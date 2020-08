A poco más de una semana para el vencimiento de la última orden ejecutiva que emitió la gobernadora Wanda Vázquez Garced con el fin de tratar de controlar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, anticipó hoy que aún es muy temprano para saber el resultado que han tenido las medidas impuestas.

“Generalmente toma 14 a 21 días la política pública, para ver si tuvo o no un impacto positivo”, sostuvo González Feliciano, quien se encuentra en cuarentena preventiva en su hogar tras haber estado expuesto a un caso positivo al virus.

El funcionario anunció que se dispone a reunirse nuevamente con la gobernadora la próxima semana para presentarle la información más reciente, con las recomendaciones necesarias.

Sin embargo, aunque comentó que la positividad del virus en la isla ronda el 8%, mostró particular preocupación a las siete a ocho muertes por COVID-19 que se siguen reportando diariamente, mayormente en personas mayores de 60 años.

Aunque advirtió que el porciento de hospitalizaciones y uso de unidades de cuidado intensivo por este virus ha bajado, resaltó que uno de los mayores peligros es que se mantiene viva la transmisión comunitaria de esta enfermedad.

“La mayoría (de los casos) son sin síntomas y van a contagiar a otras personas”, lamentó el funcionario, quien anunció que hoy inició una campaña educativa a través de “billboards” con el mensaje de la importancia del uso de mascarillas para ayudar a minimizar el riesgo de contagio.

Por otra parte, informó que se está gestionando la posibilidad de hacer un sistema de vigilancia del virus entre los 288,000 estudiantes del sistema de instrucción pública. Anticipó que uno o dos epidemiólogos dirigirán el esfuerzo desde la agencia.

Lornna Soto, alcaldesa de Canóvanas.

En cuanto a la posibilidad de haberse contagiado con el virus, comentó que precisamente hoy se realizó la prueba molecular diagnóstica y está en espera de sus resultados.

Sus expresiones surgieron durante una conferencia de prensa en que se presentó el Programa de Rastreo de Casos que inauguró el municipio de Canóvanas para controlar los casos de este virus.

Este esfuerzo es dirigido por la epidemióloga Krystal Díaz y, según se informó, en Canóvanas hay 53 casos abiertos de personas contagiadas con COVID-19, mientras se han cerrados otros 233 casos desde que este municipio inició este sistema el pasado 1 de julio.

“Es bien importante el programa de “contact tracing”. Queremos cero casos (de COVID-19) en Canóvanas”, dijo la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, quien informó que como parte de este esfuerzo se han cerrados tres negocios por no haber seguido los debidos protocolos.

En la conferencia de prensa los funcionarios dijeron que la meta del programa es alcanzar al menos el 80% de los contactos en las primeras 24 horas, monitoreando los síntomas de los contagiados y llevando análisis y estadísticas uniformes. También identificar necesidades entre las personas afectadas y gestionar ayudas gubernamentales disponibles.

Según se informó, la primera etapa de este programa municipal se logró luego de haberle sometido una propuesta al Departamento de Salud.

La Comisionada Residente en Washington, Jennifer González, indicó, por su parte, que a través de la Ley CARES se lograron $403,590 en fondos disponibles para la primera etapa de este esfuerzo en Canóvanas. A esto, indicó, se sumó otra asignación municipal de $100,000.

“Las agencias estatales y el gobierno de Puerto Rico son los que tienen que hacer el trámite de desembolso (de los fondos disponibles)”, comentó González sobre este estímulo económico federal contra el coronavirus.

La funcionaria recordó que a Puerto Rico se destinaron unos 7,900 millones para ser utilizados en distintas áreas relacionadas al COVID-19, incluyendo salud y educación, entre otras. Resaltó que estos fondos caducan el próximo 31 de diciembre, por lo cual se perderán si no son utilizados.

En cuanto a su contagio de COVID-19 comentó que se encuentra en su hogar, aún asintomática al virus, trabajando distintas gestiones vía remoto. Resaltó que el gobierno debe reforzar aún más en una campaña educativa de prevención para advertirle al público sobre el peligro de contagio si no se toman las medidas necesarias, como evitar conglomerados de personas y el uso de mascarillas. La comisionada sostuvo que no solo hay contagios entre líderes del Partido Nuevo Progresista, sino que conoce de casos de líderes de otras colectividades que han preferido no hacer público su contagio al virus.