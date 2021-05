A un mes de que venza su término al frente a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Lersy Boria no rechazó que esté interesada en ocupar una posición en la Judicatura una vez deje el cargo que ostenta desde 2018.

“No es un secreto que el aspecto de la justicia, que también envuelve la Judicatura, es algo que me apasiona. Como cuando estuve frente a la ACAA (Administración de Compensaciones por Accidentes de Auto), que el aspecto de administración me apasionó”, señaló Boria, al cuestionársele si interesa ocupar un puesto como jueza, tal y como ha trascendido públicamente.

“Mi apasionamiento es hacer justicia, proteger a los más necesitados, a los que no tienen voz... Dondequiera que me ubiquen, siempre lo voy a hacer”, afirmó.

El 30 de junio vence el término de Boria frente a la OPM, dependencia que ha dirigido desde julio del 2018. La funcionaria completa el plazo al que fue designada Wanda Vázquez Garced, quien dejó el cargo al ser nombrada secretaria de Justicia por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el 2017. Luego que Vázquez Garced saliera del puesto, fue designada Ileana Aymat, pero su nominación fue retirada por Rosselló.

El estado de derecho dispone que el nombramiento de la procuradora de las Mujeres se extiende por 10 años. No obstante, de haber una separación del cargo sin haber completado el término, la sucesora completará los años que le restaban a su predecesora. El pasado cuatrienio, la Asamblea Legislativa intentó, sin éxito, cambiar el estatuto.

A pesar de que Boria no rechazó su interés en el Poder Judicial, se expresó dispuesta a mantenerse frente a la OPM hasta que así lo determine el gobernador Pedro Pierluisi. “Aquí, lo importante no es mi nombramiento ni mi cargo, si no las mujeres. Hasta el último día, voy a estar trabajando con el mismo compromiso”, señaló.

El paso de Boria por la OPM no ha estado libre de señalamientos. Activistas han reclamado, a través de estos dos años, más acción por parte de la entidad en su rol fiscalizador y de apoyo a los organismos que ofrecen servicios directos a las sobrevivientes de violencia de género.

Abordada sobre si aceptaría una renominación al cargo, Boria sostuvo que prefería no “especular” al respecto. “Yo voy día a día con lo que se me presenta, trabajando con las mujeres, con los acuerdos que tenemos. Hay muchos aspectos que no me gustan tocar. Desde que comencé en el servicio público siempre me he destacado por no entrar en issues de política. Lamentablemente, la OPM no está exenta de ser salpicada, a pesar de que es un ente independiente”, señaló.