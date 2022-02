Vega Alta - Al igual que ocurrió con miles de puertorriqueños, Carmen Crespo Pabón quedó sin empleo, en mayo del año pasado, en medio de la incertidumbre económica provocada por la pandemia.

Había trabajado nueve años en una gasolinera y, tras una nueva administración asumir la dirección del negocio, quedó sin ingresos. Fue, entonces, que decidió vender frituras para buscarse el peso.

Con el dinero producto de las ventas, relató, fue mejorando su hogar en Vega Alta. Cambió las puertas, y compró una estufa, además del juego de cuarto de ella y una de sus hijas. Pero, el sábado, lo perdió todo.

“Me quedé sin trabajo y, pues, poco a poco, he ido levantándome, y ahora esto también”, dijo con voz entrecortada.

El sábado, cerca de las 7:00 p.m., un golpe de agua proveniente de una quebrada aledaña a su hogar, en el barrio Pueblo, sector Ponderosa, irrumpió en la estructura y dañó todo lo que encontró a su paso. “Esto fue horrible. El golpe fue demasiado. La lluvia fue muy fuerte porque la quebrada no se inundaba tanto desde María”, recordó Crespo Pabón.

“La quebrada estaba canalizada supuestamente, y yo confiando. Nos quedamos en la casa y, cuando nos percatamos, ya el agua estaba encima”, relató.

Según el Servicio Nacional de Metereológica (SNM), durante el fin de semana, algunos pueblos, como Toa Alta, recibieron más de 15 pulgadas de precipitación como resultado de la interacción entre un frente frío y una vaguada en los niveles altos de la atmósfera.

Las incesantes lluvias provocaron daños principalmente en diversos puntos en la franja de municipios entre San Juan y Vega Baja. En la capital, se registraron varios deslizamientos, incluido uno en Caimito, y varias carreteras principales en la zona metropolitana, como las avenidas Baldorioty de Castro, Kennedy y la Martínez Nadal, quedaron parcialmente intransitables.

También, hubo inundaciones en Aibonito y Comerío, mientras que el Río Blanco se salió de su cauce, a la altura de la carretera PR-31, en Naguabo. Igualmente, se cayeron árboles en Humacao, Yabucoa, Guayama y en la autopista PR-52, entre Salinas y Cayey.

Al cierre de esta edición, cuatro personas permanecían refugiadas en Cataño, confirmó el Departamento de la Vivienda.

En algunas partes del país se reportó una acumulación de más de 15 pulgadas de lluvia. (Ramón “Tonito” Zayas)

Quienes lo han perdido todo comparan lo ocurrido con la experiencia vivida durante el huracán María, en 2017. “He pasado las de Caín, y esta casa la he hecho a pulmón. Yo tenía todo viejito, y empecé a comprar puertas, poco a poco, y, entonces, que venga esto”, lamentó la mujer que vive en el área hace 24 años.

Al momento de la visita de El Nuevo Día, Crespo Pabón no había logrado limpiar completamente el hogar. Las paredes aún tenían las marcas de la intensidad con la que ingresó el agua. El temor de nuevas inundaciones estaba latente ante la amenaza de más lluvias, así que ubicó la nevera sobre unos bloques, esperando que funcione cuando intente encenderla.

Parte del hogar quedó sin luz, y el agua se filtra por la conexión eléctrica de la sala. Confía que pueda salvar los colchones y, por ahora, está refugiada, junto a sus hijas de 17 y 26 años, entre los hogares de su mamá y su hermana. “Desde que me quedé sin trabajo, lo poquito que he tenido es bajo mi sacrificio y mi familia que me ayuda”, expresó.

La alcaldesa de Vega Alta, María Vega, explicó que la quebrada Honda, que discurre desde Golden Hills hasta la PR-2, no ha podido ser canalizada a pesar de los reclamos de la comunidad cercana. No obstante, comentó que, hace unos meses, el gobierno municipal realizó obras de mitigación que limitaron “sustancialmente” la extensión de los daños ocurridos el fin de semana.

“También hubo preocupación porque las escorrentías eran tan grandes que, en algún momento dado, los vecinos sintieron temor de salir de sus casas, y tuvimos que llegar a rescatarlos... Fue un momento de gran tensión”, mencionó la alcaldesa.

Empleados municipales de Vega Alta realizaban un censo para determinar cuántas personas resultaron afectadas en todo el pueblo y poder así estimar la magnitud de los daños.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz, realizaba un ejercicio similar. “Es algo que no se esperaba y mucho menos en febrero. Hemos estado realizando trabajos de mitigación en el caño Cabo Caribe y, con una situación de inundación, en Los Naranjos y Ojo de Agua”, expuso Cruz.

Eric Robles, vecino de la comunidad Pámpano, mostró la entrada hacia su residencia, la cual cedió parcialmente poniendo en peligro a vecinos aledaños. (Ramón “Tonito” Zayas)

En espera de los informes de daños

Ayer, el gobernador Pedro Pierluisi estaba a la espera de los informes de daños de cada municipio para determinar si solicita o no al gobierno de los Estados Unidos una declaración de emergencia.

“Eso (la declaración de estado de emergencia) se emite tan pronto se reciben los estimados de daño que la justifiquen”, enfatizó Pierluisi, en una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones, en Miramar. “Pensaría que en uno que otro municipio pues sería necesario”, adelantó.

Pierluisi justificó su ausencia pública durante la emergencia para alertar al país o hacer llamados de precaución, pues argumentó que, cuando el episodio de lluvias se agravó el sábado, prefirió desplegar funcionarios en las calles en lugar de celebrar conferencias de prensa.

Estela de daños

Erick Robles, residente también en Vega Alta, no tuvo pérdidas materiales, pero un muro de contención en el hogar cedió a causa de las lluvias, lo que, para él, ha resultado de gran preocupación debido a que cualquier deslizamiento podría afectar la estabilidad de la residencia de su vecino, donde también viven dos menores.

La pared comenzó a debilitarse desde el huracán María. Por los pasados años, dijo, ha hecho múltiples esfuerzos por reparar el muro, pero no ha encontrado ningún contratista que realice las labores. “Han venido cinco contratistas y me decían que, en un año o año y medio, podían realizar los trabajos... y ocurrió esto”, expresó.

Jorge López, vecino del sector El Corozo en Playa Cerro Gordo, tiene que cruzar por el patio inundado de una vecina para poder llegar a su hogar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Jorge López tuvo que cruzar los patios inundados de varias casas cercanas a la suya hasta llegar a la carretera principal del barrio Cerdo Gordo, de Vega Alta, para recoger un galón de leche que le trajo su hermana.

Al igual que otras seis familias, López estaba atrapado en su hogar desde el sábado debido a las intensas lluvias que cayeron sobre el sector el Corozo, donde reside.

“No puedo salir con el carro. Por eso, es que tuve que mandar a comprar leche con mi hermana. Mi hijo no pudo trabajar, mi sobrina se tuvo que ir para Carolina porque no podía salir, y mi hermano que vive allá atrás también se tuvo que ir para Manatí”, mencionó.

El agua que ayer permanecía acumulada en los patios de las residencias de la zona se supone que transcurra por un caño aledaño hasta desembocar en el mar. Sin embargo, la falta de trabajos de limpieza recurrentes y las construcciones en la zona han afectado el cauce del cuerpo de agua, señaló López.

“Esto tarda más de una semana en bajar”, dijo el hombre señalando el agua, una situación que evidentemente representa riesgos de salud y limitaciones de movilidad.

Personal municipal, dijo, intentó despejar el cauce, pero la maquinaria que llevaron para realizar las labores quedó prácticamente sumergida.

Con su caminar pausado, Estela García, de 83 años, intentaba recoger las aguas que permanecían acumuladas en una de las habitaciones de su casa. “(Perdí) el mattress que costó $400, ahí está, el televisor, el carrito que uso para caminar. ¿Qué no se perdió?”, cuestionó la mujer mientras agarraba el mapo.

Estela García, de 83 años y vecina del sector El Corozo en Playa Cerro Gordo, secaba el piso de su casa debido a que el nivel del agua subió y entró a la residencia como consecuencia de las lluvias. (Ramón “Tonito” Zayas)

La puerta posterior de la casa, en madera, evidenciaba que a su residencia entró más de pie y medio de agua. Las gavetas inferiores de un ropero también resultaron con daño.

“Ayer (el domingo), se pusieron a limpiar (el cauce) y toda esa agua se vino para acá”, expresó.

La nuera la ayudaba a limpiar la casita, pero había salido a buscarle almuerzo. “Estoy loca por acabar”, comentó.