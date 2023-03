Los empleados públicos y las agencias del Centro Gubernamental de Minillas reanudarán mañana, miércoles, sus labores luego de que el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico culminara esta tarde la inspección del edificio tras incendio en la azotea controlado ayer, lunes, informó hoy el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), el licenciado Yamil Ayala Cruz.

“Esta tarde, el Negociado de Bomberos concluyó la inspección a la Torre Sur y nos confirmó que el edificio esta apto para reanudar labores. También un ingeniero estructural certificó que el edificio no sufrió daños estructurales”, expresó Ayala Cruz en declaraciones escritas.

El incendio en la Torre Sur del Centro Gubernamental de Minillas, en San Juan, se reportó a eso de la 1:20 p.m. del lunes. Todos los empleados fueron desalojados y regresaron a sus hogares. Sin embargo, las alarmas nunca sonaron a pesar de que hubo un desalojo de sobre 600 empleados del edificio, incluidas personas con impedimentos.

Por su parte, el comisionado del Negociado de los Bomberos, Marcos Concepción, aclaró que las alarmas del edificio no sonaron porque el fuego fue en la azotea y los detectores dentro del edificio no identificaron el humo.

PUBLICIDAD

“Las alarmas no sonaron porque el incendio se dio en la azotea y el aire sube, y pudimos ver en las redes sociales unas imágenes bien impactantes de este incendio, donde se vio una nube de humo muy alta y densa, por esta razón el humo subió y al ser tanto viento se movió hacia al lado. No hubo manera de que ese humo fuera a los pisos donde las personas estaban trabajando y se prendieran las alarmas”, detalló Concepción en entrevista con El Nuevo Día.

“Los inspectores estuvieron viendo el edificio junto al investigador de incendio para saber cuál fue el punto de origen y qué causó verdaderamente el incendio y si hubo fallas para que los empleados puedas estar tranquilos y saber qué pasó”, explicó el comisionado.

Ante la preocupación de varios grupos, entre ellos los empleados de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), ubicada en el segundo piso, el Negociado de Bomberos aseguró que lo ideal hubiera sido que se activaran las alarmas manualmente.

“Las personas que se asignan para el desalojo debieron activar la alarma. Eso también está bajo investigación, si ese ejercicio sucedió o no sucedió”, aseguró.

El comisionado aclaró que el permiso del edificio no se había otorgado desde el Negociado de Bomberos, pero que eso no quería decir que no tenga los debidos permisos. “Cuando la Ley 161 se enmienda, autoriza a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a otorgar permisos de prevención de incendios y también tienen inspectores autorizados para que den permisos”, indicó.

PUBLICIDAD

“El desalojo se hizo de manera correcta y fue uno de sobre 600 personas. Que hayan desalojado era lo ideal y entiendo que quien lo organizó se aseguró que no hubiera nadie en el edificio. Nosotros también pudimos percatarnos que no quedara nadie en edificio. La exhortación es que revisen sus planes de emergencia”, dijo Concepción.

/

Rendirán informe esta semana

El Fire Marshal del Negociado de Bomberos, Abelardo Pérez, visitó el lugar. Las conclusiones de la pesquisa serán compartidas próximamente aunque los oficiales no precisaron cuándo. El licenciado Ayala Cruz comentó que “el Negociado de Bomberos rendirá un informe a la AEP en el cual detallarán las medidas correctivas que se comenzarán a atender de forma inmediata”.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia agradeció el desempeño de los bomberos para controlar en incendio, que se pudo apagar en alrededor de 45 minutos. “Atendieron el fuego de una manera bien ágil, expedita. También me indican que en la azotea o el techo de la Torre sur del Centro de Minillas no había ningún sistema de alarmas porque usualmente eso está en el interior de la construcción. También me indican que el plan de desalojo se ejecutó como debía ser’”, dijo.

“Todavía hay una investigación del Marshal, del inspector de fuegos, que es la que va a determinar cuál fue la causa de ese fuego. Ahí uno pudiera fijar responsabilidades. Tengo que decir que hay un plan de mejoras capitales para todo el Centro de Minillas en manos de la Autoridad de Edificios Públicos que también vamos a estar ejecutando”, explicó el primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

Durante el día, se realizó la limpieza a todo el edificio, se cambiaron los filtros de los acondicionadores de aire y se les dio mantenimiento. “Desde que asumí las riendas de la AEP, ordené formalizar los contratos para la modernización de los sistemas de alerta contra incendios. Los trabajos en la Torre Norte ya concluyeron. Los de la Torre Sur están en proceso. Las obras son realizadas por la compañía Honeywell International”, sostuvo Ayala Cruz.

---

Para aclarar dudas sobre qué tomar en cuenta en los planes de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al (787)725-3444 a la Oficina de Prevención de Incendios del Negociado de Bomberos de Puerto Rico.