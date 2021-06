El Frente Amplio Todo Puerto Rico contra LUMA Energy llevó a cabo una manifestación esta mañana cerca del edificio donde ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en Hato Rey, en momentos en que sobre 21,000 clientes seguían sin el servicio de energía.

El grupo, constituido por representantes de varias organizaciones sindicales, informó que el propósito de la actividad fue expresar su indignación por el contrato de privatización acordado entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la privatizadora para operar el sistema de transmisión y distribución de electricidad.

Los portavoces de la organización señalaron que la JSF ha insistido en justificar el contrato para que no se cancele. Mientras, le atribuyen al gobernador Pedro Pierluisi parte de la responsabilidad por la incapacidad de respuesta a las numerosas averías que han dejado a miles sin energía eléctrica en la Isla.

Aquí puedes ver las imágenes de la protesta:

Pese a que LUMA Energy aseguró que estaba lista y con personal suficiente para asumir las riendas de la red eléctrica de Puerto Rico, la empresa anunció el miércoles que tendrá que traer 100 empleados de Estados Unidos para asistir en la reparación de averías.

“(El gobierno) no ha fiscalizado a LUMA, ni para poder dar el paso al contrato”, expresó durante la manifestación Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). “Cómo es que el pueblo de Puerto Rico se tiene que percatar de que LUMA no tiene el personal... ayer LUMA anunció que va a traer 100 celadores (de Estados Unidos). Eso es demostrativo de que no estaban preparados, y eso el gobierno lo tuvo que haber prevenido”.

Hasta hoy en la tarde, había 21,122 abonados sin servicio de energía eléctrica. La región de Bayamón es más afectada, con 4,197 clientes, según el portal de la AEE.

Ante los atrasos de LUMA Energy para restablecer la energía en algunos sectores, varios alcaldes han optado por realizar las reparaciones. Al menos los ejecutivos de Isabela, Trujillo Alto y Aguadilla decretaron estados de emergencia ante esa situación.

En entrevista con El Nuevo Día, el director de Generación de la AEE, William Ríos Mera, indicó ayer que el apagón del martes, que dejó a 300,000 clientes sin luz, se debió a que salió de operaciones la Unidad 6 de Costa Sur, pero que una vez se limpió la contaminación, la operación interna volvió a la normalidad.

Tanto ciudadanos como empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) asistieron a la manifestación.

La protestas transcurrió sin que se registraran situaciones o altercados con miembros de la Policía.

Según Figueroa Jaramillo, el proceso de entrada del generador al sistema se atrasó debido a problemas con la atención a un equipo que ahora está bajo la responsabilidad de LUMA Energy.

“La realidad objetiva es que la unidad 6 estaba disponible desde el mismo día por la noche. El problema del transformador es que le faltaba aceite y activó las alarmas de seguridad [...] La responsabilidad del mantenimiento de ese transformador es de LUMA”, sostuvo Figueroa Jaramillo.

“Evidenciamos cómo LUMA accedió al lugar y estuvo más de diez horas trabajando. Inmediatamente que LUMA terminó el trabajo, la unidad 6 entró en servicio”, añadió. “Es tan así, que LUMA es la que lo reparó. Lo que pasa es que estuvieron cuatro horas pensando qué iban a hacer, porque el personal que está en LUMA no tiene experiencia. Son nuevos”.

A través de su portavoz, LUMA Energy recalcó hoy que el apagón fue solamente por un problema de generación.

Por su parte, la AEE informó que el transformador sí es de la corporación pública, pero que se trabajó en conjunto con LUMA Energy en la reparación. En un comunicado de prensa, la AEE detalló anoche que “la Unidad 6 de Costa Sur sincronizó el sistema eléctrico para entrar en servicio, luego que se completaron las reparaciones y pruebas requeridas en la noche de hoy (ayer). Esto devuelve 410 MW al sistema eléctrico para cubrir la demanda de los clientes”.

De otra parte, Figueroa Jaramillo planteó que varios celadores de línea y gerenciales han renunciado a LUMA Energy en los pasados días.

“Han renunciado de cinco a ocho celadores”, sostuvo Figueroa Jaramillo. “Han renunciado gerenciales”.

El líder sindical detalló que “han renunciado ante las condiciones de trabajo que le han impuesto y la forma en que se está trabajando”.

LUMA Energy no negó ni confirmó esta información, indicando que “el estatus de los empleados de LUMA es confidencial y no se informa”.

En el caso de los celadores, Figueroa Jaramillo dijo que habían sido empleados de la AEE y que “en un momento dado tomaron una decisión que en un momento dado entendieron era la correcta y cuando experimentaron la realidad, se fueron”.

“Sabemos que otros están aguantando porque ya no tienen otra opción, y ya no pueden volver al gobierno. Los que renunciaron se están yendo a compañías en Estados Unidos”, añadió. “Lo que están viendo (los empleados) es que no hay una organización. Se está trabajando de forma improvisada y el trato no es el mejor, específicamente en el área sur y norte”.

“Puede que haya una excepción que se sientan cómodos. Pero son compañeros muy serios que han abierto un canal de comunicación con nosotros. Inclusive, la información que tenemos es que LUMA está limitando el acceso a información pública por parte de ellos, so pena de despido”, abundó.

Figueroa Jaramillo también indicó que “el mero hecho de que el director ejecutivo de AEE (Efran Paredes), que es el custodio de la propiedad, no le permitan acceso a Monacillos y que tenga que coordinarlo, demuestra el trato y el discrimen que hay hacia los puertorriqueños por parte de la administración de LUMA”.