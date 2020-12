Los hospitales a través de la isla esperan recibir esta semana una segunda entrega de la vacuna contra el COVID-19, con la que tienen planificado culminar la vacunación de la facultad médica y empleados de las instituciones, mientras el Departamento de Salud se mantiene atento a la llegada de miles de dosis adicionales.

La Guardia Nacional de Puerto Rico distribuyó durante la pasada semana 29,775 dosis de la vacuna, del total de 30,225 que recibió, mientras espera continuar recibiendo unas 2,400 dosis semanales de la vacuna de Pfizer por las próximas cuatro a seis semanas. Asimismo, proyecta recibir esta semana 47,500 dosis de la vacuna de Moderna, la segunda en recibir una autorización de emergencia para su uso, por parte de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, en inglés).

“Las que recibimos, se nos agotaron el viernes por la tarde, ya no nos queda ninguna”, afirmó el licenciado Jorge Matta Serrano, director ejecutivo del Hospital Auxilio Mutuo, que vacunó 2,075 miembros de su personal directo, facultad médica y contratistas de servicio directo al paciente. Matta indicó que tienen preparada una segunda lista de empleados del hospital en espera de ser vacunados, aunque en la primera ronda alcanzaron un 70% de su personal.

“Esperamos que nos lleguen vacunas entre martes y miércoles”, expresó. La institución espera recibir una caja de frascos, que equivale a 975 dosis. Dado que el Auxilio Mutuo es también un centro de redistribución de la vacuna, por su capacidad de almacenamiento, Matta indicó que el hospital podría estar colaborando en las siguientes fases de vacunación.

“El Departamento de Salud ha pedido que ayudemos en otras áreas cuando vayan a entrar (en las otras fases). Estamos prestos a que, en el momento que nos den más vacunas y el gobierno nos autorice, según lo que está establecido y programado, proveer también el servicio a la población y otras áreas que lo necesiten”, manifestó.

Por su parte, la red de hospitales Metro Pavía Health System, informó que administró a su personal las 3,400 dosis de la vacuna que recibió en 680 frascos en sus 12 hospitales a través de la isla.

“Se entiende que mañana o el martes estaremos recibiendo otra cantidad adicional para completar el personal que está sin vacunar”, explicó la licenciada Mabel Machado, farmacéutica de la red de hospitales, que espera recibir unas 2,500 dosis adicionales esta semana.

Atentos a una sexta dosis en los frascos

Ambas instituciones hospitalarias reconocieron a este medio la posibilidad de que en un número indeterminado de frascos de la vacuna de Pfizer haya suficiente cantidad del producto como para una sexta dosis, en lugar de las cinco que oficialmente incluye cada recipiente.

“Identificamos esa discrepancia (de la cantidad del producto en el frasco) temprano en el proceso de vacunación”, dijo Machado. Sin embargo, aseguró que ante la ausencia de una instrucción oficial respecto a qué hacer en caso de que se identificara una sexta dosis completa en un frasco, en principio un número indeterminado de dosis adicionales pudo haberse perdido durante la primera semana de vacunación a través de la isla.

Otros hospitales no estuvieron disponibles ayer para entrevista.

No obstante, el Departamento de Salud aseguró a este medio que el jueves, 17 de diciembre, envió un comunicado a todos los hospitales con la información de la FDA -disponible desde el miércoles- sobre el asunto, “y se contestaron preguntas sobre cómo documentar estas dosis”. La subsecretaria Iris Cardona no estuvo disponible ayer para responder preguntas adicionales sobre el tema.

Machado indicó que el viernes, tras recibir una comunicación de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos (ASHP, en inglés) que confirmaba una autorización de parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), al menos la red de Pavía comenzó a utilizar la sexta dosis de los frascos abiertos ese día que contenían el producto adicional. Esa comunicación también hacia referencia a la expresión de parte de la FDA que daba paso al uso de la sexta dosis.

Una vez se comenzó a contabilizar, el hospital Pavía en Arecibo rescató tres dosis adicionales de tres frascos que se abrieron el viernes, mientras Pavía Santurce rescató 25 dosis adicionales de 25 frascos.

“No podemos garantizar que de todos vaya a salir (la sexta dosis). Lo único certero es que mínimo van a salir cinco (dosis)”, explicó la licenciada.

El pasado miércoles, la FDA confirmó tener conocimiento de que algunos viales de la vacuna de Pfizer- contienen producto adicional después de haberse extraído cinco dosis. Debido a la emergencia de salud pública, la agencia sostuvo que “es aceptable usar cada dosis completa que se pueda obtener (la sexta, o posiblemente incluso la séptima) de cada vial, en espera de la resolución del problema”.

“La agencia está trabajando con Pfizer para determinar el mejor camino a seguir y compartirá actualizaciones adicionales a medida que las tengamos”, dijo entonces, a través de Twitter y de su sección de preguntas y respuestas sobre la vacuna, pero no ha habido notificaciones adicionales.

Aunque la agencia dio un visto bueno para utilizar la dosis adicional que pueda surgir de un frasco, también advirtió que una dosis extra que no esté completa, no puede utilizarse.

“Dado que los viales (frascos) no contienen conservantes, es fundamental tener en cuenta que cualquier producto restante que no constituya una dosis completa no debe combinarse de varios viales para crear uno”, subrayó.