Ante la posibilidad de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced anuncie esta tarde el cierre de las iglesias como una de las medidas para controlar el repunte en el número de contagios por COVID-19, líderes de diversas denominaciones religiosa no solo han advertido que una determinación de este tipo violentaría el derecho a la libertad de culto, sino que advirtieron que algunas congregaciones no van a clausurar sus templos.

“Si no existe base en estos momentos para justificar el cancelar los servicios religiosos por ausencia de datos que demuestren esos alegados contagios, muchas iglesias han decidido que no van a cerrar sus puertas para tener sus cultos presenciales, tomando todas las precauciones necesarias y requeridas por los protocolos de COVID-19”, expresó el grupo Puerto Rico por la Familia en expresiones escritas.

La organización, adelantó, que varios líderes religiosos han confirmado su intención de recurrir a los tribunales en caso de que el Estado, en efecto, determine un cierre total de las iglesias. “Algunos líderes religiosos ya han afirmado que, de ser necesario, defenderán este derecho en nuestros tribunales”, expresaron mediante comunicación escrita en la que también apostaron a una apertura al diálogo.

El secretario de Salud, Lorenzo González, confirmó ayer que las iglesias tendrían que cerrar bajo la próxima orden ejecutiva,

“Las iglesias, eso no está en discusión, eso están cerradas”, expresó el titular.

Las expresiones del funcionario se dieron ayer tras participar en una reunión entre el Ejecutivo y miembros de los sectores médicos y económicos que asesoran a la gobernadora durante la emergencia. El encuentro sirvió para alcanzar acuerdos entre ambos grupos de cuán severo debe ser el cierre en esta nueva fase.

La orden ejecutiva vigente limita la ocupación en las iglesias a un 50% y promueve la celebración de los servicios a través de plataformas tecnológicas.

El grupo afirmó, además, que se comunicaron con Héctor Albertorio, director de la Oficina de Base de Fe de la Fortaleza, quien rechazó las expresiones realizadas por González y sostuvo “que la nueva orden ejecutiva “no incluye ningún cierre de iglesias en Puerto Rico”.

La Fraternidad de Concilios Pentecostales (FRAPE) se han expresado de forma similar al indicar que no claudicarán “en mantener firme nuestros derechos como iglesia”. El grupo señaló, además, que de ser necesario acudirán a los foros pertinentes para que se garanticen los derechos de las congregaciones.

Describieron como “irrespetuoso e incitador” que se cataloguen a las iglesias como focos de infección sin presentar evidencia científica.

Por su parte, el obispo Felipe Lozada, presidente de la junta de directores del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, puntualizó que la gobernadora no tiene esa potestad. No obstante, aclaró que esperarán al anuncio para tomar alguna posición formal como organismo. “Estamos esperando su lenguaje final para leerlo bien, porque quizás no puede ser tan fuerte, porque ella no puede cerrar las iglesias. Esperamos que sea más bien una petición de colaboración de parte nuestra”, expresó.

“Entendemos que estaría violentando el Artículo 2, Sección 2 de la Constitución, donde la Carta de Derechos establece la libertad de culto. Estamos en la disposición de seguir cooperando, pero sin que se violenten las normas internas de las iglesias”, agregó Lozada.

El Concilio está integrado por ocho denominaciones religiosas -entre las que está la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, las Iglesias Bautistas y la Iglesia Episcopal- y sobre 550 congregaciones.

Lozada añadió que, una vez la gobernadora haga el anuncio, pautado para hoy a las 4:30 p.m., se reunirán virtualmente para asumir una postura oficial.

Mientras, el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, dijo que, si la determinación de limitar el culto religioso está basada en evidencia científica y datos estadísticos, se debe acoger “con un espíritu de responsabilidad social”.

No obstante, destacó que han sido testigos “de actividades políticas y proselitistas, que contrario a muchas iglesias, no han observado las medidas impuestas por el gobierno y no se han señalado como focos de propagación del virus”.

“Los tiempos requieren sacrificios de todos los componentes y no solo del sector religioso y/o comercial”, sostuvo por escrito.