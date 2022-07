Al hablar sobre los cambios sociopolíticos en América Latina, el exgobernador Luis Fortuño expresó que “Puerto Rico no está exento de esa ola” de populismo, que criticó, junto al expresidente argentino Mauricio Macri, en una mesa redonda celebrada, el jueves, en San Juan.

“El populismo trata de inicio de convencer de que viene a darte, pero en realidad termina quitándote, termina quitándote tu libertad, termina quitándote las posibilidades de echar adelante y termina, inclusive, sumiéndote en la miseria”, argumentó Fortuño en contra de gobiernos expansivos.

Aunque ambos exmandatarios utilizaron el término populismo, y Macri dijo que hay “populismo de derecha”, enfocaron sus críticas a posturas de gobierno intervencionistas o a medidas más asociadas con ideologías de izquierda durante la actividad, que fue auspiciada por el Centro para la Renovación Económica, Crecimiento y Excelencia (Crece).

“Lo hemos visto por las pasadas par de décadas en donde se nos trata de promover la dependencia en el gobierno, en que el gobierno sea más grande, que se quede con más de nuestro dinero porque ellos lo van a manejar mejor que nosotros”, dijo Fortuño, al decir cómo ve representado el populismo en Puerto Rico.

Sin embargo, la economista Alba Brugeras explicó que los fundamentalismos económicos tienden a fortalecerse por las crisis y se pueden ver tanto en corrientes de izquierda –que buscan elementos como mayor control de la economía local y la desglobalización–, así como en corrientes conservadoras que buscan desregulación total.

En cuanto a las críticas a gobiernos grandes, la economista argumentó que el análisis no debería ser el tamaño, sino si es adecuado para ser eficiente.

Sobre el gobierno de Puerto Rico, argumentó que “su reducción tiene que ver también con esas medidas de austeridad y ese traspaso a otros sectores no gobierno para que atiendan esas necesidades, pero las necesidades no han sido atendidas de la forma adecuada”. Indicó que hay que hablar de la mala distribución de los recursos del gobierno.

Macri, entretanto, dijo que el problema con estos gobiernos que “hipotecan el futuro” es que proponen cosas que no se pueden financiar con los ingresos que reciben de los impuestos, lo que los lleva a emitir monedas, lo que, a su vez, aumenta la inflación y, entonces, redunda en que los consumidores ven aumentos de precio.

“Siendo el populismo una amenaza global, hay que darle una respuesta global, y hay que construir una narrativa donde ahí somos todos responsables, no un sector de la política, sino el sector de la política, toda la sociedad civil, el mundo empresario, las universidades y los medios de comunicación. Explicarle a la ciudadanía que esta propuesta de que te doy todo gratis algún un día explota”, argumentó el expresidente de Argentina.

Aumentaron la deuda

Ambos exmandatarios coincidieron en que, al igual que en un hogar no se puede gastar más de lo que se genera, los gobiernos no pueden gastar más de lo que recaudan.

Sin embargo, tanto Fortuño como Macri aumentaron la deuda pública cuando fungieron como mandatarios. En el 2018, Macri acordó un préstamo de $50,000 millones con el Fondo Monetario Internacional. En caso de Puerto Rico, el término de Fortuño representó el salto más grande de la deuda pública en un cuatrienio.

En cuanto a no haber revalidado, el expresidente de Argentina argumentó que el problema recayó en que no lograron bajar la inflación suficientemente rápido porque carecían del control de todo el aparato gubernamental y no cumplieron las altas expectativas que le prometieron a la gente.

“Hubiera trabajado mucho más en lo simbólico. Yo, como ingeniero, creo que las obras y las transformaciones hablan por sí solas, pero hoy por hoy la narrativa es muy importante también”, dijo Macri, quien presidió Argentina de 2015 a 2019.