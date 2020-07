El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, indicó hoy, sábado, que no recibió un aumento en su salario, sino que los dos pagos de $8,750 que recibirá entre julio y agosto es la cantidad que le adeuda el gobierno por salarios que no recibió desde que fue confirmado al puesto el pasado 28 de marzo.

El titular de Salud explicó que su salario regular es de $21,000 mensuales, pero no recibió el monto total de dicha remuneración durante el mes de abril, lo que ahora se pagará en dos mesadas de $8,750 en los meses de julio y agosto.

“Yo comencé a trabajar el 29 de marzo. Mi contrato es por $21,000 al mes, pero en el mes de abril recibí un pago de $3,500, por lo que me debían $17,500. El próximo mes recibí los $21,000. Así que esa deuda de $17,500, que corresponde a lo que no se me pagó en el mes de abril, se va a pagar en dos mesadas de $8,750 entre julio y agosto. Por tal razón el pago de esos meses reflejarán $8,750 adicionales, para un total de $29,750 para los cheques de julio y agosto. No hay, en lo absoluto, un aumento de salario; esto es una deuda. Luego de esos dos pagos, mi salario regresa nuevamente a $21,000 mensuales, si la gobernadora decide renovarlo (su contrato)”, explicó González Feliciano.