El Departamento de Salud y su secretario, Lorenzo González Feliciano, no descartan la posibilidad de recomendarle a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que modifique la próxima Orden Ejecutiva para reimplementar medidas de control y distanciamento social más estrictas ante un repunte en contagios de COVID-19 y muertes asociadas a la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

La Orden Ejecutiva 2020-044 que estableció medidas de control, distanciamiento social e instrucciones de reapertura de comercios y agencias de gobierno entró en vigor el 15 de junio y vencerá el 15 de este mes. Dado que la tasa de contagios está cerca del 5%, se podría, inclusive, regresar a la Fase 3 de la reapertura en vez de dar paso a la Fase 5, una reapertura prácticamente completa.

González Feliciano mostró preocupación ante el repunte de contagios en Yauco que hasta este sábado registra 35 positivos confirmados, según cifras en el dashboard de Salud. El secretario también mostró consternación por un brote en una hospedería en Culebra de nombre Mamacitas Guest House. El periódico Primera Hora reportó ayer que en dicha facilidad hubo 5 contagios.

PUBLICIDAD

El jefe de Salud indicó que equipos de la agencia llegaron a Yauco y Culebra para iniciar el proceso investigativo. En el caso de Yauco, su equipo colaborará con el epidemiólogo municipal, Andrés Juliá Beltrán.

“Esta próxima semana, entre lunes a miércoles, nos reuniremos con todos los task force y entidades pertinentes para discutir los datos y, de ahí, llevarle un mensaje a la gobernadora. Recomendar modificaciones a las ordenes ejecutivas siempre está sobre la mesa. Ya el task force médico sometió un reporte en el cual solicitaron que no nos moviéramos a la próxima fase (de reapertura) y no veo nada inapropiado de esa recomendación. Se le presentarán recomendaciones a la gobernadora basadas en el análisis de toda la información”, señaló González Feliciano.

De acuerdo con el informe estadístico que la agencia divulgó en la mañana de hoy, se sumaron 84 casos confirmados para elevar el total de este renglón a 2,435. La fecha de muestra de estos casos fue del 30 de junio al 7 de julio. Además, Salud reportó el fallecimiento de ocho personas, que aunque no necesariamente ocurrieron en las últimas 24 horas, sí representa un total alto en comparación con días previos.

Asimismo, se registraron 103 casos probables adicionales con fecha de toma de muestra que comprende del 30 de junio al 8 de julio. En este renglón, el total es 6,931, tras ser ajustado, al restar siete casos que tuvieron una prueba molecular positiva. De otro lado, se sumaron 49 casos probables con fecha de muestra del 6 de mayo al 20 de junio.

PUBLICIDAD

"Yo me preocupo cuando se reporta una muerte, así que imagínate cuando se reportan ocho. Cuando se llegara al punto llano, en algún momento de mayo o principios de junio, Puerto Rico podía, potencialmente, reportar una muerte por día. Basado en esos datos esperábamos 30 muertes en junio y las 9 en julio, pero ese no ha sido el caso. Con estas ocho muertes reportadas, hay que ver en qué medida nos estamos acercando a esas proyecciones (de una muerte por día) a partir del 1 de junio", añadió González Feliciano.

El titular de Salud señaló, además, que las muertes reportadas no han ocurrido por falta de acceso a servicios médicos, como sucedió en otros países. Por ende, la agencia busca una explicación de por qué estas personas están muriendo pese a la disponibilidad de pruebas y servicios de salud.

“Aquí el público puede recibir servicios médicos. Al día de hoy las hospitalizaciones son de 140 a 150 pacientes, los intensivos rondan entre 15 a 20 pacientes, como mucho, el uso de ventiladores para pacientes de COVID-19 son 10 15 por día, como mucho, y la capacidad de los hospitales todavía está en 50% o menos. La explicación no es que estas personas no tuvieron acceso a servicios médicos y tenemos que estudiarlo”, subrayó.

González Feliciano indicó que el viernes se reunió con el doctor José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud Pública, y con los miembros de los distintos task force que luchan contra la pandemia. El titular de la agencia señaló que se le dio acceso a toda la información estadística recopilada para analizarla y, de esta forma, llevarle recomendaciones salubristas a Vázquez Garced.

PUBLICIDAD

Según indicó González Felciano, su equipo en Culebra investigará rumores de que la hospedería le estaba realizando pruebas rápidas de COVID-19 a sus huéspedes y visitantes.

"Nuestra preocupación es quién o quiénes estaban llevando a cabo las pruebas, si había un tecnólogo médico, si estaban usando las técnicas apropiadas conforme a las leyes y si son pruebas validadas y aceptadas por el Departamento de Salud. De no cumplir con estos requisitos, sería una violación a las leyes actuales. De encontrarse violaciones, se podría ordenar el cierre de la hospedería hoy mismo", subrayó el funcionario.

Del mismo modo, González Feliciano mostró preocupación ante el aparente relajamiento del público en cuanto a seguir las órdenes de distanciamiento social y demás precauciones para prevenir contagios. También, resaltó que redoblarán esfuerzos en cuanto a las campañas de educación de la población para recalcarles la importancia de seguir las recomendaciones salubristas.

“Mi exhortación al público es a no bajar la guardia. Si piensa viajar a Puerto Rico, y no tiene una prueba, lo mejor es que no se monte en el avión. Si un familiar, amigo, hijo, hija, lo está llamando para que vaya a visitarlos, no lo haga si no tiene una prueba negativa. No se pueden relajar; hay que seguir las reglas de distanciamiento y hay que usar mascarillas”, enfatizó González Feliciano.