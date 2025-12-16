¿Lo sentiste? Registran temblor de magnitud 3.24 en el área central de Puerto Rico
Fue reportado a las 12:14 a.m. de este martes
16 de diciembre de 2025 - 8:13 AM
16 de diciembre de 2025 - 8:13 AM
Un temblor de magnitud 3.24 fue registrado a las 12:14 a.m. de este martes en la región central de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.
Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 4.13 kilómetros al este de Cayey, a unos 8.73 kilómetros al sureste de Cidra y a unos 31.44 kilómetros al sur-suroeste de San Juan.
La Red Sísmica, además, colocó el epicentro en la latitud 18.11 y longitud -66.1.
ACTUALIZADA: 16/diciembre/2025 12:14:00 AM— Red Sísmica de PR (@redsismica) December 16, 2025
Mag: 3.24 Md, Prof: 24 Km , Sentido: Int. Máx III en Cayey, PR
No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes
Emitido: 2025-12-16 01:03:04 (GMT-4)https://t.co/wdpfxh8Vx5
Al momento, no se han reportado daños estructurales ni personas heridas tras este evento.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: