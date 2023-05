Loíza - Como otros millones de puertorriqueños, Mónica Parrilla todavía se estremece cuando piensa en los estragos que el huracán María provocó en su hogar, un apartamento en un segundo piso del complejo Brisas de Loíza, en este municipio.

“María me sacó las lágrimas, de verdad que lloré. Se me llenó el apartamento de agua. Estaba durmiendo y, cuando me levanto, había agua en la cocina, en el cuarto… Empecé a llorar, me puse bien nerviosa”, recordó la mujer de 55 años.

“Adquirí una estufa de gas, linternas y esas cosas”, agregó Parrilla, quien todavía reside junto a su esposo en el apartamento de Brisas de Loíza y asegura que hoy se siente mejor preparada para enfrentar un evento atmosférico que hace seis años.

Parrilla fue una de sobre 200 ciudadanos que esta tarde acudieron al Parque Histórico Cueva María de la Cruz, donde el municipio organizó una actividad de orientación con presencia de cerca de una veintena de agencias del gobierno estatal, federal y entidades comunitarias, a menos de una semana para el inicio oficial de la temporada de huracanes.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, conversa con el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres. (David Villafañe Ramos)

Milagros Padilla, de 62 años, visitó varias de las carpas que ocupaban las distintas organizaciones en el parque recreativo, y subrayó que le llamó la atención la información que recibió sobre las comunicaciones de emergencia a través de la radio, con el sistema típicamente conocido como KP4.

“Eso me interesa muchísimo”, dijo Padilla, resaltando que la orientación sobre los KP4 se la ofrecieron las líderes comunitarias del barrio La 23, donde ella reside. “No lo sabía. También me gustó lo de la Policía y lo de los seguros del hogar. Mucha gente no sabe que hay que asegurar el hogar antes que sea la temporada, y no lo hacemos”.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, reconoció que el pueblo se encuentra en una posición vulnerable, por su ubicación costera y por la realidad socioeconómica de su población, con una tasa de pobreza estimada en 47.2%, según el Censo federal.

“Somos vulnerables en términos de huracanes, inundaciones y tsunamis”, resumió Nazario. “Nosotros hemos sido muy efectivos. María fue otra cosa, pero nosotros desde marzo comenzamos a limpiar los cuerpos de agua, las alcantarillas, en las comunidades a orientar a la ciudadanía y poner los equipos en condiciones óptimas para poder tirarnos a atender emergencias”.

Según Nazario, una de sus preocupaciones a días del comienzo de la temporada de huracanes es que “LUMA no ha comenzado el trabajo de desganche” de vegetación del tendido eléctrico, al tiempo que afirmó que “casi ninguna” de las estaciones de bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el pueblo cuenta con generador eléctrico de respaldo.

Por años, el sector de Parcelas Suárez, donde vive José Rivera, de 75 años, ha sido una de las áreas más afectadas en Puerto Rico por el fenómeno de la erosión costera, cuyas consecuencias fueron palpables ante el paso de María.

La experiencia de María fue “tremenda, prefiero ni recordarla. Tuve bastante daño en mi propiedad. (Me afectaron) las dos cosas, el agua y el viento. Yo vivo en la costa, en la playa, y los vientos fueron fuertes y tuve pérdidas. El agua del mar se metió pa’ mi casa. Toda precaución es necesaria. Cada familia y cada ser humano tiene que prepararse más porque esto va a seguir. Me he preparado en muchas cosas que no tenía”, dijo Rivera, quien vive junto a su esposa y nietos en Parcelas Suárez.

Participantes del evento. (David Villafañe Ramos)

María Cruz, residente del barrio Pueblo, describió como “muy instructiva” la actividad de orientación y recalcó que, de acercarse otro huracán de la magnitud de María, optaría desalojar su hogar. En María, dijo, su techo de zinc quedó destrozado, no por el agua o el viento, sino porque “cayó un plafón de otra casa. Por ahí se metió el agua”.

“Lo de limpiar las cisternas cuando venga una tormenta, lo de los mosquitos (evitar criaderos), lo del Concilio (de Salud Integral de Loíza, CSIL), en caso de emergencias, y lo de los ‘walkie-talkies’”, fueron las lecciones que Cruz enumeró que se llevó de la actividad comunitaria.

Entre las agencias y entidades representadas en el evento, denominado “Listos para las Emergencias”, estuvieron Prepárate Puerto Rico, Servicio Nacional de Meteorología, Red Sísmica, Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), CSIL, LUMA Energy, Guardia Nacional, Policía de Puerto Rico, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Cuerpo de Bomberos, Departamento de Salud, Administración Federal de Pequeños Negocios, Departamento de la Vivienda, Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Departamento de la Familia y Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1.

“Loíza es uno de los pueblos, al menos de esta región, de los más afectados por ciclones, por diferentes factores: marejadas ciclónicas, los vientos, el desbordamiento del río. Ese es el enfoque de esta actividad, que tanto la ciudadanía como el ente gubernamental –el Departamento de Seguridad Pública (DSP), Familia, Vivienda y FEMA–, es el componente primario en caso de tener que hacer una respuesta rápida y efectiva”, sostuvo Francisco Bruno Orellana, director regional del Nmead, quien llegó en compañía del secretario del DSP, Alexis Torres.