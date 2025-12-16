¿Lo sentiste? Registran temblor de magnitud 3.24 en el área central de Puerto Rico

Un temblor de magnitud 3.24 fue registrado a las 12:14 a.m. de este martes en la región central de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 4.13 kilómetros al este de Cayey, a unos 8.73 kilómetros al sureste de Cidra y a unos 31.44 kilómetros al sur-suroeste de San Juan.

La Red Sísmica, además, colocó el epicentro en la latitud 18.11 y longitud -66.1.