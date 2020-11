El alcalde del Municipio de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, informó que se ordenó una investigación para determinar si las acciones de varias personas que intentaban atrapar aves en los árboles cercanos a la avenida San Patricio en la noche del jueves contaban con la aprobación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

#QuéNosPasaPR ¡Esto es un acto despreciable! ¿Alguien tiene conocimiento de esto? En la avenida San Patricio habitan... Posted by Paula Andrea Alvarez on Thursday, November 19, 2020

Una ciudadana publicó un vídeo en Facebook en el que captó a un grupo de personas capturando aves mediante el uso de redes. La ciudadana, además, indicó en la descripción que las personas eran “escoltadas” por una patrulla del Negociado de la Policía, pero el vídeo muestra que en el lugar se encontraba una unidad de la Policia Municipal de Guaynabo.

Pérez Otero indicó, mediante comunicación, escrita, que se ordenó la pesquisa para determinar qué sucedió. El funcionario sostuvo en su escrito que la unidad de la Policía Municipal no estaba escoltando a las personas, sino que intervino en la situación.

PUBLICIDAD

“La Policía Municipal de Guaynabo intervino anoche con un ciudadano que estaba obstruyendo el tránsito en la avenida San Patricio, minutos antes de cumplirse la hora del toque de queda. Esta persona alegó que contaba con permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para la caza de aves que viven y pernoctan en el área”, resaltó Pérez Otero.

“Me comuniqué con el secretario de Recursos Naturales (Rafael Machargo Maldonado) para conocer la veracidad de esta alegación y se ordenó una investigación de este asunto. Es inaceptable cualquier acción que represente el maltrato de animales y nuestra policía no ofrece protección ni colaboración para este tipo de operación. Me reitero que es repudiable e inaceptable lo ocurrido anoche y no se tolerará otro incidente como este”, añadió el alcalde.