El conglomerado LUMA Energy que opera la red eléctrica de Puerto Rico desde el pasado 1 de junio alertó hoy, martes, sobre la utilización de un esquema de fraude mediante el cual personas que se hacen pasar como empleados realizan llamadas o envían correos electrónicos para robar la información personal o bancaria de los clientes.

Según indicó la compañía mediante comunicación escrita, los empleados de LUMA Energy solamente solicitarán información personal de un cliente cuando sea el propio abonado quien genere una llamada a centro de servicio al cliente en el teléfono 1-844-888-5862 (LUMA).

“Cuando LUMA realice llamadas de cobro, el cliente será transferido al sistema automatizado para ingresar sus datos y realizar sus pagos de manera segura y confidencial. Nuestros empleados nunca le solicitarán que comparta o exponga sus métodos de pago”, sostuvo la compañía en el escrito.

LUMA Energy alertó que las personas registradas para recibir sus facturas mediante correo electrónico las recibirán de la dirección no-reply@lumapr.com.

Captura de la página web miluma.lumapr.com.

La empresa indicó que, de aprobarse algún cambio en los procedimientos de facturación y cobro, lo informarán a los abonados de manera oficial.

“Exhortamos a nuestros clientes a no compartir información como números de cuentas o información bancaria y a no realizar pagos en ningún canal que no sean los establecidos oficialmente por LUMA. Clientes que reciban este tipo de llamada fraudulenta pueden denunciar las acciones a la Policía de Puerto Rico al 787-793-1234″, añadió la compañía.

Los clientes de LUMA Energy pueden realizar pagos tanto mediante el portal www.lumapr.com como por la aplicación para celuluares inteligentes Mi LUMA.