Los aumentos sostenidos en la matrícula, los recortes presupuestarios, la congelación de plazas y más profesores por contrato resultan en un escenario preocupante para la acreditación de las 11 unidades y recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), advirtieron los representantes estudiantiles de la Junta de Gobierno de la UPR.

La nueva versión de Plan Fiscal, enviado el viernes a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), dispone un aumento en la matrícula subgraduada a $157 por crédito para el próximo año académico y llegaría hasta $177 el crédito para el 2027.

“Hemos visto cómo en los pasados cinco años se le ha recortado cerca de un 51% al presupuesto de la UPR. Ha sido una de las instituciones que más se le ha recortado en el país siendo el mayor centro docente del país y de enseñanza pública. Afecta la accesibilidad de hacer investigación, de cuántos profesores se pueden reclutar por lo que no hay oportunidades”, sostuvo Eliud Rivas Hernández, representante estudiantil a nivel subgraduado ante la Junta de Gobierno de la UPR.

La narrativa de que, si llegan menos estudiantes, la plantilla de profesores debe reducirse fue señalada por los líderes estudiantiles como incoherente porque los aumentos e inaccesibilidad a la universidad del Estado es lo que, en realidad, provoca que menos puertorriqueños acudan al primer centro docente del país.

Previo a la aprobación de la versión final del plan fiscal, el cuerpo rector discutió discrepancias entre el presupuesto para el próximo año fiscal confeccionado por la Administración Central de la UPR y el trabajado desde la Oficina de Transformación Institucional (OTI), la cual responde a la Junta de Gobierno. La OTI estimaba que se podían ahorrar $27.6 millones mediante la congelación de plazas, la eliminación del bono de navidad a empleados, entre otras reducciones. Esta enmienda no fue aprobada.

“Una de las fallas principales de ese plan fiscal es que no identifica nuevas formas de generar ingresos. Como es que tengo una oficina que está repensándolo todo, con cinco años, y apenas tienen un plan piloto de restructuración de servicios no docentes. Parece que las medidas de generar fondos a la universidad las siguen repitiendo. No hay nada nuevo ni propuestas”, insistió Perla Rodríguez Fernández, representante estudiantil graduada de la Junta de Gobierno.

La matrícula a nivel subgraduado en el año académico 2017-2018 era de 51,777 y 6,043 a nivel graduado. Mientras, la proyección actual del 2022-2023 es de 36,515 estudiantes subgraduados y 5,257 graduados, lo que equivale a una reducción de sobre 15 mil estudiantes en los últimos cuatro años.

Señaló que la OTI enfoca que el principal ingreso de la institución debe ser por matrícula en vez de buscar formas más creativas de desarrollo económico.

Por su parte, el director de la Oficina de Finanzas de la Administración Central, Antonio Tejera Rocafort precisó el jueves que, durante este año fiscal, el déficit de la UPR será de $81 millones.

“¿Cómo van a mantener la operación de las unidades y los recintos cuando de un año a otro se contempla una reducción en el reclutamiento de docentes? Se promedia que por cada docente se debe dar servicios a alrededor de 14 estudiantes. Tienen que repensar alternativas de allegar fondos a la universidad porque existe una incoherencia fiscal en el proceso”, detalló Rodríguez Fernández.

Según los representantes estudiantiles, la universidad con un presupuesto insostenible estaría cargando con más deudas de años anteriores y estarían en riesgo más recintos de perder su acreditación como le sucedió con la advertencia de la Middle States Commission on Higher Education en Ciencias Médicas.

“La UPR pareciera que se está alejando de su norte es que sea una universidad pública, accesible, asequible. A medida que aumentan los costos en matrícula, tenemos estudiantes, que trabajan y costean sus estudios, van a dejar de estudiar porque el costo de vida va a ser mayor”, lamentó Rivas Hernández.

“En algún momento, no vamos a poder más y van a llegar las tasas acreditadoras y no vamos a tener los docentes necesarios para respaldar las acreditaciones. Se va seguir limitando la cantidad de estudiantes”, sostuvo, por su parte, Rodríguez Fernández, estudiante de maestría en la Escuela de Derecho.

El Plan Fiscal plantea aumentar el reclutamiento de profesores durante el 2023 un 3%; el 2024, un 2%; y, luego, no contempla ningún esfuerzo de reclutamiento, según Rodríguez Fernández.

La reducción de profesores tiene un efecto contraproducente

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, señaló que han estudiado el borrador y se han reunido con el legislador Denis Márquez Lebrón por la interpelación que harán el próximo martes en la Asamblea Legislativa.

“A grandes rasgos, el Plan Fiscal continua la reducción presupuestaria para la universidad. Por suerte, no se aprobó la enmienda de la OTI de $28 millones. En el proceso de reducciones, está el aumento de matrícula. La administración de la crisis sigue descargando la crisis hacia menos recursos para la docencia, aumento en los costos de estudios y menos accesibilidad”, dijo el presidente de la APPU.

Rodríguez advirtió que el impacto económico va directo hacia las mujeres que representan la gran mayoría del estudiantado y aumenta la desigualdad de género. Asimismo, indicó que la “insuficiencia de fondos no permite la planificación económica para el mantenimiento de la oferta de los recintos”.

“A modo de ejemplo, la rectora del recinto de Cayey planteó en la Junta Universitaria que tenía capacidad de infraestructura para atender 6,500 estudiantes y estamos atendiendo alrededor de 2 mil estudiantes. No se pueden atender más estudiantes porque no hay profesores para dar clases y no hay empleados para mantener los edificios”, comentó.

El catedrático de Cayey explicó que en la medida en que se limite el reclutamiento de docentes por plaza o contrato, el desarrollo de retención e índice de graduación se reduce. De acuerdo con el Plan Fiscal, las tasas de graduación están por debajo de 25%.

“Si el estudiante no sabe si las clases que necesita para graduarse se van a ofrecer, eso implica una falla en el estado anímico en como tenemos un sentido de pertenencia. Si contratamos profesores por cuatro meses, pues el trabajo, con todo el esfuerzo que pueda poner, no es el mismo sin una seguridad de empleo que se pueda dedicar al trabajo de investigación y preparación no solamente para la inmediatez”, opinó Rodríguez.