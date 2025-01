LUMA Energy: un cable que estaba fuera de servicio provocó el apagón de Año Viejo

El cable soterrado que desencadenó el apagón general del pasado 31 de diciembre estaba fuera de servicio previo a la avería, afirmó este viernes el vicepresidente de Proyectos Capitales de LUMA Energy , Juan Rodríguez , quien no pudo precisar, de momento, cómo un equipo en ese estado pudo haber causado una emergencia de tal magnitud.

“Es equipo antiguo. Este cable que se averió (…) no sabemos, porque no tenemos todos los récords y andamos buscando, qué tan viejo es, pero les puedo decir que hace 25 años la empresa que manufacturó ese cable cerró las puertas. Así que (el cable tiene), por lo menos 25 años, pero probablemente, 40 o 50 años” , expresó Saca.

“Ese cable, al fallar, crea esos disturbios. El problema fundamental es el diseño: mucha generación saliendo por (la subestación de) Costa Sur, y no tenemos redundancia en el sistema eléctrico en Puerto Rico. LUMA está trabajando con eso”, dijo Rodríguez, señalando que se planifica la construcción de una subestación adicional en la zona que maneje las líneas de transmisión de 230 kilovoltios (kV) provenientes de Costa Sur y la cogeneradora EcoEléctrica (Peñuelas).

Por separado, Agustín Irizarry , catedrático de Ingeniería Eléctrica en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico , señaló que la explicación brindada por LUMA, sobre la falla causada por una línea fuera de servicio, era difícil de comprender: “No me tiene sentido. Me gustaría entender qué fue lo que pasó” .

“Lo que hemos detectado a la fecha, mientras continúa la investigación, es que, de los dos cables soterrados de 230 kV, que conecta al patio de interruptores de 230 kV con el de 115 kV, uno de ellos falla y causa un disturbio en el sistema. (A continuación), las líneas de 230 kV se protegen, se apagan, sacan la generación del sistema y el (sistema de) 115 kV se sobrecarga. El diseño del sistema eléctrico en Puerto Rico no es moderno. Ese cable es una cosa que en mi experiencia no había visto. Esa corrida de un lugar a otro (entre los patios de interruptores) no es un diseño óptimo”, insistió Rodríguez.