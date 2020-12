La segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, correspondiente a las primeras 30,225 que recibió Puerto Rico a mediados de diciembre, llegará a la isla a inicios de la próxima semana, indicó este lunes la subsecretaria del Departamento de Salud, Iris Cardona.

“Las segundas dosis están garantizadas para todos aquellos que recibieron las primeras. Las órdenes de solicitud de vacunas están puestas en el sistema, de las primeras 30,000 que llegaron, las segundas dosis deben llegar el próximo lunes o martes”, sostuvo la funcionaria.

Para la implementación de la segunda dosis de la vacuna, Cardona explicó explicó que ya se encuentra en conversaciones con los hospitales y centros de salud que recibieron y administraron la primera dosis. Como parte de la logística, lo que se está recomendando es que se establezca un calendario de trabajo con días intercalados para administrar la primera dosis y la segunda dosis, de modo que los grupos de personas no conflijan. Otro opción sobre la mesa es que se dedique, por ejemplo, la mitad de un día para administrar la primera dosis y la segunda mitad para la segunda dosis.

“Cada institución conoce cuánta gente puede vacunar y a qué ritmo puede vacunar”, sostuvo Cardona, añadiendo que la logística continuará afinándose mañana.

Las vacunaciones contra el COVID-19 en la isla iniciaron el 15 de diciembre, de modo que la segunda dosis de los que se vacunaron ese día les corresponde el 5 de enero, 21 días después. La tarjeta de vacunación de cada individuo vacunado debe indicar cuándo le toca recibir la segunda dosis.

Aunque Cardona instó a las personas a realizar las gestiones correspondientes para vacunarse el día que le corresponde, hizo un llamado a las personas a no desesperarse si no reciben la segunda dosis ese mismo día.

“En el mundo de la vacunación ya esto se ha estudiado y no es diferente con estas dos vacunas (la de Pfizer y la Moderna). Hay algo que se llama intérvalo mínimo de vacunación que para Pfizer es 21 días, pero si te la pones al día 22, 23 no pasa nada, incluso si pasa una semana, no pasa nada. Se puede incluso recibir un par de días antes, no más de cuatro días antes”, aseguró la experta en procesos de vacunación.

No obstante, reiteró que la persona “debe hacer todo lo posible por vacunarse en la misma facilidad y justo a las tres semanas, debemos tratar que se cumpla así”, para evitar retrasos en los procesos.

La doctora también recordó a las instituciones hospitalarias y facilidades de salud que están recibiendo las vacunas para administrarlas, que deben asegurarse de registrar al momento los datos correspondientes a la administración de una primera dosis, “porque el que la dosis esté registrada es lo que asegura la segunda dosis”.