La unión de Lourdes Miranda Martínez y Cristina King Miranda no se limita al vínculo familiar de madre e hija, sino que sienta sus bases en la solidaridad, el interés por la cultura, el amor por la filantropía y la admiración mutua.

Entre ambas, el lazo se fortaleció por medio del respeto, la libertad, el feminismo y el trabajo que realizan en Miranda Foundation, entidad que respalda a organizaciones sin fines de lucro que mejoran la calidad de vida en Puerto Rico.

“Me formé con una madre que, antes de tener una fundación, era empresaria. Era madre y activista social. Cuando tenía 5 años, me buscaba libros de mujeres activistas y empoderadas, que me hacían sentir orgullosa de mi cuerpo… Era una mujer adelantada a su época”, afirmó King Miranda, quien creció en una casa “modesta”, en Washington D.C., donde su madre tenía una empresa de consultoría.

Recordó que su crianza le permitió estar en sintonía con distintas causas sociales. “Me metí, paulatinamente, a trabajar en la empresa como secretaria, contestando los teléfonos. Siempre fui equitativa”, comentó. Miranda Associates era una firma de servicios profesionales, que obtuvo contratos con agencias federales.

Sobre el desarrollo de la empresa, Miranda Martínez contó que la firma surgió en un momento difícil de su vida, mientras se desempeñaba como profesora de literatura en la capital de Estados Unidos. “Mi matrimonio estaba tambaleando y yo lo veía. Tenía una hija, una madre en Puerto Rico y me tenía a mí misma. Entendí que no iba a ser una divorciada adinerada, ni mucho menos. Dejé de enseñar y comencé a buscar otra forma de ganarme la vida”, comentó la mujer, de 82 años.

En ese entonces, King Miranda observó cómo su madre impulsó una firma por su propia cuenta y con poca ayuda. La hija expresó que la presión era demasiada para su madre. “Ella tenía tanta presión encima que, cada viernes, llegaba a casa y lloraba para sacar su tensión. ¿Cómo iba a sacar a su nena hacia adelante? ¿Cómo iba a sobrevivir? Tenía que trabajar mucho”, señaló la mujer, de 50 años. Agregó que, al culminar sus estudios, decidió irse a México y continuar su vida.

Tras 25 años, Miranda Martínez decidió cerrar su compañía y fundar una entidad sin fines de lucro. La empresaria, que se mantenía involucrada en asuntos comunitarios, destacó que los negocios no le provocaban el mismo sentimiento que el servicio.

Surge Miranda Foundation

“La compañía cumplió su misión. Al cerrar la compañía, regresé a Puerto Rico. La fundación estaba haciendo trabajos en Washington y México. Cristina estaba en México y se encargaba de identificar uno que otro proyecto”, relató Miranda Martínez.

Miranda Foundation nació de las experiencias que su fundadora obtuvo después de ejercer como profesora de literatura española y empresaria. Desde el inicio, la fundación mantiene un interés por la cultura y las artes.

“A nosotras, nos une nuestro amor a la cultura porque la cultura lo es todo. La cultura es el cuarto pilar del desarrollo socioeconómico y de bienestar. Apreciamos la cultura puertorriqueña, la mexicana y la estadounidense, que nos han hecho ser las personas que somos”, dijo King Miranda, directora de proyectos de la entidad.

Hoy, la organización se destaca por su visión cultural y por emplear la filantropía como un instrumento de política pública para transformar la sociedad. En Puerto Rico, la fundación ha colaborado con más de 250 organizaciones no gubernamentales para promover nuevos estilos de convivencia y valores solidarios. Recientemente, gestionaron un proyecto llamado TrasformArte, que impactó a ocho comunidades vulnerables en la isla.

Desde 2003 hasta 2017, la entidad se destacó por otorgar el Premio a la Solidaridad, que reconoce y visibiliza a organizaciones sin fines de lucro que trabajan el bienestar común. La organización también impactó distintos proyectos artísticos y comunitarios en México y Estados Unidos.

Proyectos futuros

La complicidad entre Miranda Martínez y King Miranda resulta evidente. A medida que transcurre el tiempo, su pasión por ayudar al prójimo se evidencia en la formulación de nuevos proyectos. Tal es el caso del libro Nos Otros, que recoge la historia y el legado de la fundación.

“Creo que es importante documentar la trayectoria de casi 33 años de Miranda Foundation. También, es importante que lo lean mujeres porque debe haber alguien que anhele hacer el bien de una manera organizada”, puntualizó Miranda Martínez.

La lectura está disponible en el Laberinto Viejo San Juan, Casa Norberto, Librería Norberto González, Miranda Foundation e Isla Negra Editores.

“Mi madre me enseñó que no importa que yo esté fuera de clave, si estoy en sintonía conmigo misma. Mi mamá es amorosa, introspectiva, que no busca la gloria y que trabaja como hormiga. Me inspira”, concluyó King Miranda.