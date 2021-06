Pese a los numerosos casos estatales y federales procesados criminalmente, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) ha continuado recibiendo intentos de fraude a los programas de asistencia por desempleo pandémico.

El secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, indicó que la plataforma que comenzaron a usar para el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) a partir de septiembre y que redujo la cantidad de casos, recientemente ha continuado ayudando a detectar intentos de fraude.

“Tenemos una cantidad de casos de manera diaria. Tenemos casos que se detectan fraudes, robos de identidad”, sostuvo Rivera Santiago, en entrevista con El Nuevo Día.

“Todavía está pasando”, agregó. “Todavía hay distintos casos de fraude, a pesar de que tenemos la plataforma que nos ayuda grandemente. Pero con esa plataforma podemos detectar esas tentativas de hacer el robo de identidad”.

Rivera Santiago dijo que hasta principios de este mes, la agencia había recibido sobre $70 millones en devoluciones de dinero que ciudadanos cobraron ilegalmente del PUA.

Por otro lado, el DTRH mantiene hoy cerca de 3,300 cargos a pólizas de seguro por desempleo que han sido objetadas por los patronos, en relación a reclamaciones de personas que aseguran estar desempleadas.

Esa cifra ha fluctuado hasta escalar recientemente hasta las 22,000 objeciones de parte de patronos.

El titular del trabajo se mostró sospechoso con la cantidad de reclamaciones, en momentos en que continúan liberándose las restricciones para que los comercios puedan ampliar sus operaciones.

“Todavía hay personas que están indicando que no las han llamado a regresar a trabajar”, comentó. “Es cuestión uno mirar los números. Al día de hoy tenemos 55,000 personas cobrando desempleo y 88,000 cobrando PUA. Pero, cuando vas afuera, ya casi no hay restricciones en el comercio ni que impida operar un negocio”.

Añadió que “vemos la cantidad de patronos que están buscando empleados. Eso contrasta seriamente con los números que tenemos de personas activas cobrando beneficios”.

Destacó que hay algunos establecimientos, incluso, están tan necesitados de personal que están ofreciendo “bonos de reclutamiento de $300, hay un fast food que está dando además $100 adicionales por cada persona que se refiera para trabajar allí”.

“Es importante establecer que cuando una personas somete una reclamación, indica bajo juramento que está desempleado, que no tiene oferta de empleo, que su patrono no lo ha llamado a trabajar”, abundó. “Así que está certificando bajo juramento que no tiene ninguna otra posibilidad de empleo y eso contrasta bastante con lo que tenemos allá afuera”.