminución en pacientes rutinarios”, explicó.

En ese sentido, continuó, el volumen de pruebas realizadas debe mantenerse estable, sin cambios dramáticos en términos de cantidad de pruebas realizadas. Se ha visto también la “la tasa de positividad está empezando a bajar”, añadió. También se ha reportado de forma generalizada un aumento en la cantidad de llamadas de personas interesadas en separar un espacio para laboratorio, en relación con viajes en agenda.

Amador destacó que había viajeros locales acudiendo a hacerse la prueba molecular previo a la orden que entró en vigor el miércoles, aunque “quizás con la orden están siendo un poco más proactivo y ahora es más fácil identificarlos, porque vienen con la orden (que les provee Salud)”.

Amador indicó que en la tarde del martes sostendría una reunión con Salud, en la que presentarán dos aspectos pendientes de atender. Uno de esos aspectos es la publicación de una lista de laboratorios que realizan la prueba molecular en la isla, para beneficio de los viajeros y el cumplimiento con la medida. “En Puerto Rico hay alrededor de 800 laboratorios, pero no todos -aunque la gran mayoría- trabajan pruebas de COVID”, indicó.

Amador también señaló que laboratorios han denunciado que al menos dos aseguradoras han mostrado resistencia para el pago de las pruebas bajo los nuevos parámetros. “Una dijo que no es necesidad médica y que no lo iban a cubrir, y otro plan médico que dijo que iba a limita la cantidad de las que iban a ser cubiertas”, relató.

Salud aseguró el domingo que el 98% de los viajeros que llegaron a Puerto Rico durante los primeros cinco días de vigencia de la nueva medida que impone una multa de $300 cumplió con las nuevas disposiciones.

Mellado aseguró que, de los 47,825 viajeros que llegaron, 34,553 presentaron un resultado negativo de la prueba molecular, mientras unos 12,791 se realizaron la prueba dentro de las 48 horas posterior a su llegada.

La agencia indicó, además, que en los primeros cinco días se emitieron un total de 481 multas por incumplimiento, lo que representa $144,300. El pago de las multas se realiza a través del portal multas.salud.pr.gov, en la colecturía en el aeropuerto o cualquier colecturía en Puerto Rico.