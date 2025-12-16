Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Lo sentiste? Registran temblor de magnitud 3.24 en el área central de Puerto Rico

Fue reportado a las 12:14 a.m. de este martes

16 de diciembre de 2025 - 8:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se emitió aviso ni advertencia de tsunami. (Red Sísmica de Puerto Rico)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud 3.24 fue registrado a las 12:14 a.m. de este martes en la región central de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

RELACIONADAS

Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 4.13 kilómetros al este de Cayey, a unos 8.73 kilómetros al sureste de Cidra y a unos 31.44 kilómetros al sur-suroeste de San Juan.

La Red Sísmica, además, colocó el epicentro en la latitud 18.11 y longitud -66.1.

Al momento, no se han reportado daños estructurales ni personas heridas tras este evento.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
