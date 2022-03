La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó el jueves en la tarde una nueva versión de Plan Fiscal para el sistema educativo, el cual dispone aumentos sostenidos en los costos de los créditos para estudiantes subgraduados y graduados, se enfoca en una transformación académica y administrativa para generar ahorros, y contempla cambios al sistema de retiro.

El documento deberá ser entregado el viernes, 25 de marzo a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se encargará de certificarlo.

El presidente interino de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau Santana, explicó que el documento toma en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19 y la reducción en población estudiantil, así como los retos que esto representa para la institución académica.

A diferencia de instancias anteriores, en la reunión ordinaria del jueves no se entró en detalles sobre el contenido de Plan Fiscal, dado que el documento se discutió en reuniones celebradas desde la semana pasada en el Comité de Asuntos Financieros del cuerpo rector, destacó Dalmau Santana.

“Tuvimos unas sesiones bastante largas, hubo intercambios de opiniones, hubo múltiples preguntas que se contestaron tanto en las reuniones como por escrito”, expresó previo a recomendar su aprobación tal cual estaba redactado.

La discusión en el cuerpo rector previo a la votación se centró en las discrepancias entre el presupuesto para el próximo año fiscal confeccionado por la Administración Central de la UPR y el trabajado desde la Oficina de Transformación Institucional (OTI), la cual responde a la Junta de Gobierno.

La principal diferencia entre ambos borradores de presupuesto está en una partida de $27.6 millones que la OTI estimó que se pueden ahorrar mediante la congelación de plazas, controles fiscales, la eliminación del bono de navidad a empleados y la renegociación de los beneficios que reciben empleados exentos no docentes.

La Administración Central argumentó que esos fondos son necesarios en el presupuesto y se cubrirían, en parte, con fondos federales asignados para el manejo de la pandemia, conocidos como HEERF.

“Si en efecto esas medidas no se logran, el presupuesto no es suficiente para operar la universidad, por ende, tendríamos que despedir personas”, indicó Carlos Rodríguez, director asociado de la Oficina de Presupuesto. “Entendemos que hacen falta unas transformaciones, pero se está llevando a la universidad, en un solo año, a hacer un catch up de tres o cuatro años de planes fiscales y eso es lo que estamos argumentando que no es responsable en este momento hacer u recorte a la nómina en $28 millones”, agregó durante la reunión.

El director de la Oficina de Finanzas de la Administración Central, Antonio Tejera Rocafort, explicó a El Nuevo Día que la propuesta de presupuesto consolidado de la Administración Central es de $1,187 millones y el de la OTI es de $27.5 millones menos.

No obstante, ambas propuestas implican que la UPR operará en déficit el próximo año fiscal, reconocieron los funcionarios del equipo financiero. Tejera Rocafort precisó que este año fiscal, el déficit de la UPR será de $81 millones.

“El año próximo, que es el que se está presupuestando en este momento, tiene un déficit estructural de $18 millones. Si se añaden los $27 (millones) de esta nómina necesaria, lo lleva a $45 (millones), del cual tendríamos que subsidiarlo a través de la caja (de fondos institucionales)”, expresó Tejera Rocafort, quien aseguró que la UPR contaría con el dinero para sufragar esa diferencia presupuestaria.

Tras un debate de más de media hora, los miembros de la Junta de Gobierno avalaron enmendar el Plan Fiscal para adoptar la versión del presupuesto de la Administración Central.

Entre 2017 y 2022, la UPR ha experimentado una reducción de $427 millones en las asignaciones que recibe de gobierno central, lo que equivale a un recorte del 49%.

El borrador original, copia del cual está en manos de El Nuevo Día, establece que los costos de matrícula por estudios subgraduados aumentarán de los $145 por crédito actuales a $157 por crédito para el próximo año académico. Para el 2027, el costo por crédito será de $177.

Este, además, contempla una asignación del Fondo General de $500 millones para la UPR el próximo año fiscal, tal y como está consignado en la Ley 53 de 2021. La semana pasada, el gobernador Pedro Pierluisi, al presentar el presupuesto del gobierno central para el próximo año fiscal, detalló que la UPR recibiría $620 millones de Estado: $500 millones de la asignación base, $51 millones para un fondo de becas establecido el año pasado, $59 millones en asignaciones especiales y una reserva de $10 millones para el recinto de Ciencias Médicas.

El director de la Oficina de Finanzas destacó que el anuncio de gobernador, que se dio luego que inició la discusión interna de Plan Fiscal, es una noticia positiva para el sistema universitario.

“Después de las declaraciones del señor gobernador, tenemos un mejor escenario del que teníamos previsto. No es un presupuesto totalmente óptimo, pero representa un alivio tomando como referencia lo que teníamos previo al anuncio”, sostuvo Tejera Rocafort.

Por su parte, a través de un portavoz, la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz, destacó que trabajará para lograr que la JSF apruebe la asignación de fondos anunciada por el primer ejecutivo.

Por otro lado, el borrador del Plan Fiscal contempla un aumento de un 3% en la contratación de personal docente para el próximo año fiscal, pero se disponen reducciones en otros renglones, como empleados no docentes y administrativos. Entre el 2018 y el 2022, la UPR ha logrado reducir sus gastos en nómina en $88.4 millones, la mayor parte de los ahorros mediante congelación de plazas una vez empleados renuncian o se retiran, la reducción de beneficios e “inversiones en transformación administrativa”, detalla el borrador.

La aprobación del Plan Fiscal se hizo a viva voz. Luego que el presidente interino de la Junta de Gobierno diera por aprobado el documento, los representantes estudiantiles expresaron su oposición al mismo. No obstante, se determinó que lo hicieron fuera de orden.

La representante estudiantil a nivel graduado, Perla del Mar Rodríguez, dejó establecido, no obstante, que el rechazo del sector estudiantil se debe “a la incapacidad de Plan Fiscal para plantear medidas de ingreso fuera del aumento a la matrícula”.