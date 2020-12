La ausencia de Lorenzo González Feliciano, secretario de Salud, de los históricos eventos de vacunación contra el COVID-19 se debe a su lejanía de la agencia ante el hecho de que solo quedan dos semanas para que culmine su término e inicie un nuevo gobierno, dijeron fuentes a El Nuevo Día.

Sin embargo, la subsecretaria Iris Cardona afirmó en una conferencia de prensa que el psiquiatra tiene asuntos personales que atender y que estará de regreso a sus funciones en dos días.

“Iris Cardona (subsecretaria de Salud) es una experta en vacunación y se le ha delegado todo a ella, junto a la Guardia Nacional”, aseguró una de las fuentes.

El gobernador electo Pedro Pierluisi anunció la semana pasada varias designaciones, entre las que incluyó al médico Carlos Mellado como secretario de Salud.

Desde entonces, las apariciones públicas y entrevistas de González Feliciano son escasas. Entre estas, el domingo 6 de diciembre González Feliciano y Mellado participaron juntos de una actividad que se llevó a cabo en el Peaje de Buchanan, en Guaynabo, para realizar de forma masiva pruebas de antígenos gratuitas.

“La realidad es que él (González Feliciano) sale (de su puesto) en dos semanas. No me parece raro que delegue en Iris. Además, en la Coalición Científica (designada por Pierluisi para asesorarlo en asuntos relacionados a la emergencia de salud pública provocada por el COVID-19) nombraron a Iris (Cardona) y (la epidemióloga) Fabiola (Cruz). Osea que (ellas) van a seguir ayudando (en esta emergencia)”, sostuvo otra fuente.

Cardona, por su parte, hizo alusión a que González Feliciano atiende una situación relacionada con sus hijas.

El secretario “está bien”, dijo Cardona. “Él está resolviendo un asunto familiar en estos días, estará con nosotros en los próximos dos días. Yo tengo conversaciones con él”, sostuvo.

“Él tiene dos hijas que atender. Está resolviendo un asunto con su familia, inmediato. Yo me comuniqué ayer, antes de ayer con él. Todo está bien”, añadió Cardona.

La infectóloga pediátrica y especialista en procesos de vacunación subrayó que se mantiene en comunicación con el secretario sobre lo concerniente a la vacunación contra el COVID-19.

“Él depositó su confianza en el Programa de Inmunización, la Guardia Nacional y esta servidora para llevar el proceso y está enterado de todo lo que está ocurriendo. Próximamente estará con nosotros”, insistió.

Mientras, a preguntas de la prensa, Cardona rechazó que el funcionario haya renunciado.

“No creo, no tengo conocimiento de eso, no me consta”, subrayó.