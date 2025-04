En el Mes de la Prevención de la Violencia Sexual, el Centro de Salud Justicia de Puerto Rico (CSJPR) lanzó este miércoles una campaña educativa dirigida al personal médico, en busca de reforzar la identificación y canalización efectiva de situaciones de violencia sexual –en particular entre menores–, en momentos en que se ha registrado un alza en los casos reportados este año frente al 2024.

Uno de los elementos del proceso es la identificación temprana, que empieza desde el área de “triage”. “Si hay una sospecha de víctima de violación, lo primero que se hace es que se activa el protocolo para que todas las personas –médico, enfermera, trabajador social–, a la vez, las tres entidades, puedan entrevistar a la víctima, para que no tenga que repetir su historia muchas veces” , explicó Hallman, y añadió que se le provee un espacio seguro en la instalación, así como seguridad en caso de que el victimario esté presente al momento.

El procedimiento que se sigue también dependerá del momento en que sucedieron los hechos; menos de 72 horas, menos de siete días u ocho días o más. Hallman agregó que otra parte importante es la documentación, crítica para el posible uso de las autoridades, y que simplifican para no abrumar a la víctima.

El Hospital Ryder es una de cuatro instalaciones médicas certificadas como “SAFE Hospitals” en Puerto Rico. “Usamos SAFE, que es ‘Sexual Assault Forensic Exam’ (examen forense de agresión sexual), y a lo que traduce es a que un hospital hace un esfuerzo por utilizar las mejores prácticas y ser sensible al trauma, basándose en evidencia. No es meramente cumplir con el protocolo, es cómo cumplimos con el protocolo, llevando el concepto de que, si la víctima está bien, si la ayudamos, eventualmente ese caso se puede procesar” , abundó Laras.

Mientras, Laras y Hallman hicieron un llamado a los profesionales de la salud a intervenir en casos en que exista sospecha de violencia sexual, además de tratar a la víctima con empatía y tacto. “Lo que les pido es que hagan las preguntas, que le pregunten si tienen experiencias de trauma a sus pacientes, y si les dicen que sí, que nos llamen (a la Línea de Orientación y Ayuda), que nosotros vamos a ayudar a cómo manejar las situaciones. Pero no preguntar para no saber, no es aceptable”, aseveró Laras.